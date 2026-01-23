Mara Lezama y Zoé Robledo supervisan predio de nuevo hospital del IMSS en Cancún

El nuevo hospital será un modelo de atención de tercer nivel a replicar en todo el país y fortalecerá la red hospitalaria en la Península de Yucatán.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- La Gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, visitaron este viernes el predio donde se construirá la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (UDTA), en Cancún, la cual dará paso a la atención especializada y de tercer nivel en Quintana Roo, estado que será pionero en este nuevo modelo de salud en el país.

“Esto representa el paso ya al tercer nivel. Además, será un modelo muy innovador que después van a replicar en otras partes” explicó Mara Lezama al añadir que Cancún es una ciudad con mayor crecimiento poblacional y en derechohabiencia.

A la par, destacó que esta unidad estará equipada para atender uno de los temas que más preocupa a la Presidenta Claudia Sheinbaum, el cáncer de mama; por eso se tendrán los equipos de mastografía con esterotaxia y tomosíntesis, además de que se instalará el primer Pet scan por emisión de positrones de todo el país.

La Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (UDTA) en Cancún fue anunciada por Mara Lezama y Zoé Robledo semanas atrás como un proyecto estratégico que permitirá ampliar la capacidad diagnóstica y terapéutica del Instituto hacia sus derechohabientes y para fortalecer la red regional de servicios del IMSS en la Península.

Con su construcción, se reducirá el tiempo de espera en hospitales y mejorará la oportunidad diagnóstica y de tratamiento. También disminuirá la carga operativa del Hospital General de Zona No. 3, Hospital de Gineco-Obstetricia y Pediatría No. 7 y del Hospital General Regional No. 17 de Cancún.

Durante el recorrido, el director Zoé Robledo informó que la Unidad contará con infraestructura de alta tecnología, como acelerador lineal, tomógrafos, equipos de diagnóstico por imagen y mastógrafos con estereotaxia para la detección oportuna y la atención de enfermedades como cáncer de mama, además de reducir tiempos de espera en estudios de alta especialidad y resolver las emergencias sin tener que realizar traslados a otros estados.

“Y una cosa importante: Vamos a instalar dos equipos que no tenemos en el IMSS en ninguna parte de México, el PET-SCAN y también la cirugía robótica, los equipos que permiten hacer intervenciones muy precisas, sobre todo de trauma, de rodilla, de columna, en fin, que vamos a incorporar porque los trabajadores, las trabajadoras luego de algún accidente, sobre todo, pues pueden durar mucho tiempo en la incapacidad, lo que queremos es reincorporarlos, rehabilitarlos y que vuelvan a la vida laboral”, resaltó.

“Con el apoyo del Gobierno de Quintana Roo, con Mara, lo vamos a hacer posible”, expresó el director del IMSS.

Al evento acudieron la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama; el Secretario estatal de Salud, Flavio Carlos Rosado; el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Quintana Roo, Javier Michel Naranjo García; el Senador Eugenio Segura, y magistrado Heyden Cebada Rivas.