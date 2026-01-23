Fiscalía española archiva denuncias de empleadas de Julio Iglesias por abuso sexual

Europa Press

23/01/2026 - 2:44 pm

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales.

Las autoridades argumentaron que debido a que los hechos ocurrieron fuera de la nación hispana, le corresponde a otro Estado realizar las investigaciones. 

MADRID, 23 ENE. (EUROPA PRESS).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias por las presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico ante la "falta de competencia" del tribunal para conocer de hechos que habrían ocurrido en el Caribe.

En un decreto de archivo, recogido por Europa Press, el Ministerio Público tomó esta decisión destacando la "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".

Fuentes jurídicas explicaron a Europa Press que esta decisión no es recurrible. En la resolución, el Ministerio Fiscal explicó a las denunciantes que la vía que deben de seguir ahora, si así lo consideran, es la de " reproducir su denuncia ante los órganos judiciales".

Tribunal: no corresponde a España investigar hechos

La Fiscalía recordó que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "no corresponde a España investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo".

El decreto recuerda que, aunque el delito de trata de seres humanos -uno de los denunciados- se persigue extraterritorialmente, el mismo necesita que el procedimiento se dirija contra un español y que existan elementos de conexión material con España, como que las víctimas sean nacionales o residan en el país.

El Ministerio Fiscal recordó, al respecto, que "las víctimas son extranjeras", que "no residen en España" y que "los hechos se atribuyen a países plenamente competentes" para conocer los mismos. Además, indicó que los denunciados -además de Iglesias, un ciudadano brasileño y otro colombiano- tampoco residen en España.

La resolución explica que la Audiencia Nacional confirmó en otros supuestos que España "no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país".

"Especialmente cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España, los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España y los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron", concluyó.

La denuncia de las extrabajadoras

Dos antiguas trabajadoras -una empleada de hogar y una fisioterapeuta- aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

Una de estas empleadas sostuvo haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha tenido cntacto con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

La empleada que aseguró haber sufrido penetraciones sostuvo que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la llamaba a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. "Me usaba casi todas las noches", dijo en una entrevista con los medios investigadores.

"Me sentía como un objeto, como una esclava", añadió. Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

De acuerdo con la investigación, en las entrevistas las personas afectadas hablan de "condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias".

Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales "fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables", recogió la publicación. Asimismo, aseguró que "sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos".

Los hechos descritos por dos de las trabajadoras habrían tenido lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirmaron esas dos extrabajadoras.

Europa Press

Europa Press

