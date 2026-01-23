Petro recibe garantías de EU: no será detenido cuando visite a Trump en Washington

El encuentro entre los mandatarios abordará temas se interés bilateral con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).-La Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, confirmó este viernes que el gobierno de Estados Unidos otorgó garantías al Presidente Gustavo Petro para no ser detenido en su visita del próximo 3 de febrero.

"Se reafirmó el interés de ambos jefes de Estado en que el encuentro bilateral sea exitoso y se confirmó que al Presidente Gustavo Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita oficial de un jefe de Estado, conforme a los protocolos diplomáticos", indicó la Presidencia en un comunicado.

La Canciller sostuvo esta mañana una llamada de trabajo con el Secretario de Estado, Marco Rubio, para preparar el encuentro entre el Jefe de Estado y el mandatario estadounidense, Donald Trump, que se llevará a cabo en Washington D. C.

Lucha contra el crimen transnacional, en la agenda

Durante la llamada se plantearon los principales temas que serán abordados en la reunión entre los mandatarios, destacando la larga trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos.

#Noticia | EE. UU. confirmó garantías de jefe de Estado para el encuentro del presidente @petrogustavo con el mandatario Donald Trump en Washington. https://t.co/yfIZpzXxBG — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 23, 2026

Los gobiernos de ambas naciones adelantaron que uno de los temas centrales a tratar será la lucha contra el crimen organizado transnacional, con especial énfasis en las zonas de frontera.

Asimismo, se trabajarán los temas de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica.

En relación con el avance de estos acercamientos, el Presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X y afirmó: “Las conversaciones marchan bien”, mientras que la llamada entre la Canciller y el Secretario de Estado fue descrita por las partes como “muy positiva”.

El pasado 15 de enero Petro calificó como “determinante” el encuentro con Trump, pues tendrá lugar en medio de las tensiones que atraviesan las relaciones bilaterales luego de los cruces de acusaciones entre ambos mandatarios.