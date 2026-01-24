Chips de internet CFE: ¿Dónde los repartirán gratis en 2026?

Omar López

24/01/2026 - 10:29 am

Chips CFE

Ahora los beneficiarios de programas sociales tendrán la oportunidad de adquirir un Chip gratuito con servicio de internet. 

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– Durante 2026 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continuará expandiendo su servicio de telecomunicaciones e internet a través de chips (Tarjetas SIM) para dispositivos móviles que ya pueden adquirirse en sucursales autorizadas.

  “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos tiene por objeto prestar y proveer servicios de telecomunicaciones, sin fines d​e lucro, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluida banda ancha e internet”, señala la página oficial de la empresa estatal. 

Como una medida para extender su servicio, la CFE informó que durante 2026 se repartirán chips con acceso a internet de forma gratuita para los beneficiarios de los Programas del Bienestar únicamente con el registro de sus datos en los sitios de distribución autorizados. 

¿Quiénes pueden solicitar un chip gratuito de CFE?

Chips CFE INTERNET
Puntos claves para entender las tarjetas SIM de la CFE. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

Los beneficiarios de los siguientes programas sociales pueden adquirir su tarjeta SIM de la CFE de forma gratuita:

  • Pensión del Bienestar para Adultos Mayores
  • Pensión Mujeres Bienestar 
  • Becas Benito Juárez 
  • Beca Rita Cetina
  • Jóvenes Construyendo el Futuro 
  • Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños

De acuerdo con información proporcionada por el equipo de CFE Telecomunicaciones e Internet, la entrega de chips dependerá de la coordinación de cada uno de los programas sociales, en algunos casos se instalarán módulos de registro durante las campañas de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.

Si estás interesado en un chip de CFE, mantente atento en las fechas de dispersión del programa social al que pertenezcas para completar tu registro y solicitar tu dispositivo ahí mismo de forma gratuita.

Para registrarte, necesitarás los siguientes documentos oficiales:

  • CURP
  • Comprobante de domicilio
  • Identificación oficial vigente
  • Contar con un celular desbloqueado

El chip gratuito de la CFE para beneficiarios de Programas del Bienestar cuenta con los siguientes servicios:

  • 5 GB de navegación para redes sociales, búsqueda de información y aplicaciones.
  • 1,500 minutos de telefonía para llamadas a números de México, Estados Unidos y Canadá.
  • 500 mensajes de texto (SMS).

¿Dónde puedo conseguir un chip de CFE?

Los chips de la CFE ofrecen acceso a internet a comunidades rurales de país. Foto: CFE Telecomunicaciones.

Si no eres beneficiario de los programas sociales, también puedes solicitar un chip gratuito acudiendo a las siguientes puntos de registro:

Sucursales de Financiera para el Bienestar: Es el punto de venta principal. Cuentan con más de 1,700 sucursales en todo el país que generalmente se encuentran cerca de palacios municipales o plazas principales. 

Oficinas de Correos de México (SEPOMEX): Algunas oficinas postales también funcionan como puntos de distribución autorizados para los chips de CFE.

Módulos de Bienestar y Ferias: Constantemente se instalan módulos temporales en plazas públicas, algunas de ellas tienen estantes de registro y entrega de chips de CFE completamente gratuitos.

Cabe mencionar, que no todos los estados del país cuentan con sucursales autorizadas para la entrega de tarjetas SIM de la empresa estatal, ya que este dispositivo surgió como una medida para acercar a comunidades rurales al servicio de internet y actualmente se sigue en proceso de expansión. 

Puedes consultar el mapa de sucursales oficiales dando clic aquí

“La telefonía móvil se ha convertido en una herramienta integral de comunicación y acceso a la información en la vida cotidiana (...) en CFE TELECOM hemos creado una amplia red compartida de telefonía, sin fines de lucro, y estamos trabajando todos los días para que las y los mexicanos tengan cobertura y puedan acceder a este servicio con tarifas sociales y de acceso universal”, se lee en la página oficial de la empresa estatal.

