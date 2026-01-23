La FGJ-CdMx imputa a Ocesa y Lobo por la muerte de 2 fotógrafos en el Axe Ceremonia

Las familias afirmaron que seguirán buscando que todos los involucrados asuman su responsabilidad y que no quede el caso en la impunidad.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).-La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad México (FGJ-CdMx) informó este viernes que desde el pasado 20 de enero imputó el delito de homicidio a las empresas Operadora de Centros de Espectáculos S.A de C.V. (Ocesa) y Servicios de Protección Privada Lobo, por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrida el 5 de abril de 2025 al interior del festival Axe Ceremonia 2025.

La familia de Berenice sostuvo que esta resolución se produjo después de “más de nueve meses” de trabas y omisiones por parte de la Fiscalía local, en lo que parece, según argumentó, un encubrimiento hacia las empresas señaladas.

“Han pasado más de nueve meses por un infierno ministerial, luchando contra la violencia institucional y denegación de justicia”, expresó Raúl Giles, padre de Berenice.

De acuerdo con los deudos, la resolución de la Fiscalía se produjo desde el pasado 14 de enero, cuando la agente del Ministerio Público, Mercedes Karina Granados Peralta, decidió incluir a estas empresas como parte de los responsables de la muerte de Berenice y Miguel Ángel luego de un proceso lento y con obstrucciones.

“Intentan demeritar los avances”, aseguran

Los familiares de los fotoperiodistas acusaron que hay una campaña de actores que pretenden desvirtuar la búsqueda de justicia. Hay “algunas personas que, con su falta de empatía y entereza, intentan demeritar nuestro trabajo y los avances obtenidos en nuestra lucha [...] valiéndose de actos provocativos para interferir en nuestro proceso”, denunciaron.

"No nos rendiremos, seguimos en pie de lucha hasta lograr que los involucrados, tanto organizadores como los encargados de la seguridad en el festival AXE Ceremonia 2025 asuman su responsabilidad moral y legal por su participación en el hecho que ocasionó el trágico fallecimiento de mi hija”, dijo el padre de la víctima ante medios de comunicación.

Asimismo, denunciaron que estos intentos buscan revertir la suspensión definitiva que obligó a los jueces de control a revisar la actuación ministerial y permitir una audiencia inicial sin la presencia de ambas empresas como imputadas, algo que consideran inadmisible debido a las más de “30 datos de prueba contundentes” que aseguran haber presentado.

El 5 de abril de 2025 una estructura metálica de la escenografía se desplomó a causa de intensas ráfagas de viento, impactando directamente sobre Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, quienes cubrían el festival para un medio independiente.