La FGJ-CdMx imputa a Ocesa y Lobo por la muerte de 2 fotógrafos en el Axe Ceremonia

Redacción/SinEmbargo

23/01/2026 - 5:51 pm

La FGJ-CdMx informó que desde el pasado 20 de enero imputó el delito de homicidio a dos empresas por la muerte de fotoperiodistas del Ace Ceremonia.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

FGJ-CdMx indaga a cuatro empresas por la muerte de Bere y Miguel en el Axe Ceremonia

Familiares de fotógrafos fallecidos en el Axe Ceremonia protestan ante a la FGJ-CdMx

La Miguel Hidalgo suspende actividades del AXE Ceremonia tras la muerte de 2 personas

Las familias afirmaron que seguirán buscando que todos los involucrados asuman su responsabilidad y que no quede el caso en la impunidad.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).-La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad México (FGJ-CdMx) informó este viernes que desde el pasado 20 de enero imputó el delito de homicidio a las empresas Operadora de Centros de Espectáculos S.A de C.V. (Ocesa) y Servicios de Protección Privada Lobo, por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrida el 5 de abril de 2025 al interior del festival Axe Ceremonia 2025.

La familia de Berenice sostuvo que esta resolución se produjo después de “más de nueve meses” de trabas y omisiones por parte de la Fiscalía local, en lo que parece, según argumentó, un encubrimiento hacia las empresas señaladas.

“Han pasado más de nueve meses por un infierno ministerial, luchando contra la violencia institucional y denegación de justicia”, expresó Raúl Giles, padre de Berenice.

De acuerdo con los deudos, la resolución de la Fiscalía se produjo desde el pasado 14 de enero, cuando la agente del Ministerio Público, Mercedes Karina Granados Peralta, decidió incluir a estas empresas como parte de los responsables de la muerte de Berenice y Miguel Ángel luego de un proceso lento y con obstrucciones.

 

“Intentan demeritar los avances”, aseguran

Los familiares de los fotoperiodistas acusaron que hay una campaña de actores que pretenden desvirtuar la búsqueda de justicia. Hay “algunas personas que, con su falta de empatía y entereza, intentan demeritar nuestro trabajo y los avances obtenidos en nuestra lucha [...] valiéndose de actos provocativos para interferir en nuestro proceso”, denunciaron.

"No nos rendiremos, seguimos en pie de lucha hasta lograr que los involucrados, tanto organizadores como los encargados de la seguridad en el festival AXE Ceremonia 2025 asuman su responsabilidad moral y legal por su participación en el hecho que ocasionó el trágico fallecimiento de mi hija”, dijo el padre de la víctima ante medios de comunicación.

Asimismo, denunciaron que estos intentos buscan revertir la suspensión definitiva que obligó a los jueces de control a revisar la actuación ministerial y permitir una audiencia inicial sin la presencia de ambas empresas como imputadas, algo que consideran inadmisible debido a las más de “30 datos de prueba contundentes” que aseguran haber presentado.

El 5 de abril de 2025 una estructura metálica de la escenografía se desplomó a causa de intensas ráfagas de viento, impactando directamente sobre Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, quienes cubrían el festival para un medio independiente.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Latinoamérica 21

Sin reglas, la regla del gendarme global

"Un resultado positivo de las acciones de Trump es que ahora comprendemos que el verdadero significado de...
Por Latinoamérica 21
Francisco Ortiz Pinchetti

Música que gira: el eterno regreso del vinilo

“Escuchar un vinilo no es solo oír música: es tocarla, verla, olerla; Es esperar el 'sssss' inicial...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Trump, ¿genio o loco?

"A más de diez meses de la elección intermedia, Trump ha decidido duplicar la apuesta y llevar...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Un nuevo realismo mundial y la disyuntiva mexicana

"Si México suscribe que democracia, derechos humanos y pluralidad son valores estructurales en el nuevo orden mundial,...
Por Leopoldo Maldonado
+ Sección

Opinión en Video

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

+ Sección

Galileo

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La larga telenovela (16 años) de los impuestos de Salinas Pliego vive hoy fecha fatal

Placas Pueblas
2

Canje de placas en Puebla 2026: cuánto cuesta y dónde se debe hacer el trámite

Cientos de ciudadanos y negocios se han sumado a la huelga general contra el ICE y Trump
3

“¡BASTA!” Minnesota estalla en huelga contra Trump. Miles marchan, negocios cierran

4

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

César Alejandro "N", alias "El Bótox", presunto líder de "Los Blancos de Troya", fue detenido este jueves en Michoacán por el asesinato de Bernardo Bravo.
5

Plata, sangre y extorsión: Quién es "El Bótox" y por qué México y EU lo perseguían

Placas Baja California
6

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

La Casa Blanca alteró digitalmente la imagen de una manifestante, opositora de Donald Trump, que interrumpió un servicio religioso en Minnesota.
7

La Casa Blanca altera FOTO para tratar de humillar a manifestante afrodescendiente

Hoy No Circula Sabatino
8

Hoy No Circula Sabatino: los autos que tienen prohibido transitar este 24 de enero

VIDEO ¬ La FGJ-Edomex remueve a 10 policías ministeriales por extorsión en Tecamac.
9

VIDEO: FGJ-Edomex suspende a 10 policías por extorsión en Tecamac tras denuncia viral

Curp Biométrica 2026
10

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

Ante la inminente llegada de una peligrosa e inusual tormenta invernal a EU el fin de semana, población y autoridades estadounidenses se preparan para resistir.
11

Poderosa tormenta invernal provoca compras de pánico y alerta en estados de EU

Alcalde de Catemaco enfrenta críticas por asistir a partido del Real Madrid
12

VIDEO ¬ Alcalde de Catemaco presume visita al Bernabéu a 20 día de asumir el cargo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales.
13

Fiscalía española archiva denuncias de empleadas de Julio Iglesias por abuso sexual

Ryan James Wedding
14

México entrega a Ryan James, buscado por EU, durante una visita del director del FBI

Los pagos para pensionados del IMSS.
15

IMSS confirma la fecha del pago de pensiones de febrero 2026

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La FGJ-CdMx informó que desde el pasado 20 de enero imputó el delito de homicidio a dos empresas por la muerte de fotoperiodistas del Ace Ceremonia.
1

La FGJ-CdMx imputa a Ocesa y Lobo por la muerte de 2 fotógrafos en el Axe Ceremonia

Ante la inminente llegada de una peligrosa e inusual tormenta invernal a EU el fin de semana, población y autoridades estadounidenses se preparan para resistir.
2

Poderosa tormenta invernal provoca compras de pánico y alerta en estados de EU

César Alejandro "N", alias "El Bótox", presunto líder de "Los Blancos de Troya", fue detenido este jueves en Michoacán por el asesinato de Bernardo Bravo.
3

Plata, sangre y extorsión: Quién es "El Bótox" y por qué México y EU lo perseguían

El Presidente Gustavo Petro obtuvo garantía del gobierno de Estados Unidos para no ser detenido en su visita del próximo 3 de febrero a la Unión Americana.
4

Petro recibe garantías de EU: no será detenido cuando visite a Trump en Washington

Cientos de ciudadanos y negocios se han sumado a la huelga general contra el ICE y Trump
5

“¡BASTA!” Minnesota estalla en huelga contra Trump. Miles marchan, negocios cierran

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales.
6

Fiscalía española archiva denuncias de empleadas de Julio Iglesias por abuso sexual

7

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

CFE y CNPC alistan plan de contingencia para la tercera tormenta invernal
8

CNPC y CFE en alerta por tercera tormenta invernal; alistan plan de contingencia

Alcalde de Catemaco enfrenta críticas por asistir a partido del Real Madrid
9

VIDEO ¬ Alcalde de Catemaco presume visita al Bernabéu a 20 día de asumir el cargo

La Casa Blanca alteró digitalmente la imagen de una manifestante, opositora de Donald Trump, que interrumpió un servicio religioso en Minnesota.
10

La Casa Blanca altera FOTO para tratar de humillar a manifestante afrodescendiente

11

La larga telenovela (16 años) de los impuestos de Salinas Pliego vive hoy fecha fatal

Francis Buchholz, el icónico bajista de la banda de rock Scorpions, falleció ayer a los 71 años producto de una lucha contra el cáncer.
12

Francis Buchholz, bajista de Scorpions, muere a los 71 años tras luchar con el cáncer