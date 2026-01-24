Los cuerpos calcinados de 2 activistas y su hija de 12 años son hallados en Michoacán

Redacción/SinEmbargo

23/01/2026 - 6:50 pm

La Fiscalía de Michoacán confirmó el hallazgo sin vida de la pareja de activistas Anayeli Hernández León, Víctor Manuel Mujica Vega, y su hija, Megan Eileen.

El Gobernador michoacano lamentó la muerte de la familia de activistas e intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas y calificó esto como un crimen "cobarde y atroz" 

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó el hallazgo sin vida de la familia integrada por los activistas Anayeli Hernández León, Víctor Manuel Mujica Vega, y su hija, Megan Eileen, reportados como desaparecidos hace más de una semana.

Aparentemente, los cuerpos de las tres víctimas fueron encontrados el pasado sábado 17 de enero en un predio ubicado a un costado de la carretera México-Guadalajara; los restos fueron calcinados y tenían heridas por impactos de bala, según reportes de medios.

Anayely y Victor se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y eran conocidos por su activismo a favor de las personas con discapacidad, promoviendo la inclusión y el acceso a los derechos de personas con problemas auditivos.

Ambos formaban parte de la Asociación de Intérpretes en Lengua de Señas en Michoacán, y como parte de su labor colaboraron con dependencias de gobierno como el Congreso del Estado de Michoacán, ayuntamientos, dependencias del Gobierno estatal, la FGE y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Fiscalía de Michoacán confirma muerte de familia de activistas

La Fiscalía de Michoacán emitió un comunicado la noche del jueves en el que dio a conocer que las pruebas periciales confirmaron que los restos hallados por autoridades en un predio correspondían a los de los tres integrantes de la familia de activistas que había sido reportada como desaparecida.

"Lamentablemente, las diligencias operativas y científicas llevaron al hallazgo de tres personas sin vida, que hoy se confirma se trata de las víctimas", señaló la dependencia.

De acuerdo con el informe de la FGE, la la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares inició una carpeta de investigación luego de que familiares de Nayeli, Víctor y su hija presentaron un reporte ante la dependencia.

A raíz dicha denuncia, la Fiscalía activó los protocolos de búsqueda inmediata para dar con su paradero, lo que dio como resultado el hallazgo de sus restos.

Tras la localización de los cuerpos de las familia de activistas, la Fiscalía michoacana  se comprometió a continuar con las labores de investigación correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos y encontrar a las personas responsables de este crimen.

Gobernador promete justicia tras muerte de activistas

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, lamentó el asesinato de la pareja de activistas y su hija, calificando este hecho como un crimen "cobarde y atroz".

 

