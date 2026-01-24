VIDEO ¬ EU ataca otra embarcación en el Pacífico; mata a 2 y busca a un sobreviviente

Una supuesta "narcolancha" fue atacada por el Comando Sur de EU en el Pacífico. La operación dejó un saldo de dos personas muertas y un sobreviviente.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- El Comando Sur de Estados Unidos informó hoy que realizó un nuevo ataque en el Pacífico contra una supuesta "narcolancha", mismo que dejó un saldo de dos personas muertas y un sobreviviente.

"El 23 de enero, bajo la dirección del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas", indicó la institución de seguridad a través de redes sociales.

En su publicación, el Comando Sur adjuntó un video del momento justo en que la embarcación es alcanzada por un proyectil que la hace estallar al instante. En las imágenes también se observa cómo una persona iba al frente del buque.