VIDEO ¬ EU ataca otra embarcación en el Pacífico; mata a 2 y busca a un sobreviviente

Redacción/SinEmbargo

23/01/2026 - 6:13 pm

EU ataca otra embarcación en el Pacífico; mata a 2 y busca a un sobreviviente

Artículos relacionados

Artículos relacionados

EU anuncia “operaciones militares” en el Pacífico. No afectará vuelos en México: SICT

EU difunde VIDEO de un nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico; hay 2 muertos

EU ejecuta extrajudicialmente a 14 en 4 lanchas del Pacífico. La Marina rescata a uno

Una supuesta "narcolancha" fue atacada por el Comando Sur de EU en el Pacífico. La operación dejó un saldo de dos personas muertas y un sobreviviente.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- El Comando Sur de Estados Unidos informó hoy que realizó un nuevo ataque en el Pacífico contra una supuesta "narcolancha", mismo que dejó un saldo de dos personas muertas y un sobreviviente.

"El 23 de enero, bajo la dirección del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas", indicó la institución de seguridad a través de redes sociales.

En su publicación, el Comando Sur adjuntó un video del momento justo en que la embarcación es alcanzada por un proyectil que la hace estallar al instante. En las imágenes también se observa cómo una persona iba al frente del buque.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Latinoamérica 21

Sin reglas, la regla del gendarme global

"Un resultado positivo de las acciones de Trump es que ahora comprendemos que el verdadero significado de...
Por Latinoamérica 21
Francisco Ortiz Pinchetti

Música que gira: el eterno regreso del vinilo

“Escuchar un vinilo no es solo oír música: es tocarla, verla, olerla; Es esperar el 'sssss' inicial...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Trump, ¿genio o loco?

"A más de diez meses de la elección intermedia, Trump ha decidido duplicar la apuesta y llevar...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Un nuevo realismo mundial y la disyuntiva mexicana

"Si México suscribe que democracia, derechos humanos y pluralidad son valores estructurales en el nuevo orden mundial,...
Por Leopoldo Maldonado
+ Sección

Opinión en Video

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

+ Sección

Galileo

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La larga telenovela (16 años) de los impuestos de Salinas Pliego vive hoy fecha fatal

Placas Pueblas
2

Canje de placas en Puebla 2026: cuánto cuesta y dónde se debe hacer el trámite

Cientos de ciudadanos y negocios se han sumado a la huelga general contra el ICE y Trump
3

“¡BASTA!” Minnesota estalla en huelga contra Trump. Miles marchan, negocios cierran

4

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

César Alejandro "N", alias "El Bótox", presunto líder de "Los Blancos de Troya", fue detenido este jueves en Michoacán por el asesinato de Bernardo Bravo.
5

Plata, sangre y extorsión: Quién es "El Bótox" y por qué México y EU lo perseguían

Placas Baja California
6

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

La Casa Blanca alteró digitalmente la imagen de una manifestante, opositora de Donald Trump, que interrumpió un servicio religioso en Minnesota.
7

La Casa Blanca altera FOTO para tratar de humillar a manifestante afrodescendiente

Hoy No Circula Sabatino
8

Hoy No Circula Sabatino: los autos que tienen prohibido transitar este 24 de enero

VIDEO ¬ La FGJ-Edomex remueve a 10 policías ministeriales por extorsión en Tecamac.
9

VIDEO: FGJ-Edomex suspende a 10 policías por extorsión en Tecamac tras denuncia viral

Curp Biométrica 2026
10

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

Ante la inminente llegada de una peligrosa e inusual tormenta invernal a EU el fin de semana, población y autoridades estadounidenses se preparan para resistir.
11

Poderosa tormenta invernal provoca compras de pánico y alerta en estados de EU

Alcalde de Catemaco enfrenta críticas por asistir a partido del Real Madrid
12

VIDEO ¬ Alcalde de Catemaco presume visita al Bernabéu a 20 día de asumir el cargo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales.
13

Fiscalía española archiva denuncias de empleadas de Julio Iglesias por abuso sexual

Ryan James Wedding
14

México entrega a Ryan James, buscado por EU, durante una visita del director del FBI

Los pagos para pensionados del IMSS.
15

IMSS confirma la fecha del pago de pensiones de febrero 2026

Destacadas

Ver sección
Destacadas
EU ataca otra embarcación en el Pacífico; mata a 2 y busca a un sobreviviente
1

VIDEO ¬ EU ataca otra embarcación en el Pacífico; mata a 2 y busca a un sobreviviente

La FGJ-CdMx informó que desde el pasado 20 de enero imputó el delito de homicidio a dos empresas por la muerte de fotoperiodistas del Ace Ceremonia.
2

La FGJ-CdMx imputa a Ocesa y Lobo por la muerte de 2 fotógrafos en el Axe Ceremonia

Ante la inminente llegada de una peligrosa e inusual tormenta invernal a EU el fin de semana, población y autoridades estadounidenses se preparan para resistir.
3

Poderosa tormenta invernal provoca compras de pánico y alerta en estados de EU

César Alejandro "N", alias "El Bótox", presunto líder de "Los Blancos de Troya", fue detenido este jueves en Michoacán por el asesinato de Bernardo Bravo.
4

Plata, sangre y extorsión: Quién es "El Bótox" y por qué México y EU lo perseguían

El Presidente Gustavo Petro obtuvo garantía del gobierno de Estados Unidos para no ser detenido en su visita del próximo 3 de febrero a la Unión Americana.
5

Petro recibe garantías de EU: no será detenido cuando visite a Trump en Washington

Cientos de ciudadanos y negocios se han sumado a la huelga general contra el ICE y Trump
6

“¡BASTA!” Minnesota estalla en huelga contra Trump. Miles marchan, negocios cierran

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales.
7

Fiscalía española archiva denuncias de empleadas de Julio Iglesias por abuso sexual

8

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

CFE y CNPC alistan plan de contingencia para la tercera tormenta invernal
9

CNPC y CFE en alerta por tercera tormenta invernal; alistan plan de contingencia

Alcalde de Catemaco enfrenta críticas por asistir a partido del Real Madrid
10

VIDEO ¬ Alcalde de Catemaco presume visita al Bernabéu a 20 día de asumir el cargo

La Casa Blanca alteró digitalmente la imagen de una manifestante, opositora de Donald Trump, que interrumpió un servicio religioso en Minnesota.
11

La Casa Blanca altera FOTO para tratar de humillar a manifestante afrodescendiente

12

La larga telenovela (16 años) de los impuestos de Salinas Pliego vive hoy fecha fatal