ENTREVISTA ¬ El estigma de ser nombrada bruja ha desaparecido: Luis Jaramillo

Obed Rosas

24/01/2026 - 12:00 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

ENTREVISTA ¬ La oposición política extremista no nos lleva a ningún lado: Fadanelli

ENTREVISTA | La comida, entre el imperialismo y apropiación popular: Mastrogiovanni

Reinas, insurgentes y surrealistas: la historia de 8 mujeres que construyeron México

Luis Jaramillo reflexiona sobre cómo la magia, el poder femenino y las figuras históricamente marginadas encuentran resonancia en el mundo contemporáneo.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– Nena, una joven de 1943 en El Paso, Texas, lucha con premoniciones, desmayos y el deseo de una vida más plena que la que le ofrece su realidad cotidiana cuidando a sus sobrinos. Marta, sobrina nieta de Nena, equilibra su trabajo como abogada en un modesto despacho de ayuda legal, la maternidad y el cuidado de la anciana Nena.

La historia la narra Luis Jaramillo en Las brujas de El Paso, (Umbriel Editores), una novela que cuenta una serie de eventos aparentemente sobrenaturales harán que Marta confronte la verdad sobre los relatos mágicos de su tía abuela, incluyendo la existencia de una hija que Nena dejó atrás…. en el pasado colonial. A partir de esta revelación, ambas emprenden una búsqueda conjunta que las vinculan a un mundo mágico, el poder femenino y el peso de ser una bruja.

"Todas las novelas tratan, en el fondo, sobre el poder: quién lo tiene, quién no, quién lo desea y qué está dispuesto a hacer para obtenerlo", expuso en entrevista Jaramillo, en una entrevista por escrito que se reproduce de manera íntegra.

Al abordar el papel de las curanderas y las brujas, Jaramillo subraya un cambio cultural significativo: "Me parece curioso que hoy en día haya tantas personas en Estados Unidos que se identifiquen como brujas. El estigma y las consecuencias legales de ser nombrada bruja han desaparecido, pero tienes razón: hay muchos otros ejemplos de personas convertidas en chivos expiatorios".

Esta reflexión lo lleva a trazar un paralelismo entre la persecución histórica de estas figuras y las formas contemporáneas de marginación, anclando el tema de la novela en una realidad social palpable. El autor explica que, en el contexto de su libro, estas dinámicas se exploran a través de la situación de los migrantes: "En la novela pensaba en la situación de los migrantes indocumentados, personas que viven en circunstancias muy precarias y con miedo constante. [...] Este es el tipo de dinámica que exploro en el libro: cómo quienes detentan el poder utilizan un lenguaje y leyes clasistas y racistas para mantener a los trabajadores bajo control".

***

—En la novela, la magia no funciona solo como un elemento fantástico, sino también como una carga y una herencia. ¿Qué te interesaba explorar sobre el poder cuando se transmite de mujer a mujer?

—Todas las novelas tratan, en el fondo, sobre el poder: quién lo tiene, quién no, quién lo desea y qué está dispuesto a hacer para obtenerlo. Escribí este libro como una especie de homenaje a mi abuela y a sus hermanas, mujeres que enfrentaron verdaderas dificultades, pero que de algún modo se mantuvieron divertidas, ingeniosas y enfocadas en ayudar a sus familias y comunidades. Eran mujeres poderosas en el sentido de que hicieron algo de la nada. Este tipo de poder suele parecer más silencioso que el poder de la política o del dinero, quizá porque está conectado con la fuerza creativa que hay en todos nosotros, con aquello que no se puede comprar ni vender.

La magia sobre la que escribo está ligada a la naturaleza, una fuerza más poderosa que cualquier expresión humana del poder, y me interesaba escribir sobre cómo este secreto a voces acerca del poder de la naturaleza puede despertarse en nosotros. La carga que acompaña a este conocimiento es que, aunque el poder de esta magia es muy fuerte, no podemos controlarlo.

— Nena y Marta viven con décadas de diferencia, pero comparten dilemas muy similares: la maternidad, el sacrificio, la identidad. ¿Cómo dialogan estas dos mujeres dentro de la historia?

—A pesar de sus crianzas tan distintas, y a pesar de que desde afuera parece que la vida de Marta está mucho menos limitada que la de Nena, lo cierto es que al inicio del libro Marta se siente muy atrapada, como muchos de nosotros en distintas etapas de la vida. Nena fue un personaje muy divertido de escribir porque lo único que la restringe son sus circunstancias externas. Ella tiene ideas muy claras sobre lo que quiere hacer y está dispuesta a asumir riesgos para conseguirlo.

Esto es algo que Marta tiene que aprender de Nena: no preocuparse por lo que los demás piensan de ella y no hacer lo que se espera, sino prestar atención a esa parte de sí misma que reconoce formas más profundas de conocimiento. Marta, quizá como el lector, al principio se resiste a la manera en que Nena ve el mundo, y esa resistencia es una parte central de la historia: cómo estas dos mujeres tan diferentes —separadas por la edad, la formación académica y la clase social— descubren, como dices, que comparten preocupaciones esenciales. Creo que el drama central del libro es una especie de historia de amor platónico en la que Marta y Nena se encuentran.

— El Paso aparece no solo como un escenario, sino como una frontera simbólica entre culturas, lenguas y memorias. ¿Qué significa para ti escribir desde y sobre un territorio fronterizo?

—La frontera es un lugar muy especial. Siempre me asombra cómo, al cruzar el puente de El Paso a Ciudad Juárez, los dos sitios se sienten tan distintos a pesar de estar increíblemente cerca. El aire se siente diferente. En esta novela me interesa la forma en que muchas de las líneas de nuestras vidas parecen sólidas y, sin embargo, son muy porosas al mismo tiempo: la línea entre una etapa de la vida y otra, la línea entre dos personas, incluso la línea entre la vida y la muerte.

La frontera en el libro es metafórica, pero también quería escribir sobre la magia muy real de estar en un lugar binacional y bilingüe, donde cada lado de la frontera es como una cara de la moneda: fusionadas entre sí, pero de algún modo distintas. Recuerdo que una vez, estando en Ciudad Juárez, un amigo me dijo que El Paso puede ser seguro, pero que en Ciudad Juárez hay cultura y arte.

— En la novela, la maternidad se presenta de una manera compleja, incluso dolorosa, lejos de versiones idealizadas. ¿Cómo decidiste abordarla así?

—En el ideal no hay historia que contar; la historia surge al explorar la realidad de una existencia particular. Marta quiere ser madre, le gusta ser madre, pero también está cargada por las exigencias que eso implica. A Nena le arrebatan la posibilidad de ser madre. Yo ni siquiera soy padre, pero creo que la mayoría de los padres sienten esta tensión, al menos en cierta medida.

Y como dije antes, pensaba en mis familiares en El Paso: en lo que significa ver a tus hijos luchar y verlos triunfar, en lo que se siente cuando se van lejos de ti, y en lo que implica envejecer sin tenerlos cerca. El amor no nos protege del dolor.

— La historia recupera figuras como curanderas, brujas y mujeres perseguidas por su conocimiento. ¿Qué resonancias contemporáneas encuentras en estas figuras históricamente marginadas?

—Me parece curioso que hoy en día haya tantas personas en Estados Unidos que se identifiquen como brujas. El estigma y las consecuencias legales de ser nombrada bruja han desaparecido, pero tienes razón: hay muchos otros ejemplos de personas convertidas en chivos expiatorios. En la novela pensaba en la situación de los migrantes indocumentados, personas que viven en circunstancias muy precarias y con miedo constante.

Las cosas solo han empeorado para los migrantes —indocumentados y documentados— en Estados Unidos, donde se les acusa de cometer actos horribles. Este es el tipo de dinámica que exploro en el libro: cómo quienes detentan el poder utilizan un lenguaje y leyes clasistas y racistas para mantener a los trabajadores bajo control.

— Después de terminar Las brujas de El Paso, ¿qué te dejó esta historia a nivel personal y qué esperas que permanezca en los lectores cuando cierren el libro?

—No fue sino hasta una etapa tardía del proceso que entendí que estaba escribiendo sobre mí mismo. Me enfrentaba a la mediana edad y me preocupaba sentirme estancado, muy parecido a Marta. Cuando Nena apareció por primera vez, me daba miedo lanzarme de lleno a la magia. Pero mientras más escribía, más aprendía sobre mi familia y sobre mí, y la magia empezó a parecer menos inventada y más casi autobiográfica.

Fue divertido escribir la magia, divertido crear el mundo desbordado de esta novela. La creatividad es una fuerza que existe en todos nosotros, siempre. Quiero lo mismo para el lector que para mí: que tengamos los ojos y los oídos abiertos a lo que el mundo realmente nos está diciendo.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Ernesto Hernández Norzagaray

¿Ser parte de la mesa o parte del menú?

"Con eso arreos políticos, lo único que espera a nuestro país es aislamiento global, no ser silla,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Latinoamérica 21

Sin reglas, la regla del gendarme global

"Un resultado positivo de las acciones de Trump es que ahora comprendemos que el verdadero significado de...
Por Latinoamérica 21
Francisco Ortiz Pinchetti

Música que gira: el eterno regreso del vinilo

“Escuchar un vinilo no es solo oír música: es tocarla, verla, olerla; Es esperar el 'sssss' inicial...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Trump, ¿genio o loco?

"A más de diez meses de la elección intermedia, Trump ha decidido duplicar la apuesta y llevar...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

+ Sección

Galileo

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La larga telenovela (16 años) de los impuestos de Salinas Pliego vive hoy fecha fatal

Placas Baja California
2

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

La Fiscalía de Michoacán confirmó el hallazgo sin vida de la pareja de activistas Anayeli Hernández León, Víctor Manuel Mujica Vega, y su hija, Megan Eileen.
3

Los cuerpos calcinados de 2 activistas y su hija de 12 años son hallados en Michoacán

Marcha contra el tarifazo. Foto: UJRM Jalisco.
4

El tarifazo en Jalisco se ensaña con los pobres y deja millones a un banco con quejas

Curp Biométrica 2026
5

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

Cientos de ciudadanos y negocios se han sumado a la huelga general contra el ICE y Trump
6

“¡BASTA!” Minnesota estalla en huelga contra Trump. Miles marchan, negocios cierran

7

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales.
8

Fiscalía española archiva denuncias de empleadas de Julio Iglesias por abuso sexual

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
9

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
10

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

La frustración e indignación invadió a fans de BTS ante los precios excesivamente caros en sitios de reventa por un boleto para uno de sus conciertos en CdMx.
11

Boletos para BTS en reventa superan los 100 mil pesos y provocan indignación de fans

El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
12

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

La Casa Blanca alteró digitalmente la imagen de una manifestante, opositora de Donald Trump, que interrumpió un servicio religioso en Minnesota.
13

La Casa Blanca altera FOTO para tratar de humillar a manifestante afrodescendiente

Alcalde de Catemaco enfrenta críticas por asistir a partido del Real Madrid
14

VIDEO ¬ Alcalde de Catemaco presume visita al Bernabéu a 20 día de asumir el cargo

Morena frente al espejo
15

Morena frente al espejo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Marcha contra el tarifazo. Foto: UJRM Jalisco.
1

El tarifazo en Jalisco se ensaña con los pobres y deja millones a un banco con quejas

Autoridades federales y estatales de Michoacán ejecutaron cateos en 19 inmuebles de Apatzingán presuntamente están ligados a “El Botox”.
2

Autoridades catean 19 inmuebles ligados al "Bótox" en Michoacán; hallan armas y droga

La frustración e indignación invadió a fans de BTS ante los precios excesivamente caros en sitios de reventa por un boleto para uno de sus conciertos en CdMx.
3

Boletos para BTS en reventa superan los 100 mil pesos y provocan indignación de fans

Sheinbaum entrega viviendas del Infonavit en Veracruz
4

La 4T tiene apoyo porque beneficia a la gente: CSP; entrega viviendas en Veracruz

La Profeco difundió un llamado a revisión para más de 2 mil 500 autos Honda para reparar un defecto que puede ocasionar una falla en los frenos.
5

¿Manejas un Honda? Profeco llama a revisión a más de 2 mil autos por falla en frenos

Ricardo Monreal Ávila dijo que sin el apoyo del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México no hay posibilidades de reformas constitucionales.
6

Sin el apoyo del PT y PVEM no es posible la reforma electoral, afirma Ricardo Monreal

La Fiscalía de Michoacán confirmó el hallazgo sin vida de la pareja de activistas Anayeli Hernández León, Víctor Manuel Mujica Vega, y su hija, Megan Eileen.
7

Los cuerpos calcinados de 2 activistas y su hija de 12 años son hallados en Michoacán

EU ataca otra embarcación en el Pacífico; mata a 2 y busca a un sobreviviente
8

VIDEO ¬ EU ataca otra embarcación en el Pacífico; mata a 2 y busca a un sobreviviente

La FGJ-CdMx informó que desde el pasado 20 de enero imputó el delito de homicidio a dos empresas por la muerte de fotoperiodistas del Ace Ceremonia.
9

La FGJ-CdMx imputa a Ocesa y Lobo por la muerte de 2 fotógrafos en el Axe Ceremonia

Ante la inminente llegada de una peligrosa e inusual tormenta invernal a EU el fin de semana, población y autoridades estadounidenses se preparan para resistir.
10

Poderosa tormenta invernal provoca compras de pánico y alerta en estados de EU

César Alejandro "N", alias "El Bótox", presunto líder de "Los Blancos de Troya", fue detenido este jueves en Michoacán por el asesinato de Bernardo Bravo.
11

Plata, sangre y extorsión: Quién es "El Bótox" y por qué México y EU lo perseguían

El Presidente Gustavo Petro obtuvo garantía del gobierno de Estados Unidos para no ser detenido en su visita del próximo 3 de febrero a la Unión Americana.
12

Petro recibe garantías de EU: no será detenido cuando visite a Trump en Washington