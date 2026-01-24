La 4T tiene apoyo porque beneficia a la gente: CSP; entrega viviendas en Veracruz

Desde Veracruz, Claudia Sheinbaum sostuvo que la 4T cuenta con un enorme apoyo popular gracias a las acciones que se han emprendido a favor de la gente.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó hoy que el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) tiene un enorme apoyo por parte de la población mexicana, debido a que está enfocado a beneficiar a toda la gente, especialmente a quienes menos tienen, en vez de a unos cuantos, como ocurría en el pasado.

"Antes se gobernaba para unos; y ahora, orgullosamente somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México", comentó la mandataria federal desde el estado de Veracruz, donde encabezó un evento para entregar 200 viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

Durante su intervención, Sheinbaum resaltó la importancia del programa al señalar que, durante los gobiernos neoliberales, "se diseñaron créditos" para beneficiar a las empresas inmobiliarias, y no a las y los trabajadores, lo cual cambió con la llegada de la 4T al poder.

"Por eso, tiene tanto apoyo la Cuarta Transformación. Se preguntan: “¿por qué?”, pues porque es para beneficio de la gente", sostuvo la Presidenta de México, además de resaltar que " la Cuarta Transformación lleva el nombre de 'justicia': justicia social, justicia para las mujeres, justicia con un mejor sistema de justicia en nuestro país".

Vivienda para el Bienestar apoya al que menos tiene: Sheinbaum

En el evento, Sheinbaum Pardo recordó que el programa Vivienda para el Bienestar está pensado para aquellas personas que ganan de uno a dos salarios mínimos, además de que se tiene contemplada la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio.

"Si ganan más también pueden acceder a créditos del Infonavit, que también sigue dando créditos o si ya tienen vivienda y quieren mejorar su vivienda pueden acceder a los créditos de Mejoravit para poder mejorar la vivienda en la que viven, así que como ven, son muchos más beneficiarios que los 1.8 millones", mencionó.

La titular del Ejecutivo federal también habló sobre cómo se ha trabajado para remediar la corrupción que existió en los sexenios del PRIAN en el Infonavit, pues se generaron deudas impagables y se simuló la construcción de viviendas.

"Hay viviendas que hemos encontrado abandonadas, de 20 metros cuadrados, que no tienen ni agua, ni drenaje, ni están terminadas. ¡Ah!, pero sí se pagaron. Y la gente tenía que seguir pagando el crédito, imagínense, porque de alguna manera obtuvieron los créditos. O personas que les hicieron uno, dos, tres, cuatro, cinco créditos, de pronto, sin saber. Muchísima corrupción del pasado, pero ahora ―como dijimos― llegó la Cuarta Transformación", dijo.