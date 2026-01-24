¿Manejas un Honda? Profeco llama a revisión a más de 2 mil autos por falla en frenos

Redacción/SinEmbargo

23/01/2026 - 8:28 pm

La Profeco difundió un llamado a revisión para más de 2 mil 500 autos Honda para reparar un defecto que puede ocasionar una falla en los frenos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Tienes un BMW? Profeco llama a revisión a 5 mil autos por falla que afecta al motor

¿Manejas un auto Mazda? Profeco llama a revisión a más de 5 mil unidades por un fallo

¿Tienes un Ford? Profeco llama a revisión a más de 10 mil vehículos de estos modelos

La automotriz contactará a las personas propietarias de modelos que podrían tener un defecto en el sistema de frenado para que acudan a una revisión.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió este viernes un llamado a revisión para más de dos mil 500 automóviles de la marca Honda de distintos modelos, esto debido a que es necesario reparar un defecto en las unidades que puede ocasionar una falla en los frenos.

La automotriz dio a conocer que contactará por vía telefónica o correo electrónico a las personas propietarias de los vehículos implicados en esta alerta para informarles que es necesario acudir con el distribuidor más cercano a su domicilio.

Es importante mencionar que la campaña para atender este llamado a revisión y reparar el desperfecto en automóviles Honda estará vigente de forma indefinida.

¿En qué consiste la falla?

La Profeco detalló en un comunicado que el llamado a revisión para autos fabricados por Honda tiene el propósito de reparar un defecto que puede ocasionar una falla en el sistema de frenado del vehículo.

El problema se debe a que existe la posibilidad de que el pivote en el mecanismo del pedal de freno se encuentre fuera de su posición, lo que puede ocasionar que las luces de freno traseras permanezcan encendidas o que la función de frenado se vea reducida.

Para prevenir un desperfecto en los autos provocado por dicha falla, la automotriz pedirá a las personas propietarias de los autos de los modelos señalados que acudan a un distribuidor autorizado para que sus mecánicos realicen una inspección del perno del pivote.

La Profeco difundió un llamado a revisión para más de 2 mil 500 autos Honda para reparar un defecto que puede ocasionar una falla en los frenos.
Honda realizará una revisión para verificar que no ocurra una falla en el sistema de frenado. Foto: Honda

¿Qué modelos de Honda fueron llamados a revisión?

El llamado a revisión compartido por la Profeco está dirigido a las personas propietarias de dos mil 515 autos Honda de tres modelos que fueron fabricados entre los años 2023 y 2025:

  • Pilot, años 2023 a 2025.
  • Acura, modelo MDX, año 2024 y 2025.
  • Acura, modelo TLX, año 2024 y 2025.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Latinoamérica 21

Sin reglas, la regla del gendarme global

"Un resultado positivo de las acciones de Trump es que ahora comprendemos que el verdadero significado de...
Por Latinoamérica 21
Francisco Ortiz Pinchetti

Música que gira: el eterno regreso del vinilo

“Escuchar un vinilo no es solo oír música: es tocarla, verla, olerla; Es esperar el 'sssss' inicial...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Trump, ¿genio o loco?

"A más de diez meses de la elección intermedia, Trump ha decidido duplicar la apuesta y llevar...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Un nuevo realismo mundial y la disyuntiva mexicana

"Si México suscribe que democracia, derechos humanos y pluralidad son valores estructurales en el nuevo orden mundial,...
Por Leopoldo Maldonado
+ Sección

Opinión en Video

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

+ Sección

Galileo

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La larga telenovela (16 años) de los impuestos de Salinas Pliego vive hoy fecha fatal

Placas Baja California
2

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

La Fiscalía de Michoacán confirmó el hallazgo sin vida de la pareja de activistas Anayeli Hernández León, Víctor Manuel Mujica Vega, y su hija, Megan Eileen.
3

Los cuerpos calcinados de 2 activistas y su hija de 12 años son hallados en Michoacán

Cientos de ciudadanos y negocios se han sumado a la huelga general contra el ICE y Trump
4

“¡BASTA!” Minnesota estalla en huelga contra Trump. Miles marchan, negocios cierran

5

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

César Alejandro "N", alias "El Bótox", presunto líder de "Los Blancos de Troya", fue detenido este jueves en Michoacán por el asesinato de Bernardo Bravo.
6

Plata, sangre y extorsión: Quién es "El Bótox" y por qué México y EU lo perseguían

La Casa Blanca alteró digitalmente la imagen de una manifestante, opositora de Donald Trump, que interrumpió un servicio religioso en Minnesota.
7

La Casa Blanca altera FOTO para tratar de humillar a manifestante afrodescendiente

Curp Biométrica 2026
8

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
9

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

Alcalde de Catemaco enfrenta críticas por asistir a partido del Real Madrid
10

VIDEO ¬ Alcalde de Catemaco presume visita al Bernabéu a 20 día de asumir el cargo

Placas Pueblas
11

Canje de placas en Puebla 2026: cuánto cuesta y dónde se debe hacer el trámite

EU ataca otra embarcación en el Pacífico; mata a 2 y busca a un sobreviviente
12

VIDEO ¬ EU ataca otra embarcación en el Pacífico; mata a 2 y busca a un sobreviviente

Morena no es el PRI de los 70
13

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

Una mujer de 71 años de edad, identificada como Maricela Rascón Salazar, denunció que su hija y nieto intentar internarla en un hospital de salud mental para quedarse con su pensión.
14

Una abuela recurre a la denuncia por VIDEO para, dijo, evitar que le roben su pensión

La FGJ-CdMx informó que desde el pasado 20 de enero imputó el delito de homicidio a dos empresas por la muerte de fotoperiodistas del Ace Ceremonia.
15

La FGJ-CdMx imputa a Ocesa y Lobo por la muerte de 2 fotógrafos en el Axe Ceremonia

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Profeco difundió un llamado a revisión para más de 2 mil 500 autos Honda para reparar un defecto que puede ocasionar una falla en los frenos.
1

¿Manejas un Honda? Profeco llama a revisión a más de 2 mil autos por falla en frenos

Ricardo Monreal Ávila dijo que sin el apoyo del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México no hay posibilidades de reformas constitucionales.
2

Sin el apoyo del PT y PVEM no es posible la reforma electoral, afirma Ricardo Monreal

La Fiscalía de Michoacán confirmó el hallazgo sin vida de la pareja de activistas Anayeli Hernández León, Víctor Manuel Mujica Vega, y su hija, Megan Eileen.
3

Los cuerpos calcinados de 2 activistas y su hija de 12 años son hallados en Michoacán

EU ataca otra embarcación en el Pacífico; mata a 2 y busca a un sobreviviente
4

VIDEO ¬ EU ataca otra embarcación en el Pacífico; mata a 2 y busca a un sobreviviente

La FGJ-CdMx informó que desde el pasado 20 de enero imputó el delito de homicidio a dos empresas por la muerte de fotoperiodistas del Ace Ceremonia.
5

La FGJ-CdMx imputa a Ocesa y Lobo por la muerte de 2 fotógrafos en el Axe Ceremonia

Ante la inminente llegada de una peligrosa e inusual tormenta invernal a EU el fin de semana, población y autoridades estadounidenses se preparan para resistir.
6

Poderosa tormenta invernal provoca compras de pánico y alerta en estados de EU

César Alejandro "N", alias "El Bótox", presunto líder de "Los Blancos de Troya", fue detenido este jueves en Michoacán por el asesinato de Bernardo Bravo.
7

Plata, sangre y extorsión: Quién es "El Bótox" y por qué México y EU lo perseguían

El Presidente Gustavo Petro obtuvo garantía del gobierno de Estados Unidos para no ser detenido en su visita del próximo 3 de febrero a la Unión Americana.
8

Petro recibe garantías de EU: no será detenido cuando visite a Trump en Washington

Cientos de ciudadanos y negocios se han sumado a la huelga general contra el ICE y Trump
9

“¡BASTA!” Minnesota estalla en huelga contra Trump. Miles marchan, negocios cierran

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales.
10

Fiscalía española archiva denuncias de empleadas de Julio Iglesias por abuso sexual

11

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

CFE y CNPC alistan plan de contingencia para la tercera tormenta invernal
12

CNPC y CFE en alerta por tercera tormenta invernal; alistan plan de contingencia