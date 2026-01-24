¿Manejas un Honda? Profeco llama a revisión a más de 2 mil autos por falla en frenos

La automotriz contactará a las personas propietarias de modelos que podrían tener un defecto en el sistema de frenado para que acudan a una revisión.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió este viernes un llamado a revisión para más de dos mil 500 automóviles de la marca Honda de distintos modelos, esto debido a que es necesario reparar un defecto en las unidades que puede ocasionar una falla en los frenos.

La automotriz dio a conocer que contactará por vía telefónica o correo electrónico a las personas propietarias de los vehículos implicados en esta alerta para informarles que es necesario acudir con el distribuidor más cercano a su domicilio.

Es importante mencionar que la campaña para atender este llamado a revisión y reparar el desperfecto en automóviles Honda estará vigente de forma indefinida.

#BoletínDePrensa

Profeco difunde alerta de Honda por posible falla en el pedal de freno La Procuraduría Federal del Consumidor informa el llamado a revisión emitido por Honda de México para 2 mil 515 vehículos Honda y Acura, debido a una posible falla en el mecanismo del pedal… pic.twitter.com/LRORC5rd1s — Profeco (@Profeco) January 23, 2026

¿En qué consiste la falla?

La Profeco detalló en un comunicado que el llamado a revisión para autos fabricados por Honda tiene el propósito de reparar un defecto que puede ocasionar una falla en el sistema de frenado del vehículo.

El problema se debe a que existe la posibilidad de que el pivote en el mecanismo del pedal de freno se encuentre fuera de su posición, lo que puede ocasionar que las luces de freno traseras permanezcan encendidas o que la función de frenado se vea reducida.

Para prevenir un desperfecto en los autos provocado por dicha falla, la automotriz pedirá a las personas propietarias de los autos de los modelos señalados que acudan a un distribuidor autorizado para que sus mecánicos realicen una inspección del perno del pivote.

¿Qué modelos de Honda fueron llamados a revisión?

El llamado a revisión compartido por la Profeco está dirigido a las personas propietarias de dos mil 515 autos Honda de tres modelos que fueron fabricados entre los años 2023 y 2025: