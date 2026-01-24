Autoridades catean 19 inmuebles ligados al "Bótox" en Michoacán; hallan armas y droga

Redacción/SinEmbargo

23/01/2026 - 10:56 pm

Autoridades federales y estatales de Michoacán ejecutaron cateos en 19 inmuebles de Apatzingán presuntamente están ligados a “El Botox”.

Elementos de distintas dependencias aseguraron drogas, armas y equipo de comunicación durante los cateos a inmuebles ligados al líder criminal.

Ciudad de Mexico, 23 de enero (SinEmbargo).-  Autoridades federales y estatales de Michoacán ejecutaron cateos en 19 inmuebles ubicados en el municipio de Apatzingán que presuntamente están ligados a César AlejandroN”, alias “El Botox”, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal este viernes.

Como resultado de estas acciones se logró el decomiso de drogas, armas y equipos de comunicación, mientras que los inmuebles quedaron bajo resguardo de la autoridad.

Según información oficial, "El Botox" fue identificado como presunto líder del grupo criminal "Los Blancos de Troya", y su arresto se dio debido a su presunta implicación en el asesinato de Bernardo Bravo, dirigente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

Catean inmuebles ligados a "El Botox" en Michoacán

En una publicación compartida en X, la SSP de Michoacán informó que se ejecutaron 19 órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la localidad de Cenobio Moreno, en el municipio de Apatzingán, los cuales están presuntamente vinculados a “El Botox”.

Cómo resultado de estas acciones, los elementos de seguridad lograron asegurar drogas, armas de distintos calibres, cartuchos útiles y equipo de comunicación; todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

En los operativos para catear las propiedades presuntamente vinculadas a "El Botox" participaron agentes de la SSP estatal, de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN).

 

