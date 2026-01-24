VIDEO ¬ Bomberos de Ecatepec atienden incendio en fábrica de San Francisco Xalostoc

Redacción/SinEmbargo

24/01/2026 - 1:02 am

Protección Civil y Bomberos de Ecatepec no reportan lesionados por el incendio.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) informó cerca de las 23:00 horas que hasta dicho momento no se reportaron lesionados por el siniestro.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- La Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio de Ecatepec, Estado de México, atendió el viernes un incendio que se registró en una fábrica de solventes ubicada en la comunidad de San Francisco Xalostoc, el cual provocó el desalojo de los vecinos de casas aledañas a la zona del siniestro.

Los hechos ocurrieron cerca de las 21:00 horas en Avenida Pentatlón y Calle 14, en la colonia Villas de Guadalupe Xalostoc, lugar al que no sólo acudió el personal de Protección Civil y de los servicios de emergencia, sino también vulcanos de diversas alcaldías de la Ciudad de México (CdMx).

Por medio de una publicación en redes sociales, la Alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, precisó que el incendió ocurrió en una fábrica de pintura en San Francisco Xalostoc, además de confirmar la presencia en el lugar del personal de Bomberos y Protección Civil del municipio.

Por su parte, el Jefe Vulcano Cova del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CdMx detalló en su cuenta de X que el Cuerpo de Bomberos envió 4 unidades, un mando, 15 bomberas y bomberos, y espumógeno para aumentar la eficacia en la extinción del incendio.

No se reportan lesionados: C5 del Estado de México

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) informó cerca de las 23:00 horas que hasta dicho momento no se reportaron lesionados por el incendio en San Francisco Xalostoc, donde los servicios de emergencia continuaron con las labores para sofocar el fuego.

En este sentido, las autoridades exhortaron a la población a no acercarse al área del siniestro y a permitir el libre tránsito de los bomberos, mientras que los elementos de seguridad resguardaron la zona estableciendo un perímetro de aproximadamente 19 calles a la redonda.

En redes sociales circularon distintas imágenes y videos captadas tanto por las autoridades de Ecatepec como por transeúntes que se encontraban cerca del lugar de los hechos.

En las grabaciones difundidas en redes sociales se observa que el incendio su pudo apreciar a cientos de metros de distancia debido al humo provocado por el fuego.

