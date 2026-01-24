Jueza ordena devolver predio a Refugio Franciscano; Haghenbec denuncia "chicanada"

La contraparte pidió a las autoridades evitar la impunidad, pues señaló a la asociación de estar detrás del caso más grande, cruel y documentado de maltrato animal de la CdMx.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- Una Jueza local de la Ciudad de México (CdMx) ordenó el viernes la restitución de un predio ubicado en la Alcaldía Cuajimalpa a Refugio Franciscano, A.C., cuyos integrantes fueron expulsados de este terreno durante la noche y la madrugada de los pasados 10 y 11 de diciembre de 2025.

La resolución del Juzgado Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx fue firmada por la Juez por Ministerio de Ley, Ana Miriam Yépez Arreola, quien fijó como plazo el día 30 de enero a las 12:00 horas para realizar la entrega de la posesión del inmueble al Refugio Franciscano.

“En estricto cumplimiento del ordenado por la autoridad federal, se señalan las 12 horas del día 30 de enero de 2026, a fin de poner en posesión de las demandadas Refugio Franciscano, Asociación Civil y Asociación Franciscana, Institución de Asistencia Privada o a quien legalmente sus derechos represente, respecto del inmueble identificado como una fracción del inmueble de la carretera, México-Toluca, Km 17.5, mismo inmueble, que también es identificado con ‘el número oficial 4547, colonia Lomas de Vista hermosa, código postal 05100, alcaldía Cuajimalpa, en esta Ciudad de México’, lo que deberá hacerse por conducto del C. Actuario de la Adscripción, quien levantará el acta entrega respectiva iniciando dicha diligencia en el predio a restituir”, señala el acuerdo dictado en el expediente 362/2021.

Dicha suspensión deriva de un amparo interpuesto contra la sentencia emitida por el Juzgado Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, con fecha del 8 de diciembre de 2025, el cual falló a favor de Fundación Haghenbeck por la posesión del terreno.

Fundación Haghenbeck acusa "chicanada legal"

En respuesta, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P. emitió un comunicado en sus redes sociales con el que denunció una “chicanada legal” para favorecer "indebidamente" al Refugio Franciscano, en torno al predio ubicado en la Alcaldía Cuajimalpa.

En este sentido, la fundación consideró que la Jueza Sexagésima del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México contradijo sus determinaciones previas tras resolver la improcedencia de la restitución de la fracción del predio al Refugio.

"Esta inconsistencia judicial constituye una grave irregularidad jurídica, que responde a presiones de carácter político y/o mediático, y que vulnera los principios de certeza, legalidad e imparcialidad que deben regir la actuación del Poder Judicial", manifestó la Fundación Antonio Haghenbeck.

Ciudad de México a 23 de Enero de 2026

A la Opinión Pública La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P., denuncia una “chicanada legal” orientada a favorecer indebidamente al "Refugio Franciscano”, en el conflicto que mantiene por una fracción del predio ubicado en la… pic.twitter.com/4ld9v6IZVE — FAH (@FAHaghenbeck) January 23, 2026

Finalmente, dicha instancia advirtió que interpondrá todos los medios legales de defensa para salvaguardar evitar que se consolide un precedente de impunidad. Asimismo, se exhortó al Gobierno de la CdMx y al Poder Judicial capitalino para "cesar cualquier intento de simulación, actuar con absoluta imparcialidad y a respetar la Ley, en un conflicto entre particulares que develó el caso más grande, cruel y documentado de maltrato animal en la Ciudad de México, perpetrado por el llamado Refugio Franciscano. La impunidad no es una opción. La ley debe prevalecer", concluyó el comunicado.

Gobierno rescata a perros maltratados del Refugio Franciscano

El miércoles 7 de enero, autoridades de la CdMx intervinieron en el Refugio Franciscano y aseguraron 858 perros y gatos, como parte de las acciones iniciadas por la Fiscalía capitalina a raíz de varias denuncias ciudadanas por maltrato y crueldad animal dentro de dicho albergue.

Previo a esta intervención se tenía registro de 936 animales dentro del refugio, sin embargo, 21 ejemplares murieron debido a causas relacionadas con su estado de salud (19 canes y dos felinos), mientras que otros 57 fueron hospitalizados (20 canes y 37 felinos).

Los 858 perros rescatados del Refugio Franciscano fueron trasladados a tres albergues temporales habilitados por el Gobierno de la CdMx, en los que podrán vivir en condiciones adecuadas, bajo supervisión de las autoridades:

Refugio del Ajusco: 304 perros.

Refugio de la Brigada Animal en Xochimilco: 371 perros.

Refugio temporal en la Utopía GAM: 183 perros.

La FIscalía de la CdMx recalcó que el rescate de los animales del Refugio Franciscano se llevó a cabo debido a las pésimas condiciones en las que se encontraban, como hacinamiento, insalubridad, falta de atención veterinaria oportuna y ausencia de control sanitario.