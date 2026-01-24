Lula se dice "indignado" por el secuestro de Maduro y acusa a Trump de unilateralismo

Redacción/SinEmbargo

24/01/2026 - 4:07 am

Luiz Inácio Lula da Silva dice que no quiere una guerra con Estados Unidos.

En 2024, el Presidente de Brasil no sólo no reconoció a su homólogo de Venezuela, también vetó al país de los BRICS, cuyo gesto fue considerado una "agresión" al pueblo venezolano.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó el viernes su indignación por la intervención de Estados Unidos (EU) en Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, además de reprochar al Presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar el multilateralismo con la creación de una "nueva Organización de las Naciones Unidas (ONU)" de la que "solo él sea el dueño", en referencia a la Junta de Paz para Gaza.

"Pasé toda la noche indignado por lo que pasó en Venezuela. No lo puedo creer. Maduro sabía que había 15 mil soldados estadounidenses en el mar Caribe, sabía que había una amenaza a diario. Esos tipos entraron en Venezuela, entraron al fuerte y se llevaron a Maduro, y nadie sabía que Maduro se había ido. ¿Cómo es posible que no se respete la integridad territorial de un país?", dijo en el Encuentro Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), cuyas declaraciones fueron recogidas por Agencia Brasil.

Lula aseguró que no tiene preferencia por ningún país, pero que la nación latinoamericana no volverá "a ser una colonia donde alguien más nos gobierne". Mientras que en lo referente a la Junta de Paz de Gaza, el Presidente de Brasil acusó a Donald Trump de desmantelar a la ONU en favor del unilateralismo.

"Está prevaleciendo la ley del más fuerte, se está desmantelando la Carta de la ONU, y en lugar de arreglar la ONU, que venimos exigiendo desde que era presidente en 2003 [...], lo que está pasando es que el presidente Trump está proponiendo crear una nueva ONU, en la que solo él sea el dueño de la ONU", aseveró.

"No quiero librar una guerra con Estados Unidos": Lula

Lula da Silva se dijo a favor del diálogo ante las contantes declaraciones de Trump para presumir el poderío militar de Estados Unidos, con cuyo país Brasil llegó a una serie de acuerdos para levantar algunos de los peores aranceles establecidos por el inquilino de la Casa Blanca, por lo que se había establecido una suerte de tregua entre ambos mandatarios desde finales de 2025.

"No quiero librar una guerra armada con EU, ni con Rusia, ni con Uruguay, ni con Bolivia. Quiero librar una guerra con el poder de la persuasión, con argumentos, con narrativas, demostrando que la democracia es invencible; que no queremos imponernos a los demás, sino compartir lo bueno que tenemos", argumentó.

Cabe recordar que en agosto de 2024, Lula no reconoció la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, pese a la decisión de la Corte Suprema de Venezuela a favor del mandatario chavista. En este sentido, dijo que "no hay pruebas" de una victoria de Maduro, pero aclaró que tampoco reconoció al candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien contó con el apoyo de Estados Unidos.

"El presidente Maduro no escuchó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y fue directo para la Corte Suprema. Debería pasar por el Consejo, que fue creado para ese fin", señaló.

Lula vetó a Venezuela de los BRICS

Posteriormente, en octubre de 2024, Lula da Silva también mantuvo un veto, impuesto por la administración de Jair Bolsonaro, para que Venezuela pudiera ingresar al bloque económico conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), lo cual fue reprochado por el Canciller de la República Bolivariana, Yván Gil.

El diplomático explicó en un comunicado que Venezuela contó con el apoyo de los participantes para formalizar su ingreso a este mecanismo de integración, pero la medida se vio truncada por Brasil.

"A través de una acción que contradice la naturaleza y postulado de los BRICS, la representación de la Cancillería brasileña [Itamaraty], liderada por el embajador Eduardo Paes Saboia, decidió mantener el veto que [Jair] Bolsonaro aplicó a Venezuela durante años, reproduciendo el odio, la exclusión e intolerancia promovidos desde los centros de poder occidentales para impedir, por ahora, el ingreso de la Patria de Bolívar a esta organización", dice el documento.

Lula da Silva mantuvo veto de Bolsonaro a Venezuela en los BRICS.
Lula da Silva vetó a Venezuela de los BRICS. Foto: Telegram Yván Gil, Canciller de la República Bolivariana

En ese marco, Caracas estimó que esta acción constituyó una "agresión" a Venezuela y un "gesto hostil" que se sumó a "la política criminal de sanciones que han sido impuestas" contra los venezolanos. El gobierno de Venezuela agregó que el pueblo venezolano "siente indignación y vergüenza" por esta "agresión inexplicable e inmoral" de Brasil, que mantiene "la peor de las políticas" de Bolsonaro contra Venezuela.

