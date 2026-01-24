VIDEO ¬ Atentado suicida en una boda deja siete muertos y 25 heridos en Pakistán.

Testigos explicaron que los invitados estaban asistiendo a la ceremonia cuando el atacante hizo estallar el explosivo.

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS).- Al menos siete personas murieron y 25 fueron heridas en el noroeste de Pakistán como consecuencia de un atentado suicida contra una boda a la que acudía un conocido líder de paz inmerso en las negociaciones contra los talibán paquistaníes que operan en la zona, y cuyo estado se desconoce tras la explosión.

Los servicios de rescate siguen todavía despejando escombros por la detonación, ocurrida en torno a las 22:00 horas del sábado en el domicilio de Nur Alam Mehsud, presidente del comité de paz, en la localidad de Dera Ismail Jan, en la conflictiva provincia de Jíber Pastunjuá, según informaron fuentes policiales al diario Inqilab.

From TTP commander to ISI asset to suicide bombing victim. Noor Alam Mehsud, who formed a Pakistani army-backed militia after leaving TTP in 2016, was killed in a suicide attack at his residence in Dera Ismail Khan. Wedding ceremony underway, attack caught on live video. Death… pic.twitter.com/tmpPhGTnOQ — Shivank Mishra (@shivank_8mishra) January 23, 2026

Los expertos en seguridad afirman que, en algunas zonas de esta provincia, las reuniones públicas aún se consideran blancos fáciles para los extremistas, lo que ha hecho necesarias medidas de seguridad adicionales para bodas, ferias y eventos religiosos.

Testigos explicaron que los invitados estaban asistiendo a la ceremonia cuando el atacante hizo estallar el chaleco.