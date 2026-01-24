VIDEOS ¬ EU arde: policías de Trump matan a estadounidense. Iba armado; tenía permiso

Redacción/SinEmbargo

24/01/2026 - 10:42 am

Agentes de la CBP disparan a otra persona en Minneapolis a quemarropa.

El republicano publicó en su cuenta de Truth Social la imagen de la supuesta arma que habría portado el hombre asesinado por ICE y defendió la actuación de los agentes.

-Con información de agencias

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) golpearon y luego dispararon contra un hombre esta mañana al sur de Minneapolis, Minnesota, ciudad que estalló de indignación tras el asesinato de Renee Nicole Good el pasado 7 de enero a manos de un efectivo federal y que desde entonces ha sido el epicentro de la batalla contra las redadas migratorias impulsadas por Donald Trump. El sujeto de 37 años falleció en el sitio.

Según informó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, la víctima tenía permiso de portar armas y no había tenido incidentes reseñables con las fuerzas de seguridad.

"Hemos identificado a esta persona: un hombre blanco de 37 años, residente de la ciudad. La única interacción que conocemos que haya tenido con las fuerzas del orden ha sido por multas de tráfico y creemos que era un propietario legal de armas con permiso para portarlas", explicó en rueda de prensa O'Hara después de que el Departamento de Seguridad Nacional afirmara que la víctima iba armada.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de Truth Social la imagen de la supuesta arma que habría portado el hombre asesinado por ICE y defendió la actuación de los agentes.

"Esta es la pistola del pistolero, cargada (¡con dos cargadores llenos adicionales!) y lista para disparar. ¿De qué se trata todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los oficiales de ICE? ¿El Alcalde y el Gobernador los despidieron? Se afirma que a muchos de estos policías no se les permitió hacer su trabajo, que ICE tuvo que protegerse a sí mismo. ¡No es algo fácil!", escribió el republicano.

Trump reaccina a asesinato en Minnesota.
Trump aseguró que el Alcalde de Minneapolis y el Gobernador de Minnesota están fomentando la insurrección en el estado. Foto: Captura de pantalla

Trump acusa a autoridades de "incitar a una insurrección"

En el mismo mensaje, acusó a la legisladora somalí de Minnesota, Ilhan Omar, de robar al estado 34 millones de dólares. "Estamos allí por un fraude monetario masivo, con miles de millones de dólares desaparecidos, y delincuentes ilegales a los que se les permitió infiltrarse en el estado a través de la Política de Fronteras Abiertas de los demócratas. Queremos que nos devuelvan el dinero, y lo queremos, ¡YA!", sentenció.

"¡El Alcalde y el Gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante! En cambio, estos políticos santurrones deberían buscar los miles de millones de dólares que se les han robado a los habitantes de Minnesota y a los Estados Unidos. ¡DEJEMOS QUE NUESTROS PATRIOTAS DE ICE HAGAN SU TRABAJO! 12 mil inmigrantes ilegales delincuentes, muchos de ellos violentos, han sido arrestados y expulsados ​​de Minnesota. Si todavía estuvieran allí, ¡verían algo mucho peor de lo que están presenciando hoy!", finalizó.

El tiroteo ocurrió un día después de que miles de estadounidenses protestaran en el estado, en el marco de una huelga del Día de la Verdad y la Libertad convocada contra Trump.

Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra el momento en el que los efectivos del ICE someten a un individuo y lo tiran al suelo. Luego se escucha una detonación y las exclamaciones de incredulidad de los testigos que capturaron las imágenes.

En el sitio, los agentes dispersaron a manifestantes con gas lacrimógeno y resguardaron la escena.

Departamento de Justicia justifica tiroteo

Según el Departamento de Justicia, a las 9:05 horas, mientras los agentes del ICE realizaban una operación dirigida en Minneapolis contra un migrante "buscado por agresión violenta", un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de EU "con una pistola semiautomática de nueve milímetros".

"Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero el sospechoso armado se resistió violentamente. Temiendo por su vida y por la vida y la seguridad de sus compañeros agentes, un efectivo disparó tiros defensivos", aseguró la instancia.

La institución explicó que paramédicos brindaron inmediatamente atención al sujeto, pero fue declarado muerto en el lugar. "El sospechoso también tenía dos cargadores y no tenía identificación; esto parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden", declaró.

"Alrededor de 200 alborotadores llegaron al lugar e comenzaron a obstruir y agredir a las fuerzas del orden en el sitio; se desplegaron medidas de control de multitudes para la seguridad del público y de las fuerzas del orden. Esta situación está en desarrollo, y más información está por venir", finalizó el Departamento de Justicia.

Tim Walz pide sacar al ICE de Minnesota

El Gobernador de Minnesota, Tim Walz, condenó los hechos y urgió a Trump poner fin a la ofensiva migratoria que desplegó en el estado bajo el nombre Operativo Metro Surge, la cual ha sido descrita por las autoridades federales como la más grande que se haya realizado con el despliegue de dos mil agentes.

"Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro tiroteo horrífico perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota ya está harto. Esto es repugnante. El Presidente debe poner fin a esta operación. Retirar a los miles de oficiales violentos e inexpertos de Minnesota. Ahora" escribió en X, antes Twitter.

Se multiplican arrestos

Alrededor de cien clérigos fueron arrestados hoy en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul, durante una protesta contra el ICE, indicaron los organizadores.

Los líderes religiosos fueron puestos bajo custodia por la policía local luego de que bloquearon las vialidades en la zona de salidas de la Terminal 1 del aeropuerto, dijo el grupo Faith in Minnesota. Los manifestantes exhortaban a las aerolíneas, especialmente a Delta Air Lines y Signature Aviation, a dejar de cooperar con las operaciones de ICE en Minnesota, declararon los organizadores.

Las tensiones se agravaron el 7 de enero, luego de que el agente de ICE Jonathan Ross abatiera a Renee Good, una madre estadounidense de 37 años, durante una operación de control migratorio, según informes de medios locales. El hecho desencadenó protestas diarias en la zona de Minneapolis.

En el aeropuerto, los clérigos rezaron juntos, cantaron himnos y compartieron historias de personas detenidas por ICE, dijeron los organizadores. Faith in Minnesota informó que desde el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul se ha deportado a alrededor de dos mil personas. Miembros del sindicato también indicaron que ICE detuvo a 12 trabajadores del aeropuerto.

Por otra parte, manifestantes bloquearon la vía de acceso al edificio federal Obispo Henry Whipple, el cual alberga instalaciones de ICE, y mantuvieron su posición durante varias horas, indicó la oficina del alguacil del condado de Hennepin. Antes de que agentes emitieran órdenes de dispersión, la oficina del alguacil informó que manifestantes arrojaron pedazos de hielo contra vehículos, lo que rompió ventanas.

