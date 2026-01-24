VIDEOS ¬ Minneapolis arde: hombre es asesinado tras ser sometido por agentes del ICE

Tras el nuevo tiroteo, el Gobernador Tim Walz exhortó al presidente Donald Trump a poner fin a la represión en su estado.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) golpearon y luego dispararon contra un hombre esta mañana al sur de Minneapolis, Minnesota, ciudad que estalló de indignación tras el asesinato de Renee Nicole Good el pasado 7 de enero a manos de un efectivo federal y que desde entonces ha sido el epicentro de la batalla contra las redadas migratorias impulsadas por Donald Trump.

El hombre habría fallecido, según informó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, de acuerdo con el medio local Star Tribune.

Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra el momento en el que los efectivos del ICE someten a un individuo y lo tiran al suelo. Luego se escucha una detonación y las exclamaciones de incredulidad de los testigos que capturaron las imágenes.

🚨BREAKING: ANOTHER PERSON SHOT IN MINNEAPOLIS pic.twitter.com/fO4OfgJ7Wb — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) January 24, 2026

El Gobernador de Minnesota, Tim Walz, condenó los hechos y urgió a Trump poner fin a la ofensiva migratoria que desplegó en el estado y que ha sido descrita por las autoridades federales como la más grande que se haya realizado.

"Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro tiroteo horrífico perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota ya está harto. Esto es repugnante. El Presidente debe poner fin a esta operación. Retirar a los miles de oficiales violentos e inexpertos de Minnesota. Ahora" escribió en X, antes Twitter.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening. The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

Se multiplican arrestos

Alrededor de cien clérigos fueron arrestados hoy en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul, durante una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), indicaron los organizadores.

Los líderes religiosos fueron puestos bajo custodia por la policía local luego de que bloquearon las vialidades en la zona de salidas de la Terminal 1 del aeropuerto, dijo el grupo Faith in Minnesota. Los manifestantes exhortaban a las aerolíneas, especialmente a Delta Air Lines y Signature Aviation, a dejar de cooperar con las operaciones de ICE en Minnesota, declararon los organizadores.

Las tensiones se agravaron el 7 de enero, luego de que el agente de ICE Jonathan Ross abatiera a Renee Good, una madre estadounidense de 37 años, durante una operación de control migratorio, según informes de medios locales. El hecho desencadenó protestas diarias en la zona de Minneapolis.

En el aeropuerto, los clérigos rezaron juntos, cantaron himnos y compartieron historias de personas detenidas por ICE, dijeron los organizadores. Faith in Minnesota informó que desde el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul se ha deportado a alrededor de 2.000 personas. Miembros del sindicato también indicaron que ICE detuvo a 12 trabajadores del aeropuerto.

Por otra parte, manifestantes bloquearon la vía de acceso al edificio federal Obispo Henry Whipple, el cual alberga instalaciones de ICE, y mantuvieron su posición durante varias horas, indicó la oficina del alguacil del condado de Hennepin. Antes de que agentes emitieran órdenes de dispersión, la oficina del alguacil informó que manifestantes arrojaron pedazos de hielo contra vehículos, lo que rompió ventanas.