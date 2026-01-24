¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un estudio reveló que quienes buscaban consolarse tras una mala jornada, eran significativamente más propensos a darse una recompensa.

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS).- La popularidad de la comida para llevar combina el placer de una comida deseada con la eliminación de la tarea diaria de preparar y cocinar la cena. Para muchos, esta combinación puede resultar especialmente atractiva después de un día de trabajo exitoso o difícil.

Precisamente, un nuevo estudio que ha explorado las formas populares de “autorregalo” ha descubierto que pedir una comida para llevar es el capricho preferido independientemente de si las personas han tenido un buen o mal día en el trabajo.

Publicada en la revista Frontiers in Psychology y dirigida por las doctoras Suzanna Forwood y Annelie Harvey de la Universidad Anglia Ruskin (ARU), en Reino Unido, la investigación es la primera en comparar la probabilidad de que las personas elijan una variedad de opciones de alimentos y no alimentos tanto para autorrecompensa como para autoconsuelo.

El estudio involucró a 280 participantes del Reino Unido, a quienes se les asignó aleatoriamente imaginar un día de trabajo bueno, malo o normal. Se les pidió que informaran si se permitirían cinco opciones diferentes de autorregalo: una bebida alcohólica, comida para llevar, una barra de chocolate, un baño de burbujas y unas compras compulsivas en línea.

Los resultados revelan que los participantes que imaginaban un mal día en el trabajo y por lo tanto buscaban consolarse, eran significativamente más propensos a darse el gusto de comer comida para llevar, una bebida alcohólica, un baño de burbujas o una barra de chocolate, en comparación con los participantes que imaginaban un día promedio en el trabajo.

Sin embargo, pedir comida para llevar fue el único capricho que satisfizo tanto la motivación de recompensarse tras un buen día de trabajo como la de consolarse tras un mal día. Dado que la comida para llevar suele ser menos saludable que la comida casera, este hallazgo tiene implicaciones para la salud pública, ya que el autoregalo emocional puede influir en la salud alimentaria.

La investigación también sugiere que las personas no consideran que hacer compras en línea sea un placer, y aquellos en el grupo de control, que imaginaron un día promedio en el trabajo, fueron igualmente propensos a realizar compras en línea que aquellos que tuvieron un día bueno o malo.

Indulgencia para un placer intencional

Un autorregalo se define como una indulgencia especial para un placer intencional, y podría ser que las compras en línea sean ahora algo tan cotidiano que la gente lo considere rutinario.

Al analizar los resultados, los investigadores controlaron factores como la autoestima de los participantes y variables demográficas como la edad y el género, ya que investigaciones previas han demostrado que las personas más jóvenes y las mujeres son más propensas a autorregalarse. También se descartaron las respuestas de quienes indicaron que normalmente nunca participarían en determinadas opciones de autorregalo.

"Sabemos que nos motiva el autorregalo, ya sea para recompensarnos por nuestros éxitos o como terapia para consolarnos tras los reveses -- explica la doctora Suzanna Forwood , coautora principal del estudio y directora del Centro de Investigación para una Vida Mejor de la Universidad Anglia Ruskin--. Comprender estos comportamientos es importante, sobre todo desde una perspectiva de salud pública, ya que gestionar nuestra salud mental a diario es fundamental para una vida plena".

El autorregalo puede incluir una amplia gama de actividades, desde consumir alimentos y bebidas hasta disfrutar de experiencias sensoriales como bañarse, leer o escuchar música, o practicar ejercicio y deporte. Si bien todas estas actividades pueden satisfacer nuestras necesidades emocionales, tienen diversos efectos en nuestra salud y bienestar físico.

“Aunque nuestro estudio sólo analizó cinco comportamientos específicos, en la vida real cada uno tendrá una preferencia personal y es posible optar por algo que sea bueno tanto para la salud física como para la mental. Algunas opciones de nuestro estudio ofrecen claros beneficios para el autocuidado, pero otras conllevan riesgos para la salud --recuerda--. Consumir comida para llevar, chocolatinas y bebidas alcohólicas aumenta nuestra ingesta de calorías, azúcar, sal y alcohol, todo lo cual contribuye a problemas de salud."