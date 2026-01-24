La Casa Blanca provoca burla global por FOTO de Trump con ¡pingüino en Groenlandia!

Usuarios respondieron con montajes en los que Trump aparece huyendo de un oso polar o vestido de payaso.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- La Casa Blanca publicó ayer en su cuenta oficial de X una imagen generada por Inteligencia Artificial (IA) con el mensaje “embrace the penguins” (“abraza a los pingüinos”). En ella aparece el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomado de la mano de un pingüino, frente a un paisaje nevado similar a Groenlandia, y acompañado por las banderas estadounidense y groenlandesa. El detalle no pasó inadvertido: los pingüinos no habitan el Ártico.

La publicación, que rápidamente se viralizó, surgió en medio de las crecientes tensiones diplomáticas por el reiterado interés de Trump en que Washington asuma el control de Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca.

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Usuarios recordaron que estas aves no voladoras viven exclusivamente en el hemisferio sur, principalmente en la Antártida y en regiones cercanas al polo sur como Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Nunca han habitado el hemisferio norte.

En contraste, Groenlandia se ubica en el Ártico, donde la fauna está compuesta por osos polares, zorros árticos, bueyes almizcleros, focas y morsas, en un ecosistema radicalmente distinto al del polo opuesto.

Trump secuestra pingüinos para colonizar Groenlandia. pic.twitter.com/kgGL4qkwAq — Gonzalo Polo 🍉 (@JimenatoUnRato) January 24, 2026

Internet estalla en burlas contra Trump

La separación entre ambos polos es absoluta también en términos biológicos: los osos polares viven únicamente en el norte y los pingüinos sólo en el sur. Este contraste ha sido durante décadas un ejemplo clásico en biología para explicar la evolución y adaptación de las especies a entornos extremos sin contacto entre sí, por lo que miles de usuarios reaccionaron con sorna al error.

E’ così che i groenlandesi hanno risposto all’immagine di Trump con un pinguino in Groenlandia https://t.co/ykNtRn1Dgl pic.twitter.com/TVvLHZFOLF — Notizie al contrario (@not_contro) January 24, 2026

El desliz convirtió la imagen en objeto de burlas y críticas en redes sociales. Internautas compartieron montajes en los que Trump aparece huyendo de un oso polar o vestido de payaso, cuestionando el simbolismo de la publicación y lo que interpretaron como una pieza de comunicación política poco convencional en un momento internacional especialmente sensible.

Be careful Austria, if he's coming for you next. pic.twitter.com/bR6FAd6SxB — East Clintwood 🇩🇪🇪🇺 (@real_clintwood) January 24, 2026

Incluso la agencia de noticias del gobierno de China, Xinhua, se sumó a las burlas al compartir un video con IA de Trump vestido como el Tío Sam arrastrando a un pingüino con una correa y sosteniendo un bat en la otra mano. Imágenes que compartió con la con la leyenda: "Incluso si hubiera pingüinos en Groenlandia, se verían así".