Autoridades de Michoacán detienen al presunto asesino de una familia de activistas

La Fiscalía michoacana implementó labores de inteligencia que permitieron dar con el paradero del supuesto asesino de Anayeli, Víctor y su hija Megan.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- El presunto responsable del asesinato de la familia de activistas e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana que desapareció en Morelia fue detenido en el estado de Morelos, informó este sábado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

La muerte de Anayeli Hernández, Víctor Manuel Mujica y su hija Megan de 12 años, cuyos restos fueron hallados calcinados y con heridas de bala, generó gran indignación entre la sociedad michoacana, mientras que el Gobierno estatal condenó estos hechos y se comprometió a hacer justicia.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que abrió una carpeta de investigación luego de recibir el reporte por la desaparición de las víctimas, además de que recalcó que continuará con las indagatorias en torno a este caso para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

En coordinación con autoridades de Morelos, la #FiscalíaMich, @SSeguridad_Mich y @SSPCMexico detuvieron al probable responsable del homicidio de tres integrantes de una familia desaparecida en Morelia, como resultado de labores de inteligencia e investigación. pic.twitter.com/wt38kioz6X — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) January 24, 2026

Cae presunto asesino de activistas y su hija en Morelos

Este sábado, la Fiscalía de Michoacán informó que llevó a cabo la detención del presunto responsable del asesinato de la familia de activistas, cuya identidad no fue revelada, quien fue ubicado en el estado de Morelos.

La dependencia detalló en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que el supuesto asesino de Anayeli, Victor y su hija Megan, fue ubicado en la entidad morelense gracias a las labores de inteligencia implementadas como parte de la investigación por la muerte de las tres víctimas.

La Secretaría de Seguridad estatal detalló que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, quien se encargará de determinar su situación legal.

En el operativo que llevó a la detención del presunto asesino de la pareja de activistas y su hija participaron elementos de la FGE, SSP estatal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales de Morelos.