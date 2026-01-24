FOTOS y VIDEOS ¬ Miles protestan por asesinato de Alex Pretti y contra el ICE en EU

Fuerzas del orden utilizaron gases y vehículos blindados para tratar de dispersar a las personas que se manifestaban por las muertes de civiles a manos de agentes migratorios.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- Miles de estadounidenses salieron a las calles de Minneapolis y otras ciudades de Estados Unidos (EU) este sábado para protestar por el asesinato de Alex Pretti, quien perdió la vida luego de ser atacado a tiros por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Durante las movilizaciones realizadas en la ciudad principal de Minnesota, los manifestantes se enfrentaron a la Policía cuando las fuerzas del orden intentaron dispersar la protesta.

Vehículos blindados llegan a la escena en #Minneapolis

Varios de los manifestantes desafian el vehículo queriendo lo detener...ESTO SE ESTA SALIENDO DE CONTROL. pic.twitter.com/Jhr9Wkt0dR — Eli Tv Oficial (@elitvoficial) January 24, 2026

🚨🇺🇸 BREAKING — A Huge Protest is growing in Minneapolis at the Site of ICE Shooting of Alex Pretti. pic.twitter.com/gb3CcRAoau — ★★★ Pamphlets ★★★ (@PamphletsY) January 24, 2026