Nancy "N", mujer colombiana vinculada a "La Chokiza", es detenida en Ecatepec, Edomex

"Golden Roma" es una célula de esta organización criminal cuyo líder, Alejandro "N", alias "El Choko", fue capturado en septiembre de 2025.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- Elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec detuvieron en este Municipio del Estado de México a Nancy "N", alias "Valeria", por presuntos vínculos con la red criminal conocida como "La Chokiza".

"Como resultado de trabajos de inteligencia, elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades federales, detuvieron a Nancy "N", de nacionalidad colombiana probablemente vinculada a un grupo delictivo dedicado a la extorsión mediante préstamos", indicó la dependencia en redes sociales.

Nancy "N" fue detenida en posesión de drogas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, por lo que fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con las autoridades la detenida estaría ligada al grupo conocido como "Golden Roma", facción del grupo criminal "La Chokiza", un grupo dedicado a la extorsión, en su modalidad "préstamo gota a gota”, homicidios y secuestro.

Tras la aprehensión de "Valeria", los agentes informaron sus derechos como persona detenida y, al tener conocimiento de su país de procedencia, se le consultó si deseaba comunicarse con su representación consular, a lo cual se negó.

De acuerdo con la Semar , la detención se realizó tras labores de inteligencia en las que participaron elementos de la Marina, la Policía Metropolitana de Ecatepec y personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.