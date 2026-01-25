Muna D. Buchahin
El botín
25/01/2026 - 12:04 am
"Ministros que nos juraron austeridad, cercanía y ahora quieren suavizar el tema diciendo que fueron desincorporados otros vehículos para esa compra. Eso es un botín".
