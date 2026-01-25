¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Europa Press

24/01/2026 - 10:56 pm

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

¡Protege a tus mascotas del frío! La SGIRPC y la SSC-CdMx dan estas recomendaciones

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El factor más importante del aumento de las infecciones respiratorias en invierno sea el que pasemos más tiempo en espacios cerrados.

MADRID, 24 Ene. (EuropaPress) - Con la llegada del invierno, los catarros, la gripe y otras infecciones respiratorias se multiplican casi como un ritual anual. En pleno temporal invernal surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus? La evidencia científica apunta a que las bajas temperaturas no provocan infecciones por sí mismas, pero sí alteran las defensas de las vías respiratorias, facilitan la entrada de patógenos y, junto a la vida en espacios cerrados mal ventilados, crean el escenario perfecto para el contagio.

En una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, el doctor Antonio Ramos, especialista en Medicina Interna, miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), explica qué ocurre en nuestro organismo cuando bajan los termómetros, qué mitos conviene desterrar, y cómo protegernos mejor durante los meses fríos del año.

Precisamente, dentro de la creencia popular existen varios mitos muy arraigados a este respecto, y que la evidencia científica no respalda, tal y como desgrana: “Salir con el pelo mojado o los pies descalzos no causa directamente resfriados; necesitas estar expuesto al virus. Los antibióticos no sirven para tratar catarros o gripes, que son infecciones virales”.

Pero es que, además, el doctor Ramos recuerda que “la vitamina C en dosis elevadas no previene los resfriados en la población general”; ni tampoco perdemos la mayor parte del calor corporal por la cabeza; “ésta es una proporción similar a la de cualquier otra parte del cuerpo expuesta”.

¿El frío nos resfría?

A su vez, señala que el refrán ‘abrígate o te vas a resfriar’ sólo tiene sentido en la medida en la que el frío intenso debilita las defensas locales, pero el factor determinante es siempre la exposición al patógeno, no simplemente pasar frío.

De hecho, subraya este especialista de SEMI que el frío provoca vasoconstricción en la mucosa respiratoria, de forma que se reduce la eficacia del aclaramiento mucociliar (o limpieza), y se atenúa, en parte, la respuesta inmune local (a nivel del árbol respiratorio), “permitiendo así que los virus accedan y se repliquen con mayor facilidad en las vías aéreas superiores y gracias al frío”, precisa.

Es más, mantiene que, “en sí mismo, el frío no causa infecciones respiratorias, pues estas dependen de virus o bacterias”. No obstante, sí recuerda este experto en Medicina Interna que el frío actúa como cofactor al debilitar las defensas de la mucosa nasal y traqueal, alterar el funcionamiento ciliar (especie de pelillos a nivel celular), y disminuir la liberación de vesículas extracelulares con propiedades antivirales; “lo que favorece la colonización y multiplicación de patógenos”. “Además, el aire frío y seco tiende a deshidratar la mucosa, incrementando su vulnerabilidad”, añade el doctor Ramos.

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?
Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

¿El frío puede agravar los síntomas de gripe?

Asimismo, le pedimos a este especialista que nos aclare si realmente el frío puede agravar o prolongar una infección respiratoria, aclarando los siguientes conceptos: “En presencia de una infección activa, el frío puede intensificar los síntomas o prolongar su curso. La exposición a bajas temperaturas agrava la congestión, induce el broncoespasmo (cierre de los bronquios), e irrita las vías respiratorias; lo que complica la recuperación, especialmente en pacientes con procesos infecciosos en curso”.

Lo que realmente hace que haya más infecciones en invierno

Eso sí, destaca el miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna que, probablemente, el factor más importante del aumento de las infecciones respiratorias en invierno sea el que pasemos más tiempo en espacios cerrados, creando así el escenario perfecto para la proliferación de las infecciones respiratorias.

“Éste es probablemente el factor más importante en el aumento de infecciones respiratorias durante el invierno. En espacios cerrados con calefacción y mala ventilación se dan tres condiciones que favorecen la transmisión: mayor concentración de personas en espacios reducidos, acumulación de fragmentos de secreciones con virus en el aire (especialmente si no se ventila adecuadamente), y baja humedad relativa del aire interior (la calefacción reseca el ambiente); lo que facilita que las partículas virales permanezcan suspendidas más tiempo”, remarca.

Aquí subraya, que los virus respiratorios se transmiten principalmente por el aire en espacios compartidos, de modo que cuanto más tiempo pasemos en interiores mal ventilados, mayor será el riesgo de contagio.

Finalmente, y a la hora de prevenir infecciones respiratorias durante los meses de frío, el doctor Antonio Ramos recomienda:

  •  Esquivar cambios térmicos abruptos.
  •  Proteger nariz y boca en frío intenso.
  •  Mantener una higiene rigurosa de manos con lavados frecuentes.
  •  Ventilar adecuadamente los recintos cerrados.
  •  Evitar el contacto con enfermos.
  •  Asegurar una hidratación óptima.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

¿Ser parte de la mesa o parte del menú?

"Con eso arreos políticos, lo único que espera a nuestro país es aislamiento global, no ser silla,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Latinoamérica 21

Sin reglas, la regla del gendarme global

"Un resultado positivo de las acciones de Trump es que ahora comprendemos que el verdadero significado de...
Por Latinoamérica 21
Francisco Ortiz Pinchetti

Música que gira: el eterno regreso del vinilo

“Escuchar un vinilo no es solo oír música: es tocarla, verla, olerla; Es esperar el 'sssss' inicial...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

+ Sección

Galileo

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
1

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona
2

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona

Placas Baja California
3

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

La Casa Blanca desata burlas.
4

La Casa Blanca provoca burla global por FOTO de Trump con ¡pingüino en Groenlandia!

Los padres de Alex Pretti, asesinado por agentes del ICE en Minneapolis, afirmaron que su hijo no iba armado y que era un hombre de bien.
5

Alex no iba armado, dicen sus padres. Era un hombre de bien, reseña la prensa de EU

Trump aseveró que China no se apoderará de Canadá.
6

“China no se apoderará de Canadá”, dice Trump después de amenazar con arancel de 100%

Agentes de la CBP disparan a otra persona en Minneapolis a quemarropa.
7

VIDEOS ¬ EU en llamas: la policía de Trump mata a enfermero estadounidense de 37 años

Niña latina se suicida tras acoso en escuela de Texas sobre amenaza de llamar a ICE contra su familia.
8

Una niña se suicida en EU tras sufrir acoso y amenazas de deportación a su familia

El presunto asesino de la familia de activistas e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana que desapareció en Michoacán fue detenido en Morelos.
9

Autoridades de Michoacán detienen al presunto asesino de una familia de activistas

Manifestantes y la policía protagonizaron varios enfrentamientos violentos durante las protestas contra ICE en Minneapolis.
10

FOTOS y VIDEOS ¬ Miles protestan por asesinato de Alex Pretti y contra el ICE en EU

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
11

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec detuvieron en este Municipio a Nancy "N", alias "Valeria", por presuntos vínculos con "La Chokiza".
12

Nancy "N", mujer colombiana vinculada a "La Chokiza", es detenida en Ecatepec, Edomex

Marcha contra el tarifazo. Foto: UJRM Jalisco.
13

El tarifazo en Jalisco se ensaña con los pobres y deja millones a un banco con quejas

Cientos de ciudadanos y negocios se han sumado a la huelga general contra el ICE y Trump
14

“¡BASTA!” Minnesota estalla en huelga contra Trump. Miles marchan, negocios cierran

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?
15

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Los padres de Alex Pretti, asesinado por agentes del ICE en Minneapolis, afirmaron que su hijo no iba armado y que era un hombre de bien.
1

Alex no iba armado, dicen sus padres. Era un hombre de bien, reseña la prensa de EU

Elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec detuvieron en este Municipio a Nancy "N", alias "Valeria", por presuntos vínculos con "La Chokiza".
2

Nancy "N", mujer colombiana vinculada a "La Chokiza", es detenida en Ecatepec, Edomex

La SSC-CdMx detuvo a seis presuntos extorsionadores luego de que amenazaran a una persona dedicada a la santería en la Alcaldía Iztapalapa.
3

La SSC-CdMx detiene a 6 extorsionadores en Iztapalapa; habrían amenazado a un santero

Sheinbaum repite en la frontera con EU y ante amagos de Trump: nosotros no nos subordinamos
4

CSP repite en la frontera con EU y ante amagos de Trump: nosotros no nos subordinamos

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona
5

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona

El presunto asesino de la familia de activistas e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana que desapareció en Michoacán fue detenido en Morelos.
6

Autoridades de Michoacán detienen al presunto asesino de una familia de activistas

Manifestantes y la policía protagonizaron varios enfrentamientos violentos durante las protestas contra ICE en Minneapolis.
7

FOTOS y VIDEOS ¬ Miles protestan por asesinato de Alex Pretti y contra el ICE en EU

8

La influencer Nicholette es hallada con vida tras haber sido secuestrada por comando

El Presidente de EU, Donald Trump, declaró que los ataques terrestres contra el narcotráfico podrían producirse "en cualquier lugar", incluyendo México.
9

Trump: Ataques en tierra al narco podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

La Casa Blanca desata burlas.
10

La Casa Blanca provoca burla global por FOTO de Trump con ¡pingüino en Groenlandia!

Las secretarias de Educación de Puebla y Chihuahua anunciaron ayer la suspensión de clases presenciales para los días 26 y 27 de enero por bajas temperaturas.
11

Puebla y Chihuahua suspenden clases en más de 5 mil escuelas por tormenta invernal

Agentes de la CBP disparan a otra persona en Minneapolis a quemarropa.
12

VIDEOS ¬ EU en llamas: la policía de Trump mata a enfermero estadounidense de 37 años