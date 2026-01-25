“El Bótox” es vinculado a proceso por delincuencia organizada; lo envían al Altiplano

Redacción/SinEmbargo

25/01/2026 - 8:18 am

“El Bótox” fue vinculado a proceso el sábado por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El sujeto admitió liderar la célula criminal que extorsiona al sector limonero en Michoacán.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- César Alejandro "N", alias “El Bótox”, presunto líder de la célula criminal "Los Blancos de Troya", fue vinculado a proceso ayer por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El individuo es señalado como el autor material e intelectual del asesinato de Bernardo Bravo, dirigente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

Tras la audiencia virtual, ya que "El Bótox" se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia en Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México (CdMx), se determinó su traslado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México (Edomex),

Durante su comparecencia, César Alejandro "N" admitió liderar a "Los Blancos de Troya" y reconoció su responsabilidad en la extorsión que se ejerce contra el sector limonero en Michoacán.

La autoridad judicial fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria. También fueron vinculadas a proceso otras dos personas, identificadas como su presunto brazo derecho y su guardaespaldas.

El Bótox extorsionaba a limoneros en Michoacán
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, “El Bótox” es uno de los principales generadores de violencia en la región de Tierra Caliente, Michoacán, pues se dedicaba a la extorsión de limoneros. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro

¿Quién es "El Bótox"?

De acuerdo con autoridades estatales y federales, "El Bótox" es identificado como presunto líder de "Los Blancos de Troya", brazo armado del grupo delictivo "Los Viagras", organización que mantiene una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su contra pesan al menos siete órdenes de aprehensión: cuatro por extorsión agravada, dos por homicidio y una por tentativa de homicidio.

Su captura ocurrió el pasado 22 de enero, tras un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y autoridades de la entidad.

El Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que César Alejandro "N" sería el autor material e intelectual del asesinato de Bernardo Bravo, dirigente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, por lo que ya existía una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada.

El asesinato de Bernardo Bravo

Durante una conferencia de prensa en la que se revelaron detalles sobre la captura de "El Bótox", el Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el 19 de octubre de 2025, un día antes de su homicidio, Bernardo Bravo se dirigió a la comunidad de Cenobio Moreno, donde habría tenido el encuentro con el presunto líder de Los Blancos de Troya tras ser convencido por "Pilones".

"Se presume se reunió aproximadamente a las 17:38 horas con César Alejandro 'N', alias 'Bótox' y con Marco Antonio 'N', alias 'Pilones' y posteriormente fue privado de la vida", indicaron las autoridades michoacanas en una de las diapositivas que se usaron durante la conferencia.

Según lo dado a conocer por el Fiscal de Michoacán, "Pilones" habría formado parte de un grupo de limoneros afín a Bernardo Bravo, además de que habría estado con el líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán en distintas ocasiones y fungir como intermediario para el encuentro que tuvo con "El Bótox".

Marco Antonio "N", mencionó Carlos Torres Piña, fungió "un papel importante dentro de las indagaciones que se tienen. Es quien probablemente lo estaba citando o era el intermediario para que se acercara a esta entrevista en Cenobio Moreno, donde posteriormente perdiera la vida". El Fiscal de Michoacán también reveló que "Pilones" se comunicó con el hermano del líder limonero tras su secuestro, para decirle que éste se encontraba "bien y que lo iban a dejar ir".

Líder limonero denunciaba extorsión

Un día antes, de haber sido hallado sin vida, Bravo convocó a una reunión en sus redes sociales para “partirle la madre” a los coyotes, a quienes constantemente denunciaba de abusos y de ser parte del crimen organizado.

De hecho, Bernardo ya había denunciado amenazas en su contra, por parte de César Alejandro Sepúlveda Arellano, por los mismo contaba con medidas de seguridad y se trasladaba en una camioneta blindada; incluso, en periodos críticos, llegó a residir temporalmente en Morelia.

“En el Valle de Apatzingán, los productores de limón mexicano vivimos una crisis profunda que no se resuelve con discursos ni con gestos de solidaridad simbólica. Hoy, más que palabras, exigimos acciones concretas y coordinadas que protejan nuestra actividad productiva y la economía de toda la región”, escribió, por ejemplo, cinco días antes de haber sido asesinado.

Su caso, mostró cómo los productores de limón en Michoacán enfrentan presiones por parte del crimen organizado. De hecho, en la entidad además de Bernardo otros cuatro productores de limón han sido asesinados desde que aumentaron sus protestas contra la extorsión.

