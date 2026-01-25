Juez nominado por Trump prohíbe alterar o destruir pruebas sobre el caso Alex Pretti

El fallo judicial responde a una petición formulada por la Oficina para la Captura de Criminales y la Fiscalía del Condado de Hennepin, Minnesota.

-Con información de agencias

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- Un Juez nominado por el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, prohibió esta madrugada a las agencias del gobierno que investigan la muerte a tiros del enfermero Alex Pretti por parte de agentes federales en Minneapolis que destruyan o alteren las pruebas recogidas sobre el caso.

La orden dictada por el Magistrado Eric Tostrud afecta al Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus sigla en inglés), al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional, a cuyas órdenes actúa el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los efectivos de esta unidad asesinaron al enfermero en el sur de la ciudad en medio de una enormemente cuestionada operación contra la migración sin papeles en la zona.

A todos ellos se les prohíbe, según el fallo judicial, "destruir o alterar la evidencia relacionada con el fatal tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales", admitiendo así la petición formulada por las autoridades locales de Minnesota, concretamente la Oficina para la Captura de Criminales y la Fiscalía del Condado de Hennepin.

Las autoridades de la ciudad y del estado han actuado de esta forma porque llevan semanas denunciando que el ICE se está apropiando de las investigaciones sobre los casos de violencia extrema de sus agentes durante sus operaciones y que no comparten información alguna con los servicios de la Ley y el orden locales, lo que ha despertado preocupación sobre posible manipulación de pruebas.

¿Quién era Alex Jeffrey Pretti?

Alex Jeffrey Pretti era ciudadano estadounidense, nacido en Illinois, y trabajaba como enfermero de cuidados intensivos en la Administración de Veteranos. Registros estatales muestran que tenía licencia de enfermería vigente en Minnesota desde 2021, la cual expiraría en marzo de 2026.

De acuerdo con documentos judiciales y testimonios familiares, no tenía antecedentes criminales, salvo dos infracciones de tránsito. Tampoco registraba interacciones previas con fuerzas del orden.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas de ayer, luego de una confrontación entre agentes federales y manifestantes que protestaban contra las tácticas de control migratorio implementadas en la ciudad. De acuerdo con el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, durante el altercado más de un agente habría accionado su arma.

Su ejecución ocurre en el contexto de crecientes tensiones por las operaciones antimigratorias ordenadas por el Presidente de Estados Unidos, que han generado protestas masivas en Minneapolis y otras ciudades de aquel país.