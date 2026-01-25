VIDEOS ¬ Más de un millón sin luz, 2 muertos... Así azota "monstruosa" tormenta a EU

Las temperaturas mínimas pueden alcanzar los -45 grados, según el Servicio Nacional de Meteorología.

-Con información de agencias

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- La histórica tormenta invernal que afecta del centro-este al noreste de Estados Unidos (EU) provocó que más de un millón 046 mil hogares y empresas se quedaran sin suministro eléctrico, mientras que las aerolíneas han cancelado más de 17 mil vuelos en las regiones perjudicadas.

La cifra de abonados afectados por el apagón ha sido proporcionada por el portal poweroutage.us, que destaca que el estado más afectado es Tennessee, con 307 mil clientes; seguido de Mississippi, con 178 mil. Por detrás están Louisiana y Georgia, ambos con más de 100 mil, y Texas, Kentucky, Virginia Occidental y Alabama. Las autoridades advirtieron que los apagones podrían durar días debido a las dificultades propiciadas por la tormenta.

The armada of sanitation trucks and plows (the largest fleet in the country ~2300) attacking the one inch plus per hour snowfall rates continues here at #ColumbusCircle @StevePetyerak pic.twitter.com/Tse6yIOJy8 — Jim Cantore (@JimCantore) January 25, 2026

Pequeña crónica de la nieve #nyc y la primera tormenta invernal del año

(De las otras tormentas ya tenemos varias, de más está decir) pic.twitter.com/Qex8tAgBG8 — SilvinaSterinPensel (@SilSterinPensel) January 25, 2026

La "monstruosa" tormenta, como la llaman los medios de comunicación estadounidenses, ha recorrido ya más de tres mil 700 kilómetros en dirección noreste y ha dejado a casi 200 millones de personas afectadas por algún tipo de alerta meteorológica. La tormenta es ya la que ha puesto a más condados bajo alerta desde que hay registros.

Además, las autoridades estatales y locales ordenaron la suspensión de las clases presenciales en grandes ciudades. En algunos casos se darán las clases por medios digitales, en remoto.

Estado de emergencia y restricciones en carreteras por tormenta en Nueva Jersey Estados Unidos y Canadá se enfrentan este fin de semana a la mayor tormenta invernal de la temporada, con temperaturas de hasta 45 grados centígrados bajo cero, nieve y lluvia gélida en decenas de… pic.twitter.com/E82raphGK5 — DW Español (@dw_espanol) January 23, 2026

Tormenta de nieve azota EE. UU.: más de 700.000 hogares y negocios sin electricidad Cerca de 190 millones de personas se ven afectados directamente por el temporal, una tormenta invernal que las autoridades describen como una de las peores de los últimos años. Más de 15.000… pic.twitter.com/Ea9wlt2w0s — DW Español (@dw_espanol) January 25, 2026

Las previsiones auguran que el mal tiempo continuará este domingo y durante los primeros días de la semana próxima con temperaturas mínimas pueden alcanzar los -45ºC, según el Servicio Nacional de Meteorología, que confirmó una alerta de tornado en el sureste de Alabama y otra en Florida.

Al menos 17 estados y el Distrito de Columbia declararon el estado de emergencia para poder hacer frente a la situación que prevé dejar grandes cantidades de nieve en ciudades como Nueva York o Boston, incluso hasta 60 centímetros en zonas de los estados de Kentucky y Virginia.

"Acabo de aprobar las Declaraciones de Emergencia para Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana y Virginia Occidental. Estamos trabajando en estrecha colaboración con FEMA, los gobernadores y los equipos estatales de gestión de emergencias para garantizar la seguridad de todos. ¡Manténganse seguros y abrigados!", anunció el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales.

🇺🇸 | Oklahoma ha seguido nevando desde el viernes, y Tulsa acumuló entre 10 y 12 cm durante la noche. Se espera más nieve hoy debido a la persistencia de las temperaturas gélidas, e incluso ayer el estado batió un récord.

pic.twitter.com/ZbM4INjz4T — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 25, 2026

Reportan primeras muertes

En la ciudad de Nueva York, al menos cinco personas perdieron la vida mientras se encontraban en la calle. Las víctimas fueron encontradas el sábado en Brooklyn, Manhattan y Queens.

AVISO ❄️ #WinterStormFern 🇺🇸

La nieve está cayendo en la ciudad de Nueva York, trabajadores retiran la nieve cerca del Vassel, mientras la tormenta de invierno atraviesa el noreste de EEUU.

Temperatura actual en #NewYorkCity -9ºC

Enero 25 de 2026#snow #snowing #snowfall

Vía… pic.twitter.com/EKBF07l4gb — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 25, 2026

Aunque no han podido determinarse las causas de las muertes, el Alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, decretó que todos los neoyorquinos que lo necesiten serán aceptados en los refugios municipales.

Las últimas previsiones alertan de una nevada de al menos 30 centímetros para la ciudad.

Por otra parte, dos personas murieron por hipotermia en el estado de Luisiana.

La tormenta, alimentada por una masa de aire ártico, y extendiéndose de las llanuras centrales y sureñas hacia la costa este, comenzó el viernes y continuará hasta el lunes.