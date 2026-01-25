VIDEOS ¬ Más de un millón sin luz, 2 muertos... Así azota "monstruosa" tormenta a EU

Redacción/SinEmbargo

25/01/2026 - 3:32 pm

La tormenta invernal que afecta del centro-este al noreste de EU provocó que más de un millón 046 mil hogares y empresas se quedaran sin suministro eléctrico.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Puebla y Chihuahua suspenden clases en más de 5 mil escuelas por tormenta invernal

Tercera tormenta invernal y Frente Frío 30 causarán heladas y bajas temperaturas: SMN

Tormenta invernal y frente frío pegarán a la CdMx; PC activa alerta en 5 alcaldías

Las temperaturas mínimas pueden alcanzar los -45 grados, según el Servicio Nacional de Meteorología.

-Con información de agencias

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- La histórica tormenta invernal que afecta del centro-este al noreste de Estados Unidos (EU) provocó que más de un millón 046 mil hogares y empresas se quedaran sin suministro eléctrico, mientras que las aerolíneas han cancelado más de 17 mil vuelos en las regiones perjudicadas.

La cifra de abonados afectados por el apagón ha sido proporcionada por el portal poweroutage.us, que destaca que el estado más afectado es Tennessee, con 307 mil clientes; seguido de Mississippi, con 178 mil. Por detrás están Louisiana y Georgia, ambos con más de 100 mil, y Texas, Kentucky, Virginia Occidental y Alabama. Las autoridades advirtieron que los apagones podrían durar días debido a las dificultades propiciadas por la tormenta.

La "monstruosa" tormenta, como la llaman los medios de comunicación estadounidenses, ha recorrido ya más de tres mil 700 kilómetros en dirección noreste y ha dejado a casi 200 millones de personas afectadas por algún tipo de alerta meteorológica. La tormenta es ya la que ha puesto a más condados bajo alerta desde que hay registros.

Además, las autoridades estatales y locales ordenaron la suspensión de las clases presenciales en grandes ciudades. En algunos casos se darán las clases por medios digitales, en remoto.

Las previsiones auguran que el mal tiempo continuará este domingo y durante los primeros días de la semana próxima con temperaturas mínimas pueden alcanzar los -45ºC, según el Servicio Nacional de Meteorología, que confirmó una alerta de tornado en el sureste de Alabama y otra en Florida.

Al menos 17 estados y el Distrito de Columbia declararon el estado de emergencia para poder hacer frente a la situación que prevé dejar grandes cantidades de nieve en ciudades como Nueva York o Boston, incluso hasta 60 centímetros en zonas de los estados de Kentucky y Virginia.

"Acabo de aprobar las Declaraciones de Emergencia para Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana y Virginia Occidental. Estamos trabajando en estrecha colaboración con FEMA, los gobernadores y los equipos estatales de gestión de emergencias para garantizar la seguridad de todos. ¡Manténganse seguros y abrigados!", anunció el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales.

 

Reportan primeras muertes

En la ciudad de Nueva York, al menos cinco personas perdieron la vida mientras se encontraban en la calle. Las víctimas fueron encontradas el sábado en Brooklyn, Manhattan y Queens.

Aunque no han podido determinarse las causas de las muertes, el Alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, decretó que todos los neoyorquinos que lo necesiten serán aceptados en los refugios municipales.

Las últimas previsiones alertan de una nevada de al menos 30 centímetros para la ciudad.

Por otra parte, dos personas murieron por hipotermia en el estado de Luisiana.

La tormenta, alimentada por una masa de aire ártico, y extendiéndose de las llanuras centrales y sureñas hacia la costa este, comenzó el viernes y continuará hasta el lunes.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

¿Ser parte de la mesa o parte del menú?

"Con eso arreos políticos, lo único que espera a nuestro país es aislamiento global, no ser silla,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
+ Sección

Opinión en Video

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

+ Sección

Galileo

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
1

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció que no asistirá al Super Bowl 2026, que se celebrará el próximo mes en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
2

Trump inyecta odio también al Super Bowl. Avisa que no irá. Le desagrada Bad Bunny

Mohammed bin Salman y Donald Trump
3

FOTOS ¬ Príncipe saudí acusado de matar a periodista lanza megaproyecto... con Trump

Un Juez nominado por Donald Trump prohibió a las agencias del gobierno de EU que destruyan o alteren las pruebas recogidas sobre el asesinato de Alex Pretti.
4

Juez nominado por Trump prohíbe alterar o destruir pruebas sobre el caso Alex Pretti

Curp biométrica 2026.
5

CURP Biométrica en Cancún: dónde y cómo tramitarla este 2026

Hoy No Circula CDMX Edomex
6

Hoy No Circula lunes 26 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Placas Baja California
7

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

Registro de CURP Biométrica
8

CURP Biométrica en Hermosillo: dónde y cómo tramitarla en 2026

El expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama advirtieron este domingo que los valores fundamentales de EU "están cada vez más bajo ataque".
9

Los Obama advierten que valores fundamentales de EU "están cada vez más bajo ataque"

Ministros de la SCJN acuerdan no usar camionetas blindadas recién adquiridas
10

Ministros no usarán camionetas blindadas, anuncia la SCJN. Solicitarán su devolución

Canadá respeta T-MEC y no busca acuerdos con China, dice Carney tras amenaza de Trump
11

Canadá respeta T-MEC y no busca acuerdos con China, dice Carney tras amenaza de Trump

Ciudadanos usan silbatos para advertir la presencia de agentes y celulares para grabar la brutalidad. Los dos asesinados por el ICE eran parte de ese esfuerzo.
12

FOTOS ¬ Ciudadanos de a pie en Minneapolis organizan la resistencia a Trump y al ICE

El asesinato de Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, ocurrido el sábado a manos de agentes del ICE, ha recibido la condena de las y los líderes demócratas.
13

Demócratas amagan con no apoyar Ley para financiar DHS y provocar cierre de gobierno

El combate a la corrupción está en otro lado.
14

El combate a la corrupción está en otro lado

Las secretarias de Educación de Puebla y Chihuahua anunciaron ayer la suspensión de clases presenciales para los días 26 y 27 de enero por bajas temperaturas.
15

Puebla y Chihuahua suspenden clases en más de 5 mil escuelas por tormenta invernal

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
1

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

Brasil asumirá la representación de los intereses diplomáticos de México en Perú, esto tras la ruptura de las relaciones entre los gobiernos mexicano y peruano.
2

Brasil representará los intereses diplomáticos de México en Perú, confirma la SRE

Canadá respeta T-MEC y no busca acuerdos con China, dice Carney tras amenaza de Trump
3

Canadá respeta T-MEC y no busca acuerdos con China, dice Carney tras amenaza de Trump

Mohammed bin Salman y Donald Trump
4

FOTOS ¬ Príncipe saudí acusado de matar a periodista lanza megaproyecto... con Trump

La tormenta invernal que afecta del centro-este al noreste de EU provocó que más de un millón 046 mil hogares y empresas se quedaran sin suministro eléctrico.
5

VIDEOS ¬ Más de un millón sin luz, 2 muertos... Así azota "monstruosa" tormenta a EU

Ministros de la SCJN acuerdan no usar camionetas blindadas recién adquiridas
6

Ministros no usarán camionetas blindadas, anuncia la SCJN. Solicitarán su devolución

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció que no asistirá al Super Bowl 2026, que se celebrará el próximo mes en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
7

Trump inyecta odio también al Super Bowl. Avisa que no irá. Le desagrada Bad Bunny

El expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama advirtieron este domingo que los valores fundamentales de EU "están cada vez más bajo ataque".
8

Los Obama advierten que valores fundamentales de EU "están cada vez más bajo ataque"

9

PRI y PAN llevan años sin pagar predial en Ciudad Juárez. Deben 15 millones de pesos

Ciudadanos usan silbatos para advertir la presencia de agentes y celulares para grabar la brutalidad. Los dos asesinados por el ICE eran parte de ese esfuerzo.
10

FOTOS ¬ Ciudadanos de a pie en Minneapolis organizan la resistencia a Trump y al ICE

El asesinato de Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, ocurrido el sábado a manos de agentes del ICE, ha recibido la condena de las y los líderes demócratas.
11

Demócratas amagan con no apoyar Ley para financiar DHS y provocar cierre de gobierno

Un Juez nominado por Donald Trump prohibió a las agencias del gobierno de EU que destruyan o alteren las pruebas recogidas sobre el asesinato de Alex Pretti.
12

Juez nominado por Trump prohíbe alterar o destruir pruebas sobre el caso Alex Pretti