Los Obama advierten que valores fundamentales de EU "están cada vez más bajo ataque"

Redacción/SinEmbargo

25/01/2026 - 2:23 pm

El expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama advirtieron este domingo que los valores fundamentales de EU "están cada vez más bajo ataque".

La pareja cuestionó las tácticas utilizadas por agentes del ICE, como la de llevar su rostro cubierto mientras realizan diversos operativos.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- El expresidente de Estados Unidos (EU), Barack Obama, y la exprimera dama Michelle Obama difundieron este domingo una carta tras el asesinato del enfermero Alex Pretti en Minneapolis a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un hecho que ha conmocionado al país. En su mensaje, la pareja calificó el caso como una tragedia nacional y advirtió que debe entenderse como una llamada de atención, más allá de afiliaciones partidistas, ante lo que consideraron un deterioro de los valores fundamentales del país.

“El asesinato de Alex Pretti es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, sin importar el partido, de que muchos de nuestros valores fundamentales como nación están cada vez más bajo ataque", sostuvo el matrimonio.

Los Obama señalaron que en las últimas semanas se han observado operativos del ICE que han provocado alarma y malestar en distintos sectores de la población.

Asimismo, cuestionaron las tácticas utilizadas por algunos agentes federales, incluyendo la presencia de elementos con el rostro cubierto y operativos que, según comentaron, parecen diseñados para intimidar o provocar a residentes de la ciudad.

"Estas tácticas sin precedentes —que incluso el exabogado principal del Departamento de Seguridad Nacional durante la primera administración Trump ha calificado como vergonzosas, ilegales y crueles— han resultado ahora en los tiroteos mortales de dos ciudadanos estadounidenses", denunciaron Barack y Michelle Obama.

A su vez, reconocieron que las fuerzas del orden federales y los agentes de migración desempeñan una labor compleja, pero subrayaron que la ciudadanía espera que sus funciones se ejerzan dentro del marco de la Ley y con mecanismos claros de responsabilidad.

“Las fuerzas del orden federales y los agentes de inmigración tienen un trabajo difícil. Pero los estadounidenses esperan que cumplan con sus deberes de manera legal y responsable, y que trabajen con, en lugar de contra, las autoridades estatales y locales para garantizar la seguridad pública", expresaron los personajes.

Los Obama critican respuesta del gobierno de Trump

Por otra parte, criticaron la respuesta de la administración federal ante el asesinato de Alex Pretti y Renee Nicole Good, al considerar que no se ha priorizado la disciplina interna ni la rendición de cuentas tras los disparos que derivaron en la muerte de los dos ciudadanos estadounidenses.

"En lugar de intentar imponer algún tipo de disciplina y rendición de cuentas sobre los agentes que han desplegado, el Presidente y los actuales funcionarios de la administración parecen ansiosos por intensificar la situación, al tiempo que ofrecen explicaciones públicas sobre los disparos contra el señor Pretti y Renee Good que no están respaldadas por ninguna investigación seria y que parecen ser directamente contradichas por evidencia en video", arremetieron Barack y Michelle.

“Esto tiene que detenerse. Espero que, tras esta tragedia más reciente, los funcionarios de la administración reconsideren su enfoque y comiencen a encontrar formas de trabajar de manera constructiva con el Gobernador Walz y el Alcalde Frey, así como con la Policía estatal y local, para evitar más caos y alcanzar objetivos legítimos de aplicación de la Ley”, finalizaron.

