Los Obama y Clinton reclaman por asesinato de Pretti; exigen fin de redadas de ICE

Redacción/SinEmbargo

25/01/2026 - 2:23 pm

Los expresidentes de EU Barack Obama y Bill Clinton se sumaron a los reclamos por el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis a manos del ICE.

Los Obama y Clinton cuestionaron las tácticas de agentes del ICE, como la de llevar el rostro cubierto mientras realizan redadas.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- Al menos dos expresidentes de Estados Unidos (EU) se sumaron a los reclamos por el asesinato del enfermero Alex Pretti en Minneapolis a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un hecho que ha conmocionado al país.

La expareja presidencial de Barack Y Michelle Obama, así como el exmandatario Bill Clinton, publicaron mensajes en los que calificaron este hecho como una tragedia nacional que se pudo haber evitado, además de que reclamaron las tácticas utilizadas por agentes de migración durante las redadas.

También expresaron su rechazo ante las acciones violentas cometidas por fuerzas del orden al intentar dispersar las protestas contra autoridades migratorias.

Barack y Michelle Obama califican asesinato de Pretti como "tragedia nacional"

En su mensaje, la pareja calificó el caso como una tragedia nacional y advirtió que debe entenderse como una llamada de atención, más allá de afiliaciones partidistas, ante lo que consideraron un deterioro de los valores fundamentales del país.

El expresidente de Estados Unidos (EU), Barack Obama, y la exprimera dama Michelle Obama difundieron este domingo una carta tras el asesinato del enfermero Alex Pretti en Minneapolis a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un hecho que ha conmocionado al país. En su mensaje, la pareja calificó el caso como una tragedia nacional y advirtió que debe entenderse como una llamada de atención, más allá de afiliaciones partidistas, ante lo que consideraron un deterioro de los valores fundamentales del país.

“El asesinato de Alex Pretti es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, sin importar el partido, de que muchos de nuestros valores fundamentales como nación están cada vez más bajo ataque", sostuvo el matrimonio.

Los Obama señalaron que en las últimas semanas se han observado operativos del ICE que han provocado alarma y malestar en distintos sectores de la población.

Asimismo, cuestionaron las tácticas utilizadas por algunos agentes federales, incluyendo la presencia de elementos con el rostro cubierto y operativos que, según comentaron, parecen diseñados para intimidar o provocar a residentes de la ciudad.

"Estas tácticas sin precedentes —que incluso el exabogado principal del Departamento de Seguridad Nacional durante la primera administración Trump ha calificado como vergonzosas, ilegales y crueles— han resultado ahora en los tiroteos mortales de dos ciudadanos estadounidenses", denunciaron Barack y Michelle Obama.

A su vez, reconocieron que las fuerzas del orden federales y los agentes de migración desempeñan una labor compleja, pero subrayaron que la ciudadanía espera que sus funciones se ejerzan dentro del marco de la Ley y con mecanismos claros de responsabilidad.

“Las fuerzas del orden federales y los agentes de inmigración tienen un trabajo difícil. Pero los estadounidenses esperan que cumplan con sus deberes de manera legal y responsable, y que trabajen con, en lugar de contra, las autoridades estatales y locales para garantizar la seguridad pública", expresaron los personajes.

Los Obama critican respuesta del gobierno de Trump

Por otra parte, criticaron la respuesta de la administración federal ante el asesinato de Alex Pretti y Renee Nicole Good, al considerar que no se ha priorizado la disciplina interna ni la rendición de cuentas tras los disparos que derivaron en la muerte de los dos ciudadanos estadounidenses.

"En lugar de intentar imponer algún tipo de disciplina y rendición de cuentas sobre los agentes que han desplegado, el Presidente y los actuales funcionarios de la administración parecen ansiosos por intensificar la situación, al tiempo que ofrecen explicaciones públicas sobre los disparos contra el señor Pretti y Renee Good que no están respaldadas por ninguna investigación seria y que parecen ser directamente contradichas por evidencia en video", arremetieron Barack y Michelle.

“Esto tiene que detenerse. Espero que, tras esta tragedia más reciente, los funcionarios de la administración reconsideren su enfoque y comiencen a encontrar formas de trabajar de manera constructiva con el Gobernador Walz y el Alcalde Frey, así como con la Policía estatal y local, para evitar más caos y alcanzar objetivos legítimos de aplicación de la Ley”, finalizaron.

Bill Clinton se suma a reclamos por asesinato de Alex Pretti

El expresidente Bill Clinton también se sumó a los reclamos por el asesinato de Alex Pretti cometido por agentes de ICE en Minneapolis y por el endurecimiento de las redadas migratorias en esta y otras ciudades de Minnesota.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, el exmandatario también reclamó las agresiones cometidas por fuerzas del orden contra manifestantes que participan en las protestas contra la política migratoria de la administración de Trump.

“En las últimas semanas, hemos presenciado escenas horribles en Minneapolis y otras comunidades que jamás imaginé que ocurrirían en Estados Unidos. Agentes federales enmascarados han secuestrado a personas, incluyendo niños, en sus hogares, lugares de trabajo y en la calle. Manifestantes pacíficos y ciudadanos que ejercían su derecho constitucional a observar y documentar la actuación de las fuerzas del orden han sido arrestados, golpeados, gaseados y, lo más lamentable, en los casos de Renee Good y Alex Pretti, asesinados a tiros”, señala el escrito.

Clinton calificó el asesintado de Alex Pretti como un hecho inaceptable que se pudo haber evitado, además de que criticó la postura de la administración del Trump al difundir mentiras para tratar de justificar la agresión contra el enfermero, asegurando que el hombre iba armado cuando confrontó a los agentes migratorios.

“Todo esto es inaceptable y debería haberse evitado. Para empeorar las cosas, a cada paso, los responsables nos han mentido, nos han dicho que no creamos lo que hemos visto con nuestros propios ojos y han aplicado tácticas cada vez más agresivas y antagónicas, incluyendo la obstrucción de las investigaciones de las autoridades locales”, expresó.

