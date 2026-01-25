Brasil representará los intereses diplomáticos de México en Perú, confirma la SRE

Brasil será el encargado de resguardar la sede de la Embajada mexicana en territorio peruano, la residencia del jefe de misión, sus bienes y archivos.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer este domingo que Brasil asumirá la representación de los intereses diplomáticos de México en Perú, esto tras la ruptura de las relaciones entre los gobiernos mexicano y peruano.

La dependencia detalló en un comunicado que el Gobierno mexicano fue quien solicitó al brasileño fungir como su representante en asuntos diplomáticos, esto con el consentimiento de la administración peruana.

Dentro de las labores que deberá cumplir Brasil como representante de los intereses diplomáticos de México se incluyen resguardar la sede de la Embajada mexicana en Perú, la residencia del jefe de misión, los bienes y archivos.