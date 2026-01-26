VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas

Redacción/SinEmbargo

25/01/2026 - 6:53 pm

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas

Artículos relacionados

Artículos relacionados

FOTOS ¬ Ciudadanos de a pie en Minneapolis organizan la resistencia a Trump y al ICE

Juez nominado por Trump prohíbe alterar o destruir pruebas sobre el caso Alex Pretti

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona

Las protestas en EU tras el asesinato de Alex Pretti siguen. Mientras tanto, Trump culpa a los demócratas de provocar violencia por no colaborar con el ICE.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- La furia que desató en Minnesota el asesinato de un enfermero a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el sábado se ha extendido a distintas partes de Estados Unidos, donde hoy se han registrado numerosas movilizaciones. Mientras ello ocurre, el Presidente Donald Trump culpó a los gobiernos demócratas por las muertes provocadas por su policía antimigratoria.

A más de 24 horas de que Alex Pretti perdiera la vida tras ser brutalmente atacado a balazos por un elemento del ICE, miles de personas han salido nuevamente a las calles para condenar el acto, exigir que se haga justicia, una investigación independiente y el fin de las tácticas agresivas de las fuerzas federales de migración bajo las órdenes de Trump.

En Minneapolis, epicentro de las protestas, miles marcharon por las calles el sábado por la noche y continuaron hoy, recordando no sólo a Pretti, sino también a Renee Good, madre de tres niños que también fue abatida por la agencia migratoria.

Las protestas se han extendido rápidamente más allá de Minnesota. En Wisconsin, manifestaciones se realizaron en ciudades como Madison, Oshkosh y Superior, denunciando las acciones de ICE. En Chicago, miles se congregaron para expresar indignación y solidaridad, sumándose a una ola nacional que, según reportes, abarca al menos 70 ciudades.

Publicaciones en redes sociales muestran carteles con lemas como "Justicia para Alex" y "Fin a la brutalidad federal", con participantes de diversos orígenes exigiendo responsabilidad.

Trump culpa a demócratas por caos

Mientras miles de personas protestan en EU, Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para señalar a los demócratas por haber generado un clima de caos que llevó al asesinato de Alex Pretti y Renee Good.

"Durante los cuatro años del corrupto Joe Biden y el fallido liderazgo demócrata, decenas de millones de delincuentes migrantes ilegales ingresaron a nuestro país, incluidos cientos de miles de asesinos convictos, violadores, secuestradores, traficantes de drogas y terroristas", afirmó el mandatario estadounidense.

En su mensaje, Trump también acusó a los demócratas de permitir la fundación de ciudades santuario, además de no cooperar con el ICE para la captura y deportación de migrantes.

"Han creado circunstancias peligrosas para todos los involucrados. Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas", apuntó el republicano.

"En los cinco estados gobernados por los republicanos: Texas, Georgia, Florida, Tennessee y Luisiana, el ICE ha arrestado a 150 mil 245 delincuentes extranjeros indocumentados durante el último año, sin protestas, disturbios ni caos. ¿Por qué? Porque la policía local y el ICE están cooperando y trabajando juntos", añadió.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

¿Ser parte de la mesa o parte del menú?

"Con eso arreos políticos, lo único que espera a nuestro país es aislamiento global, no ser silla,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
+ Sección

Opinión en Video

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

+ Sección

Galileo

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
1

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

Hoy No Circula CDMX Edomex
2

Hoy No Circula lunes 26 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció que no asistirá al Super Bowl 2026, que se celebrará el próximo mes en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
3

Trump inyecta odio también al Super Bowl. Avisa que no irá. Le desagrada Bad Bunny

Curp biométrica 2026.
4

CURP Biométrica en Cancún: dónde y cómo tramitarla este 2026

Ministros de la SCJN acuerdan no usar camionetas blindadas recién adquiridas
5

Ministros no usarán camionetas blindadas, anuncia la SCJN. Solicitarán su devolución

Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
6

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

La tormenta invernal que afecta del centro-este al noreste de EU provocó que más de un millón 046 mil hogares y empresas se quedaran sin suministro eléctrico.
7

VIDEOS ¬ Más de un millón sin luz, 2 muertos... Así azota "monstruosa" tormenta a EU

Registro de CURP Biométrica
8

CURP Biométrica en Hermosillo: dónde y cómo tramitarla en 2026

Canadá respeta T-MEC y no busca acuerdos con China, dice Carney tras amenaza de Trump
9

Canadá respeta T-MEC y no busca acuerdos con China, dice Carney tras amenaza de Trump

Un Juez nominado por Donald Trump prohibió a las agencias del gobierno de EU que destruyan o alteren las pruebas recogidas sobre el asesinato de Alex Pretti.
10

Juez nominado por Trump prohíbe alterar o destruir pruebas sobre el caso Alex Pretti

Placas Baja California
11

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

Los expresidentes de EU Barack Obama y Bill Clinton se sumaron a los reclamos por el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis a manos del ICE.
12

Los Obama y Clinton reclaman por asesinato de Pretti; exigen fin de redadas de ICE

Mohammed bin Salman y Donald Trump
13

FOTOS ¬ Príncipe saudí acusado de matar a periodista lanza megaproyecto... con Trump

Ciudadanos usan silbatos para advertir la presencia de agentes y celulares para grabar la brutalidad. Los dos asesinados por el ICE eran parte de ese esfuerzo.
14

FOTOS ¬ Ciudadanos de a pie en Minneapolis organizan la resistencia a Trump y al ICE

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas
15

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas
1

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas

Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
2

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

Brasil asumirá la representación de los intereses diplomáticos de México en Perú, esto tras la ruptura de las relaciones entre los gobiernos mexicano y peruano.
3

Brasil representará los intereses diplomáticos de México en Perú, confirma la SRE

Canadá respeta T-MEC y no busca acuerdos con China, dice Carney tras amenaza de Trump
4

Canadá respeta T-MEC y no busca acuerdos con China, dice Carney tras amenaza de Trump

Mohammed bin Salman y Donald Trump
5

FOTOS ¬ Príncipe saudí acusado de matar a periodista lanza megaproyecto... con Trump

La tormenta invernal que afecta del centro-este al noreste de EU provocó que más de un millón 046 mil hogares y empresas se quedaran sin suministro eléctrico.
6

VIDEOS ¬ Más de un millón sin luz, 2 muertos... Así azota "monstruosa" tormenta a EU

Ministros de la SCJN acuerdan no usar camionetas blindadas recién adquiridas
7

Ministros no usarán camionetas blindadas, anuncia la SCJN. Solicitarán su devolución

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció que no asistirá al Super Bowl 2026, que se celebrará el próximo mes en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
8

Trump inyecta odio también al Super Bowl. Avisa que no irá. Le desagrada Bad Bunny

Los expresidentes de EU Barack Obama y Bill Clinton se sumaron a los reclamos por el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis a manos del ICE.
9

Los Obama y Clinton reclaman por asesinato de Pretti; exigen fin de redadas de ICE

10

PRI y PAN llevan años sin pagar predial en Ciudad Juárez. Deben 15 millones de pesos

Ciudadanos usan silbatos para advertir la presencia de agentes y celulares para grabar la brutalidad. Los dos asesinados por el ICE eran parte de ese esfuerzo.
11

FOTOS ¬ Ciudadanos de a pie en Minneapolis organizan la resistencia a Trump y al ICE

El asesinato de Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota, ocurrido el sábado a manos de agentes del ICE, ha recibido la condena de las y los líderes demócratas.
12

Demócratas amagan con no apoyar Ley para financiar DHS y provocar cierre de gobierno