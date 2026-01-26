VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas

Las protestas en EU tras el asesinato de Alex Pretti siguen. Mientras tanto, Trump culpa a los demócratas de provocar violencia por no colaborar con el ICE.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- La furia que desató en Minnesota el asesinato de un enfermero a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el sábado se ha extendido a distintas partes de Estados Unidos, donde hoy se han registrado numerosas movilizaciones. Mientras ello ocurre, el Presidente Donald Trump culpó a los gobiernos demócratas por las muertes provocadas por su policía antimigratoria.

A más de 24 horas de que Alex Pretti perdiera la vida tras ser brutalmente atacado a balazos por un elemento del ICE, miles de personas han salido nuevamente a las calles para condenar el acto, exigir que se haga justicia, una investigación independiente y el fin de las tácticas agresivas de las fuerzas federales de migración bajo las órdenes de Trump.

En Minneapolis, epicentro de las protestas, miles marcharon por las calles el sábado por la noche y continuaron hoy, recordando no sólo a Pretti, sino también a Renee Good, madre de tres niños que también fue abatida por la agencia migratoria.

Las protestas se han extendido rápidamente más allá de Minnesota. En Wisconsin, manifestaciones se realizaron en ciudades como Madison, Oshkosh y Superior, denunciando las acciones de ICE. En Chicago, miles se congregaron para expresar indignación y solidaridad, sumándose a una ola nacional que, según reportes, abarca al menos 70 ciudades.

Publicaciones en redes sociales muestran carteles con lemas como "Justicia para Alex" y "Fin a la brutalidad federal", con participantes de diversos orígenes exigiendo responsabilidad.

Massive anti-impunity protests broke out in more than 70 cities across the US over the weekend; hundreds of thousands of people are calling for the fall of the Trump regime, the arrest of regime officials, and the abolition of ICE. Chicago, protesting -20°. #3E #GoodvsEvil pic.twitter.com/hAdtR6twHc — Anonymous (@YourAnonCentral) January 25, 2026

🚨🇺🇸 BREAKING — Thousands in Minneapolis Demand an End to ICE's Bloody Occupation of the City. pic.twitter.com/2nILDAl80s — ★★★ Pamphlets ★★★ (@PamphletsY) January 25, 2026

Trump culpa a demócratas por caos

Mientras miles de personas protestan en EU, Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para señalar a los demócratas por haber generado un clima de caos que llevó al asesinato de Alex Pretti y Renee Good.

"Durante los cuatro años del corrupto Joe Biden y el fallido liderazgo demócrata, decenas de millones de delincuentes migrantes ilegales ingresaron a nuestro país, incluidos cientos de miles de asesinos convictos, violadores, secuestradores, traficantes de drogas y terroristas", afirmó el mandatario estadounidense.

En su mensaje, Trump también acusó a los demócratas de permitir la fundación de ciudades santuario, además de no cooperar con el ICE para la captura y deportación de migrantes.

"Han creado circunstancias peligrosas para todos los involucrados. Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas", apuntó el republicano.

"En los cinco estados gobernados por los republicanos: Texas, Georgia, Florida, Tennessee y Luisiana, el ICE ha arrestado a 150 mil 245 delincuentes extranjeros indocumentados durante el último año, sin protestas, disturbios ni caos. ¿Por qué? Porque la policía local y el ICE están cooperando y trabajando juntos", añadió.