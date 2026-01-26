Consulta de revocación de mandato concluye en Oaxaca; Gobierno destaca participación

Redacción/SinEmbargo

25/01/2026 - 9:34 pm

Consulta de revocación de mandato concluye en Oaxaca

Artículos relacionados

Artículos relacionados

#PuntosYComas ¬ La revocación de Mandato sólo sería válida con 40 millones de votos

#PuntosyComas ¬ En 2028 podría haber revocación de mandato en la Ciudad de México

#PuntosYComas ¬ Solo 16 estados contemplan Revocación de Mandato a sus gobernadores

Oaxaca vivió hoy una histórica consulta de revocación de mandato en la que se decidirá si el Gobernador Salomón Jara sigue en el cargo o no.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se sometió hoy a un ejercicio democrático en el que se decidirá si se mantiene en el cargo o es revocado a cuatro años de haber asumido la gobernatura del estado.

Se trata del primer ejercicio de este tipo a nivel estatal en México, pues ninguna otra entidad federativa ha llevado a cabo una consulta de revocación de mandato. Sólo se compara con la que tuvo lugar en 2022, cuando se votó a nivel nacional sobre la continuidad en la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Las urnas para la consulta, un total de dos mil 815 en todo el estado, según informó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), abrieron a las 8:00 horas, mientras que su cierre se llevó a cabo a las 18:00 horas.

"Hoy Oaxaca hace historia con la consulta de Revocación de Mandato. Somos el primer estado en hacer este ejercicio democrático", resaltó el Gobernador Salomón Jara en redes sociales.

Gobierno destaca gran participación

Cerca de las 18:00 horas, el Gobierno de Oaxaca anunció que la consulta de revocación de mandato concluyó con una gran participación ciudadana. "A lo largo de este día, todos los sectores sociales ejercieron su derecho al voto en este mecanismo que fortalece la democracia en nuestro estado", indicó a través de una publicación en redes sociales.

Previamente, el Gobierno estatal informó que, de acuerdo con lo dado a conocer por la Mesa Operativa de Seguimiento Electoral, la jornada electoral se había desarrollado de manera pacífica en los municipios de Santa María Miahuatlán, Jalapa del Marqués, Santa María Colotepec y San Juan Cotzocón.

Por la mañana, al acudir para la emisión de su voto, el Gobernador Salomón Jara resaltó el ejercicio, al señalar que refuerza la democracia y reafirma los principios del movimiento de la Cuarta Transformación.

Por su parte, Morena Oaxaca emitió el siguiente mensaje: "Cumplimos con nuestra responsabilidad ciudadana al participar en la consulta de Revocación de Mandato, pero, sobre todo, reafirmamos que la democracia se construye con la participación directa del pueblo".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

¿Ser parte de la mesa o parte del menú?

"Con eso arreos políticos, lo único que espera a nuestro país es aislamiento global, no ser silla,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
+ Sección

Opinión en Video

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

+ Sección

Galileo

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula CDMX Edomex
1

Hoy No Circula lunes 26 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
2

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas
3

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció que no asistirá al Super Bowl 2026, que se celebrará el próximo mes en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
4

Trump inyecta odio también al Super Bowl. Avisa que no irá. Le desagrada Bad Bunny

Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
5

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

Curp biométrica 2026.
6

CURP Biométrica en Cancún: dónde y cómo tramitarla este 2026

Ataque armado en Salamanca deja 11 muertos
7

Ataque armado en cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato, deja al menos 11 muertos

El combate a la corrupción está en otro lado.
8

El combate a la corrupción está en otro lado

Registro de CURP Biométrica
9

CURP Biométrica en Hermosillo: dónde y cómo tramitarla en 2026

Un Juez nominado por Donald Trump prohibió a las agencias del gobierno de EU que destruyan o alteren las pruebas recogidas sobre el asesinato de Alex Pretti.
10

Juez nominado por Trump prohíbe alterar o destruir pruebas sobre el caso Alex Pretti

11

En 25 años, las élites económicas y la derecha impusieron 16 presidentes en AL: Oxfam

La tormenta invernal que afecta del centro-este al noreste de EU provocó que más de un millón 046 mil hogares y empresas se quedaran sin suministro eléctrico.
12

VIDEOS ¬ Más de un millón sin luz, 2 muertos... Así azota "monstruosa" tormenta a EU

Placas Baja California
13

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

Canadá respeta T-MEC y no busca acuerdos con China, dice Carney tras amenaza de Trump
14

Canadá respeta T-MEC y no busca acuerdos con China, dice Carney tras amenaza de Trump

Los expresidentes de EU Barack Obama y Bill Clinton se sumaron a los reclamos por el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis a manos del ICE.
15

Los Obama y Clinton reclaman por asesinato de Pretti; exigen fin de redadas de ICE

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Consulta de revocación de mandato concluye en Oaxaca
1

Consulta de revocación de mandato concluye en Oaxaca; Gobierno destaca participación

Ataque armado en Salamanca deja 11 muertos
2

Ataque armado en cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato, deja al menos 11 muertos

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas
3

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas

Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
4

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

Brasil asumirá la representación de los intereses diplomáticos de México en Perú, esto tras la ruptura de las relaciones entre los gobiernos mexicano y peruano.
5

Brasil representará los intereses diplomáticos de México en Perú, confirma la SRE

Canadá respeta T-MEC y no busca acuerdos con China, dice Carney tras amenaza de Trump
6

Canadá respeta T-MEC y no busca acuerdos con China, dice Carney tras amenaza de Trump

Mohammed bin Salman y Donald Trump
7

FOTOS ¬ Príncipe saudí acusado de matar a periodista lanza megaproyecto... con Trump

La tormenta invernal que afecta del centro-este al noreste de EU provocó que más de un millón 046 mil hogares y empresas se quedaran sin suministro eléctrico.
8

VIDEOS ¬ Más de un millón sin luz, 2 muertos... Así azota "monstruosa" tormenta a EU

Ministros de la SCJN acuerdan no usar camionetas blindadas recién adquiridas
9

Ministros no usarán camionetas blindadas, anuncia la SCJN. Solicitarán su devolución

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció que no asistirá al Super Bowl 2026, que se celebrará el próximo mes en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
10

Trump inyecta odio también al Super Bowl. Avisa que no irá. Le desagrada Bad Bunny

Los expresidentes de EU Barack Obama y Bill Clinton se sumaron a los reclamos por el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis a manos del ICE.
11

Los Obama y Clinton reclaman por asesinato de Pretti; exigen fin de redadas de ICE

Ciudadanos usan silbatos para advertir la presencia de agentes y celulares para grabar la brutalidad. Los dos asesinados por el ICE eran parte de ese esfuerzo.
12

FOTOS ¬ Ciudadanos de a pie en Minneapolis organizan la resistencia a Trump y al ICE