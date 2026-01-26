Consulta de revocación de mandato concluye en Oaxaca; Gobierno destaca participación

Oaxaca vivió hoy una histórica consulta de revocación de mandato en la que se decidirá si el Gobernador Salomón Jara sigue en el cargo o no.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se sometió hoy a un ejercicio democrático en el que se decidirá si se mantiene en el cargo o es revocado a cuatro años de haber asumido la gobernatura del estado.

Se trata del primer ejercicio de este tipo a nivel estatal en México, pues ninguna otra entidad federativa ha llevado a cabo una consulta de revocación de mandato. Sólo se compara con la que tuvo lugar en 2022, cuando se votó a nivel nacional sobre la continuidad en la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Las urnas para la consulta, un total de dos mil 815 en todo el estado, según informó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), abrieron a las 8:00 horas, mientras que su cierre se llevó a cabo a las 18:00 horas.

"Hoy Oaxaca hace historia con la consulta de Revocación de Mandato. Somos el primer estado en hacer este ejercicio democrático", resaltó el Gobernador Salomón Jara en redes sociales.

Gobierno destaca gran participación

Cerca de las 18:00 horas, el Gobierno de Oaxaca anunció que la consulta de revocación de mandato concluyó con una gran participación ciudadana. "A lo largo de este día, todos los sectores sociales ejercieron su derecho al voto en este mecanismo que fortalece la democracia en nuestro estado", indicó a través de una publicación en redes sociales.

Previamente, el Gobierno estatal informó que, de acuerdo con lo dado a conocer por la Mesa Operativa de Seguimiento Electoral, la jornada electoral se había desarrollado de manera pacífica en los municipios de Santa María Miahuatlán, Jalapa del Marqués, Santa María Colotepec y San Juan Cotzocón.

Por la mañana, al acudir para la emisión de su voto, el Gobernador Salomón Jara resaltó el ejercicio, al señalar que refuerza la democracia y reafirma los principios del movimiento de la Cuarta Transformación.

Por su parte, Morena Oaxaca emitió el siguiente mensaje: "Cumplimos con nuestra responsabilidad ciudadana al participar en la consulta de Revocación de Mandato, pero, sobre todo, reafirmamos que la democracia se construye con la participación directa del pueblo".