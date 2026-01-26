CSP inaugura nueva sede de Agencia Nacional de Aduanas; destaca avance en recaudación

Redacción/SinEmbargo

25/01/2026 - 10:13 pm

La Presidenta Sheinbaum Pardo inauguró la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Para la construcción de la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México el Gobierno federal destinó una inversión de más de cuatro mil millones de pesos.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este domingo la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la cual estará ubicada en el municipio de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas.

La mandataria destacó en su mensaje durante el acto inaugural que estás nuevas instalaciones estratégicas permitirán una mayor eficiencia, productividad y honestidad en la recaudación, además de que beneficiarán a las trabajadoras y los trabajadores de las aduanas.

Sheinbaum también recalcó que la recaudación en las aduanas se incrementó un 25 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de un billón a un billón 250 mil millones de pesos; para este 2026 el objetivo del Gobierno mexicano es incrementar a un billón 500 mil millones.

“Estas instalaciones, nos van a permitir todavía mayor eficiencia, mayor productividad, mayor honestidad, mayor beneficio para las y los trabajadores de las Aduanas y la centralización de todas las labores que se desarrollan en las Aduanas. Esa es una labor fundamental. Este año vamos por otros 250 mil millones de pesos adicionales, es decir: llegar a un billón 500 mil millones de pesos en los ingresos a las Aduanas; y además, lograr mayor eficiencia en todos los procesos. Eso es posible gracias a esta instalación y al trabajo coordinado que tenemos en el Gobierno de México”, subrayó Sheinbaum.

Obra generó más de mil 700 empleos

La nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México se construyó en Nuevo Laredo debido a que es la localidad que genera el mayor porcentaje de recaudación fiscal, alrededor del 33 por ciento de todas las aduanas del país, explicó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el General Ricardo Trevilla Trejo.

Estas instalaciones se construyeron en un terreno con una extensión de 29 hectáreas, en las cuales se edificaron 320 mil metros cuadrados de construcción; esta obra generó más de tres mil 700 empleos directos y siete mil indirectos.

El edificio principal de la nueva sede de la ANAM tiene capacidad para albergar a 100 mil personas, además de que cuenta con 600 viviendas para trabajadores y sus familias, así como áreas de recreación.

Por su parte, la Presidenta Sheinbaum reconoció la labor de los ingenieros militares que participaron en la construcción de la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas, obra para la cual el Gobierno federal destinó una inversión superior a los cuatro mil millones de pesos.

