Ataque armado en cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato, deja al menos 11 muertos

El Gobierno de Salamanca, Guanajuato, condenó un ataque armado que se registró en el municipio, mismo que dejó al menos 11 personas muertas.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- Un ataque armado se registró la tarde de hoy en un campo de futbol localizado en el municipio de Salamanca, Guanajuato, mismo que, de acuerdo con las autoridades locales, dejó un saldo de al menos 11 personas muertas, además de múltiples heridos que reciben atención médica.

De acuerdo con un mensaje en video emitido por el Gobierno municipal el ataque en cuestión ocurrió en la comunidad de Loma de Flores, y en este "perdieron la vida 11 personas: 10 en el lugar y una más en un nosocomio". Asimismo, se indicó que otras 12 personas resultaron lesionadas, incluidas una mujer y un menor de edad.

En ese mismo mensaje, el Alcalde de Salamanca, Julio César Ernesto Prieto Gallardo, informó que el hecho se dio "en un campo deportivo de futbol, después de un encuentro, en el cual se encontraban conviviendo las personas", cuando un comando arribó al lugar y comenzó el ataque.