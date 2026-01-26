La CdMx dice que ha cumplido acuerdos con Refugio Franciscano; cuestiona nueva marcha

El gobierno capitalino reiteró que ha cumplido con todos los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo con el Refugio Franciscano.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- En respuesta a la manifestación realizada este domingo por el Refugio Franciscano, el Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) aseguró que ha mantenido una atención constante a este caso, por lo que reclamó a la asociación por continuar con sus protestas.

Cientos de personas y activistas defensores de los animales se sumaron a la marcha realizada hoy en la capital del país para exigir a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, que su administración devuelva a los perros y gatos que fueron recatados del albergue a raíz de varias denuncias por maltrato.

El pasado 7 de enero, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CdMx intervino en dicho refugio para rescatar a 858 canes que supuestamente fueron maltratados, los cuales fueron trasladados a distintos albergues donde permanecerán bajo supervisión de las autoridades capitalinas.

Lo anterior generó inconformidad en algunas personas defensoras de los derechos de los animales, quienes aseguraron que los perros y gatos no sufrieron maltrato dentro del albergue, al tiempo que advirtieron que la integridad de los ejemplares podría estar en riesgo al estar el cuidad del Gobierno capitalino.

Refugio Franciscano realiza nueva marcha en CdMx

El Refugio Franciscano convocó a una manifestación en la capital del país y a nivel nacional que se realizó este domingo, con el fin de exigir al Gobierno de la CdMx la devolución de los perros y gatos que fueron rescatados del albergue.

La marcha realizada en la capital, que inició alrededor del mediodía, partió del Monumento a la Revolución, avanzó por la Avenida de la República, Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central y 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo capitalino.

Los asistentes a la movilización portaban pancartas en las que exigían al Gobierno capitalino que devolviera los animales rescatados del Refugio Franciscano, mientras que en otros carteles se leían consignas en contra de la Jefa de Gobierno.

“No fue rescate, fue despojo”, “No fue rescate, fue masacre”, “Refugio sí, despojo no”, “Clara Brugada, devuelve a la manada” y "Gobierno maldito, devuelve a los perritos”, fueron algunas de las consignas que coreaban los manifestantes.

Gobierno capitalino reclama a Refugio Franciscano por protestas

Tras la manifestación convocada por el Refugio Franciscano que se llevó a cabo este sábado en la capital, el Gobierno de la CdMx emitió un comunicado en el que recalcó que desde el 11 de enero mantiene atención constante a esta situación "privilegiando el diálogo, la coordinación institucional y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas".

La Administración capitalina señaló que se instalaron mesas de diálogo con la asociación encargada del albergue para atender la situación en las que participaron distintas dependencias capitalinas, incluyendo la Secretaría de Gobierno, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la Agencia de Atención Animal (Agatan), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Fiscalía.

El Gobierno de la CdMx señaló que durante las conversaciones las autoridades expusieron que varios de los animales rescatados del albergue presentaron afectaciones en su salud que evidencian que los ejemplares fueron víctimas de maltrato, por lo que requerían atención veterinaria especializada.

"Resulta preocupante que la fundación del Refugio Franciscano no reconozca esta situación y que, pese a los acuerdos establecidos y cumplidos, se recurra de manera reiterada a manifestaciones públicas que parecen buscar desviar la atención de este aspecto central, rompiendo con los compromisos de respeto y coordinación previamente asumidos.

La administración capitalina consideró que es contradictorio que la asociación continúe con las manifestaciones en contra del Gobierno de la CdMx a pesar de que ha cumplido con todos los acuerdos alcanzados durante las mesas de trabajo.