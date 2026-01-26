Sheinbaum pide a Presidente de Corea del Sur gestione más conciertos de BTS en México

La mandataria federal habló de la importancia que tiene este grupo de K-pop para la juventud mexicana, lo que la motivó a buscar la posibilidad de que haya más presentaciones en el país.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la mañana de este lunes que le escribió a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedirle que el grupo de K-pop BTS haga más fechas o presentaciones en México, esto ante la fuerte demanda que ha tenido la venta de boletos para los tres conciertos que se realizarán en mayo.

“Le escribí al Primer Ministro de Corea pidiendo que venga más veces”, dijo entre risas la mandataria nacional, al señalar que al menos un millón de jóvenes quieren acudir a los conciertos de BTS, pero solo hay boletos disponibles para 150 mil personas.

La Jefa del Ejecutivo indicó que, ante la alta demanda que ha tenido el concierto, buscó a los organizadores del evento, quienes le informaron que solo estaban contempladas tres fechas, por lo que optó por recurrir a las autoridades de Corea.

El fin de semana se realizó la preventa de boletos y, ante los señalamientos de las ARMYS, la Profeco dio seguimiento puntual al proceso de venta. El titular de la dependencia, Iván Escalante, informó que se inició un procedimiento de infracción a la ley contra Ticketmaster por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores.

Escalante detalló que, además, se sancionará a las plataformas de reventa como StubHub y Viagogo por incurrir en prácticas abusivas y desleales.

Por otro lado, destacó que también se trabaja en la elaboración de lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos, con el objetivo de garantizar mayor regulación y claridad en la descripción del lugar, las fechas y los horarios.

Entre los aspectos considerados se encuentra la publicación del mapa y la ubicación exacta de los asientos con al menos 24 horas de anticipación, entre otros puntos.

Ticketmaster podría ser sancionado con 4 mdp

En cuanto a la sanción, Escalante informó que se encuentra en proceso el cálculo de la multa que podría imponerse a Ticketmaster por las irregularidades detectadas durante la preventa de boletos, la cual podría ascender a más de cuatro millones de pesos.

Y es que, al ser cuestionado sobre en qué corresponde la sanción, Escalante explicó que este depende del daño causado a las y los consumidores. Detalló que para determinar la multa se consideran diversos criterios, entre ellos la gravedad de la infracción, los daños o perjuicios ocasionados, la reincidencia, la capacidad económica del infractor y si existió intención o negligencia.

“Se analiza si hay una intencionalidad y también otros factores, como si hay subsanación. Esta es una multa y ya se está haciendo el cálculo de acuerdo con las comunicaciones que nos han estado llegando y con lo que estamos leyendo en redes sociales. Nosotros calculamos que es una multa que puede llegar a más de cuatro millones de pesos”, dijo.

Ante la pregunta de si la sanción se aplicaría una sola vez o cada vez que se repita una irregularidad en conciertos, el titular de Profeco respondió que la multa se impondrá cada vez que se identifique una falta. “La ley sí”, afirmó.

Por su parte, la Presidenta de México explicó los detalles de su solicitud a las autoridades de Corea para explorar la posibilidad de más conciertos, y precisó que el contacto se realizó también a través del canciller. Indicó que fue el viernes y sábado cuando se concentró el mayor número de quejas por la venta de boletos.

“Le pregunté al procurador Iván Escalante y me dijo que sí, que la gente, los jóvenes sobre todo, están muy molestos porque no están alcanzando boletos por la reventa”, comentó la mandataria.

Añadió que la reventa se da a través de plataformas que no son mexicanas, pero que operan en el país, lo que motivó la consulta sobre la posibilidad de ampliar las fechas de los conciertos. “Fue allí que preguntamos qué posibilidad habría de que hubiera más conciertos”, señaló.

La Presidenta insistió en que, hasta ahora, la banda no tiene más fechas programadas en su visita a México, por lo que tomó la decisión de hablar con el canciller para enviar una carta al Presidente de Corea.