Sheinbaum pide a Presidente de Corea del Sur gestione más conciertos de BTS en México

Sugeyry Romina Gándara

26/01/2026 - 8:08 am

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que le escribió a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedirle que BTS haga más conciertos en México.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Boletos para BTS en reventa superan los 100 mil pesos y provocan indignación de fans

La Profeco exige a Ticketmaster transparentar venta de boletos para conciertos de BTS

¿Cómo evolucionó la carrera de BTS desde el inicio hasta su gira mundial?

La mandataria federal habló de la importancia que tiene este grupo de K-pop para la juventud mexicana, lo que la motivó a buscar la posibilidad de que haya más presentaciones en el país.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la mañana de este lunes que le escribió a su homólogo de Corea del SurLee Jae-myung, para pedirle que el grupo de K-pop BTS haga más fechas o presentaciones en México, esto ante la fuerte demanda que ha tenido la venta de boletos para los tres conciertos que se realizarán en mayo.

“Le escribí al Primer Ministro de Corea pidiendo que venga más veces”, dijo entre risas la mandataria nacional, al señalar que al menos un millón de jóvenes quieren acudir a los conciertos de BTS, pero solo hay boletos disponibles para 150 mil personas.

La Jefa del Ejecutivo indicó que, ante la alta demanda que ha tenido el concierto, buscó a los organizadores del evento, quienes le informaron que solo estaban contempladas tres fechas, por lo que optó por recurrir a las autoridades de Corea.

El fin de semana se realizó la preventa de boletos y, ante los señalamientos de las ARMYS, la Profeco dio seguimiento puntual al proceso de venta. El titular de la dependencia, Iván Escalante, informó que se inició un procedimiento de infracción a la ley contra Ticketmaster por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores.

Escalante detalló que, además, se sancionará a las plataformas de reventa como StubHub y Viagogo por incurrir en prácticas abusivas y desleales.

Por otro lado, destacó que también se trabaja en la elaboración de lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos, con el objetivo de garantizar mayor regulación y claridad en la descripción del lugar, las fechas y los horarios.

Entre los aspectos considerados se encuentra la publicación del mapa y la ubicación exacta de los asientos con al menos 24 horas de anticipación, entre otros puntos.

Ticketmaster podría ser sancionado con 4 mdp

En cuanto a la sanción, Escalante informó que se encuentra en proceso el cálculo de la multa que podría imponerse a Ticketmaster por las irregularidades detectadas durante la preventa de boletos, la cual podría ascender a más de cuatro millones de pesos.

Y es que, al ser cuestionado sobre en qué corresponde la sanción, Escalante explicó que este depende del daño causado a las y los consumidores. Detalló que para determinar la multa se consideran diversos criterios, entre ellos la gravedad de la infracción, los daños o perjuicios ocasionados, la reincidencia, la capacidad económica del infractor y si existió intención o negligencia.

“Se analiza si hay una intencionalidad y también otros factores, como si hay subsanación. Esta es una multa y ya se está haciendo el cálculo de acuerdo con las comunicaciones que nos han estado llegando y con lo que estamos leyendo en redes sociales. Nosotros calculamos que es una multa que puede llegar a más de cuatro millones de pesos”, dijo.

Ante la pregunta de si la sanción se aplicaría una sola vez o cada vez que se repita una irregularidad en conciertos, el titular de Profeco respondió que la multa se impondrá cada vez que se identifique una falta. “La ley sí”, afirmó.

Por su parte, la Presidenta de México explicó los detalles de su solicitud a las autoridades de Corea para explorar la posibilidad de más conciertos, y precisó que el contacto se realizó también a través del canciller. Indicó que fue el viernes y sábado cuando se concentró el mayor número de quejas por la venta de boletos.

“Le pregunté al procurador Iván Escalante y me dijo que sí, que la gente, los jóvenes sobre todo, están muy molestos porque no están alcanzando boletos por la reventa”, comentó la mandataria.

Añadió que la reventa se da a través de plataformas que no son mexicanas, pero que operan en el país, lo que motivó la consulta sobre la posibilidad de ampliar las fechas de los conciertos. “Fue allí que preguntamos qué posibilidad habría de que hubiera más conciertos”, señaló.

La Presidenta insistió en que, hasta ahora, la banda no tiene más fechas programadas en su visita a México, por lo que tomó la decisión de hablar con el canciller para enviar una carta al Presidente de Corea.

Explora más en estos temas
BTS K-pop
Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

+ Sección

Galileo

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula CDMX Edomex
1

Hoy No Circula lunes 26 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
2

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas
3

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
4

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

5

La afiliación “masiva” del PAN fracasó. Hasta Fox, Zavala y Calderón la desdeñaron

Ataque armado en Salamanca deja 11 muertos
6

Ataque armado en cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato, deja al menos 11 muertos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que le escribió a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedirle que BTS haga más conciertos en México.
7

Sheinbaum pide a Presidente de Corea del Sur gestione más conciertos de BTS en México

Curp biométrica 2026.
8

CURP Biométrica en Cancún: dónde y cómo tramitarla este 2026

Cualquiera podría ver hacia Estados Unidos y decir: Mira ese barco que se hunde. Nada más que no es solamente un barco: es el Titanic. Y no se hundirá solo.
9

Mira ese barco que se hunde

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció que no asistirá al Super Bowl 2026, que se celebrará el próximo mes en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
10

Trump inyecta odio también al Super Bowl. Avisa que no irá. Le desagrada Bad Bunny

La Fiscalía General de Justicia de CdMx concluyó que la conducta de una mujer que hirió de muerte a su esposo en la Alcaldía Coyoacán fue en legítima defensa.
11

Fiscalía de CdMx acredita legítima defensa de mujer que mató a su esposo en Coyoacán

El combate a la corrupción está en otro lado.
12

El combate a la corrupción está en otro lado

Un Juez nominado por Donald Trump prohibió a las agencias del gobierno de EU que destruyan o alteren las pruebas recogidas sobre el asesinato de Alex Pretti.
13

Juez nominado por Trump prohíbe alterar o destruir pruebas sobre el caso Alex Pretti

14

PODEROSOS ¬ La corrupción y los cacicazgos contagian y enferman a las universidades

El OAJ señala ahorro por compra de camionetas para la SCJN.
15

Órgano administrativo justifica camionetas blindadas de SCJN; se ahorraron 1,098 mdp

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Salinas Pliego no paga adeudo fiscal y negocia con el SAT.
1

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que le escribió a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedirle que BTS haga más conciertos en México.
2

Sheinbaum pide a Presidente de Corea del Sur gestione más conciertos de BTS en México

3

La afiliación “masiva” del PAN fracasó. Hasta Fox, Zavala y Calderón la desdeñaron

En respuesta a la manifestación del Refugio Franciscano, el Gobierno de la CdMx aseguró que atiende el caso y reclamó por continuar sus protestas.
4

La CdMx dice que ha cumplido acuerdos con Refugio Franciscano; cuestiona nueva marcha

La Presidenta Sheinbaum Pardo inauguró la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
5

CSP inaugura nueva sede de Agencia Nacional de Aduanas; destaca avance en recaudación

Consulta de revocación de mandato concluye en Oaxaca
6

Consulta de revocación de mandato concluye en Oaxaca; Gobierno destaca participación

Ataque armado en Salamanca deja 11 muertos
7

Ataque armado en cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato, deja al menos 11 muertos

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas
8

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas

9

En 25 años, las élites económicas y la derecha impusieron 16 presidentes en AL: Oxfam

Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
10

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

Brasil asumirá la representación de los intereses diplomáticos de México en Perú, esto tras la ruptura de las relaciones entre los gobiernos mexicano y peruano.
11

Brasil representará los intereses diplomáticos de México en Perú, confirma la SRE

Canadá respeta T-MEC y no busca acuerdos con China, dice Carney tras amenaza de Trump
12

Canadá respeta T-MEC y no busca acuerdos con China, dice Carney tras amenaza de Trump