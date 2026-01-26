Sheinbaum pide al Primer Ministro de Corea gestione más conciertos de BTS en México

La mandataria federal habló de la importancia que tiene este grupo coreano para la juventud mexicana, lo que la motivó a buscar la posibilidad de que hay más presentaciones en el país.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que escribió al Primer Ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para pedir que el grupo de K-pop BTS pudiera tener más fechas o presentaciones en México, ante la intensa demanda que ha tenido la preventa de boletos para las tres fechas anunciadas en mayo.

“Le escribí al Primer Ministro de Corea pidiendo que venga más veces”, dijo entre risas la mandataria nacional, al señalar que al menos un millón de jóvenes quieren acudir a los conciertos de BTS, pero solo hay boletos disponibles para 150 mil personas.

La Jefa del Ejecutivo indicó que, ante la alta demanda que ha tenido el concierto, buscó a los organizadores del evento, quienes le informaron que solo estaban contempladas tres fechas, por lo que optó por recurrir a las autoridades de Corea.

El fin de semana se realizó la preventa de boletos y, ante los señalamientos de las ARMYS, la Profeco dio seguimiento puntual al proceso de venta. El titular de la dependencia, Iván Escalante, informó que se inició un procedimiento de infracción a la ley contra Ticketmaster por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores.

Escalante detalló que, además, se sancionará a las plataformas de reventa como StubHub y Viagogo por incurrir en prácticas abusivas y desleales.

Por otro lado, destacó que también se trabaja en la elaboración de lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos, con el objetivo de garantizar mayor regulación y claridad en la descripción del lugar, las fechas y los horarios.

Entre los aspectos considerados se encuentra la publicación del mapa y la ubicación exacta de los asientos con al menos 24 horas de anticipación, entre otros puntos.