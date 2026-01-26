"Llevaba dentro una compasión constante": Así describe a Pretti su última estudiante

Redacción/SinEmbargo

26/01/2026 - 10:11 am

Jessica Hauser, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti, escribió una carta pública en la que lo recuerda como su amigo y mentor.

Mientras el gobierno de EU defiende el actuar del ICE, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti cuenta que era un profesional incapaz de causar daño y un hombre dedicado a sanar.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Jessica Hauser, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti, escribió una carta pública en la que lo recuerda como su amigo y mentor, y donde describe el impacto que tuvo en su formación profesional y personal.

“Yo fui la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti. Fue mi amigo y mi mentor”, se lee al inicio de la misiva. En el texto, compartió que durante los últimos cuatro meses, estuvo junto a él trabajando en su preceptoría final, realizada en el Hospital de Veteranos de Minneapolis.

En la carta, la estudiante relata que Pretti le enseñó a atender a los pacientes más graves. “Me entrenó para cuidar a los más enfermos de los enfermos como enfermera de cuidados intensivos", y le enseñó desde el manejo de líneas arteriales y centrales hasta la vigilancia constante de cada latido y cada respiración. “Técnicas destinadas a sanar”, resaltó.

Más allá de lo técnico, destaca su forma de ser. "Alex llevaba dentro una paciencia, una compasión y una calma constantes", añade. Asimismo, señaló que esas cualidades estuvieron presentes incluso en sus últimos momentos, los cuales quedaron registrados en video: "Reconocí su quietud y su calma característica incluso en esos momentos insoportables que quedaron captados en video".

La estudiante asegura que no le sorprendieron sus últimas palabras: "¿Estás bien?". Para ella, esa frase resume quién era Pretti: "Cuidar a las personas estaba en el centro de lo que él era. Era incapaz de causar daño. Vivió una vida de sanación, y la vivió bien".

En su texto, también menciona sus posturas políticas. Aclara que Pretti creía firmemente en la Segunda Enmienda y en los derechos constitucionales, pero que hablaba de ellos desde la búsqueda de justicia y paz. "Creía que estamos más conectados que divididos y que la comunicación podía unirnos", escribió.

"Quiero que su familia sepa que su legado sigue vivo. Soy una mejor enfermera gracias a la sabiduría y las habilidades que él me transmitió. Llevo su luz conmigo a cada habitación, dejando que me guíe y dé firmeza a mis manos mientras sano y cuido a quienes lo necesitan", destacó.

¿Qué pasó con Alex Pretti?

El asesinato de Alex Jeffrey Pretti, enfermero de 37 años y ciudadano estadounidense, a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), durante una protesta en Minneapolis, escaló el fin de tras las declaraciones del Presidente estadounidense Donald Trump, la difusión de videos del operativo y una orden judicial para preservar pruebas.

Trump aseguró que Pretti portaba un arma cargada y amenazó a los agentes, versión que utilizó para justificar que fuera sometido y baleado. Sin embargo, los videos difundidos en redes sociales contradicen esa narrativa: en ninguno se observa que apunte o dispare, y en varias grabaciones se aprecia que ya había sido desarmado antes de recibir los disparos.

Las imágenes muestran que Pretti fue tirado al suelo, golpeado por varios agentes y ejecutado a tiros, incluso cuando ya se encontraba inmóvil. Otros videos revelan que momentos antes intentó proteger a dos mujeres durante el operativo y fue rociado con gas pimienta.

Ante la polémica y las protestas, un Juez federal de Minnesota, Eric Tostrud, nominado por Trump, ordenó a la Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (FBI), al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional no destruir ni alterar las pruebas del caso, tras denuncias de autoridades locales sobre posibles intentos de control y opacidad en la investigación por parte del ICE.

