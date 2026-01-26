"Llevaba dentro una compasión constante": Así describe a Pretti su última estudiante

Mientras el gobierno de EU defiende el actuar del ICE, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti cuenta que era un profesional incapaz de causar daño y un hombre dedicado a sanar.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Jessica Hauser, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti, escribió una carta pública en la que lo recuerda como su amigo y mentor, y donde describe el impacto que tuvo en su formación profesional y personal.

“Yo fui la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti. Fue mi amigo y mi mentor”, se lee al inicio de la misiva. En el texto, compartió que durante los últimos cuatro meses, estuvo junto a él trabajando en su preceptoría final, realizada en el Hospital de Veteranos de Minneapolis.

En la carta, la estudiante relata que Pretti le enseñó a atender a los pacientes más graves. “Me entrenó para cuidar a los más enfermos de los enfermos como enfermera de cuidados intensivos", y le enseñó desde el manejo de líneas arteriales y centrales hasta la vigilancia constante de cada latido y cada respiración. “Técnicas destinadas a sanar”, resaltó.

Más allá de lo técnico, destaca su forma de ser. "Alex llevaba dentro una paciencia, una compasión y una calma constantes", añade. Asimismo, señaló que esas cualidades estuvieron presentes incluso en sus últimos momentos, los cuales quedaron registrados en video: "Reconocí su quietud y su calma característica incluso en esos momentos insoportables que quedaron captados en video".

BREAKING: A letter from Alex Pretti’s Final Nursing Student: “I was Alex Pretti’s final nursing student. He was my friend and my nursing mentor. For the past four months, I stood shoulder to shoulder with him during my capstone preceptorship at the Minneapolis VA Hospital.… pic.twitter.com/Wm2H45Fvt2 — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 26, 2026

La estudiante asegura que no le sorprendieron sus últimas palabras: "¿Estás bien?". Para ella, esa frase resume quién era Pretti: "Cuidar a las personas estaba en el centro de lo que él era. Era incapaz de causar daño. Vivió una vida de sanación, y la vivió bien".

En su texto, también menciona sus posturas políticas. Aclara que Pretti creía firmemente en la Segunda Enmienda y en los derechos constitucionales, pero que hablaba de ellos desde la búsqueda de justicia y paz. "Creía que estamos más conectados que divididos y que la comunicación podía unirnos", escribió.

"Quiero que su familia sepa que su legado sigue vivo. Soy una mejor enfermera gracias a la sabiduría y las habilidades que él me transmitió. Llevo su luz conmigo a cada habitación, dejando que me guíe y dé firmeza a mis manos mientras sano y cuido a quienes lo necesitan", destacó.

¿Qué pasó con Alex Pretti?

El asesinato de Alex Jeffrey Pretti, enfermero de 37 años y ciudadano estadounidense, a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), durante una protesta en Minneapolis, escaló el fin de tras las declaraciones del Presidente estadounidense Donald Trump, la difusión de videos del operativo y una orden judicial para preservar pruebas.

You can clearly see the ICE agent disarm the victim before the shooting began pic.twitter.com/EFkVq5tu8M — Liam Nissan™ (@theliamnissan) January 24, 2026

Trump aseguró que Pretti portaba un arma cargada y amenazó a los agentes, versión que utilizó para justificar que fuera sometido y baleado. Sin embargo, los videos difundidos en redes sociales contradicen esa narrativa: en ninguno se observa que apunte o dispare, y en varias grabaciones se aprecia que ya había sido desarmado antes de recibir los disparos.

Las imágenes muestran que Pretti fue tirado al suelo, golpeado por varios agentes y ejecutado a tiros, incluso cuando ya se encontraba inmóvil. Otros videos revelan que momentos antes intentó proteger a dos mujeres durante el operativo y fue rociado con gas pimienta.

Ante la polémica y las protestas, un Juez federal de Minnesota, Eric Tostrud, nominado por Trump, ordenó a la Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (FBI), al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional no destruir ni alterar las pruebas del caso, tras denuncias de autoridades locales sobre posibles intentos de control y opacidad en la investigación por parte del ICE.