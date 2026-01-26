Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

Las monedas de estos metales preciosos registraron importantes alzas en su cotización al inicio de esta semana. El centenario de oro se acerca a los 115 mil pesos y la onza de plata ya supera los 2 mil pesos.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El precio de los centenarios de oro y las onzas de plata comenzaron la semana con un importante aumento entre los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico).

La cotización de estos metales preciosos cambia todos los días a causa de diversos factores tanto nacionales como internacionales, por lo que es importante mantenerse actualizado para saber cuál es el mejor momento para comprar o vender.

En esta ocasión, las monedas de oro registraron un alza que superó los diez puntos porcentuales, mientras que las piezas de plata alcanzaron las nubes con un incremento de hasta el 40%, esto en comparación con su valor hace dos semanas.

Aquí está uno a uno el precio oficial de los centenarios de oro y las onzas de plata este lunes 26 de enero.

Banorte:

Centenario de oro:

96 mil 858 pesos en compra.

113 mil 965 pesos en venta.

En Banorte, esta moneda de oro registró una subida de 2 mil 208 pesos en la compra y de 9 mil 265 pesos a la venta en comparación con su misma cotización de hace dos semanas.

Onza de plata:

Un mil 752 pesos en compra

Dos mil 255.30 pesos en venta.

En el caso de este metal precioso, el banco aumentó su precio en 302 pesos en compra y 655.30 pesos a la venta, en el mismo lapso.

BBVA:

Centenario de oro:

99 mil 500 pesos en compra.

113 mil 150 pesos en venta.

En BBVA, el centenario incrementó su valor en 6 mil 250 pesos a la compra y en 6 mil 650 a la venta, desde los últimos dos lunes.

Onza de plata:

Un mil 625 pesos en compra.

Un mil 990 pesos en venta.

Las moneda de plata de esta institución bancaria subieron 290 pesos en compra y 330 pesos a la venta.

Banamex:

Centenario de oro:

97 mil pesos en compra.

109 mil pesos en venta.

En esta institución bancaria la moneda de oro se apreció 9 mil 400 pesos a la compra y 8 mil 400 pesos a la venta en las últimas dos semanas.

Banco Azteca:

Onza de plata:

Un mil 921 pesos en compra.

Dos mil 021 pesos en venta.

Con este vendedor autorizado, la pieza de plata creció 452 pesos tanto a la compra como a la venta.

Banregio:

Centenario de oro:

114 mil 507 pesos en venta.

Onza de plata:

Dos mil 180 pesos en venta.

En Banregio, donde sólo tienen opciones de venta, el centenario de oro subió 6 mil 763 pesos y la onza de plata 451 pesos.

Cabe mencionar que el resto de los vendedores autorizados de monedas de oro y plata por Banxico no hacen público el precio de sus piezas por internet, para conocerlo hay que acudir a sus sucursales.

¿Cuáles con los vendedores autorizados de centenarios de oro y plata?

Banxico cuenta con una lista de vendedores autorizados de los centenarios de oro y las onzas de plata en el país, esta se encuentra conformada principalmente por sucursales bancarias, pero también por casas de cambio. La lista es la siguiente:

Banorte

Banregio

BBVA

Casa de Moneda

Mide

Soluciones Ecológicas en Metales

Monedas Briggs

El centenario de oro y la onza de plata no son las únicas piezas de estos metales preciosos que puedes comprar. En Banxico hay una larga lista de colecciones que puedes consultar y adquirir a través de su página oficial y sucursales.