El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

26/01/2026 - 2:10 pm

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Mara Lezama e IMSS Bienestar anuncian primer Hospital de Tercer Nivel en Quintana Roo

El Estado debe asegurar acceso a salud: CSP; inaugura hospital del IMSS en Iztapalapa

Farmacias del Bienestar: Conoce cómo operarán, a quiénes beneficiarán y dónde estarán

No se sabe con exactitud a dónde fueron a parar los recursos que se dieron al Seguro Popular, denunció en entrevista con "Los Periodistas" el Subsecretario de Atención Médica.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Eduardo Clark García Dobarganes, Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, enfatizó que el Seguro Popular sólo fue una estrategia de mercadotecnia de los sexenios anteriores, que no se materializó en el acceso de los mexicanos a la salud, además de que se desconoce a dónde fueron a parar los recursos que se destinaron a dicho programa.

“El Seguro Popular fue muy exitoso como estrategia de mercadotecnia, en dejar el nombre marcado en la mente de los mexicanos como si tuviera un acceso a la salud, que nunca se materializó necesariamente en un acceso pleno a la salud", dijo el funcionario federal en entrevista con "Los Periodistas",  programa que se transmite todos los domingos por Canal Once.

El Subsecretario señaló, además, que durante el tiempo en que estuvo vigente el Seguro Popular no se sabe con exactitud a dónde fueron a parar todos los recursos que se destinaron a ese programa, ya que los mismos se le otorgaban directamente a los estados, y sólo cubrían ciertos padecimientos de la población, dejando fuera a muchos más.

"Fue una corruptela gigantesca en el sentido de que se le había dado dinero a los estados, no se generó una institución estilo el IMSS, estilo el ISSSTE, para dar seguridad en salud, sino lo que se decidió es ‘le vamos a dar el dinero a los estados y los estados van a ejecutar ese gasto’, la verdad es que muchísimo de ese dinero, 20 años después, 25 años después de que se creó, no sabemos exactamente cómo se ejecutó", explicó Clark.

"Y se ejecutó, además, para garantizar una parte chiquita del derecho a la salud, lo que ellos llamaban los datos catastróficos en salud, pero eso dejaba muchísimas enfermedades y padecimientos recurrentes de la población fuera", añadió el funcionario federal, quien destacó que "el Seguro Popular nunca generó una red de hospitales grande que pudiera atender este 50 por ciento de la población sin seguridad social".

Asimismo, Eduardo Clark subrayó que en 25 años el gasto en salud que destinó el Gobierno federal, en ese entonces en manos del PRI y el PAN, quedó igual, sin incrementos considerables, lo que significa, dijo, que el Seguro Popular no garantizó un acceso "asequible e igualitario" de la población mexicana a la salud.

"Antes de que cambiara el Seguro Popular hacia lo que es ahora es el IMSS Bienestar, básicamente el gasto en salud de los más pobres se quedó igual, seguían gastando lo mismo hace 25 años que lo que gastaban en el 2018, y sí vemos que hubo unas mejoras en la población más rica del país ¿Qué significa eso? que no fue una reforma que verdaderamente cumplía el propósito de hacer más asequible y más igualitario el acceso a la salud, y como nos importa a nosotros de la izquierda, hacia las personas que más sufren por ese derecho al salud", detalló.

Clark también puntualizó que el modelo del Seguro Popular permitió que muchos derechohabientes prefirieran "atenderse en consultorios adyacentes a farmacias", por lo que la creación del IMSS Bienestar, a través del Seguro Popular se otorgaban aproximadamente 20 a 25 millones de consultas cada año, pero que actualmente, IMSS Bienestar brinda alrededor de 40 millones de consultas anuales.

“Previo a la creación de IMSS Bienestar, la Secretaria de Salud de los estados, los que operaban el Seguro Popular bajo esta regla de que se les daba dinero, daban más o menos 20 a 25 millones de consultas cada año. Este último año, el 2025, que fue el primer año del IMSS Bienestar, ya como institución propia, fueron cerca de 40 millones, es decir, no son datos vacíos decir que estamos atendiendo más personas, estamos atendiendo muchas más personas que antes, eso significa que afortunadamente tenemos una capacidad mayor resolutiva”, dijo.

El recorte presupuestario a la salud en México ha sido sistemático desde la llegada de los gobiernos de “izquierda” a la Presidencia de la República.
"A la fecha, unos 18 estados de la República Mexicana se han adherido al IMSS Bienestar, cediendo al Gobierno central el presupuesto para salud que les solían otorgar año con año para el mantenimiento y la operación de los Hospitales Generales, y entregando la facultad de mantenimiento, avituallamiento y operación al Gobierno de la República". Foto: Presidencia / Cuartoscuro

En este sentido, detalló que a partir de la creación del IMSS Bienestar se ha mejorado el sistema de salud, el cual ha recibido más recursos para operar de manera óptima y para garantizar la gratuidad de este servicio, ya que, aseguró, antes las clínicas cobraban algunas cuotas de recuperación a los derechohabientes.

“Aunque desapareció la marca del popular, hemos fortalecido la infraestructura pública, el personal que atiende en los hospitales, el abasto de medicamentos, el recurso y muy importante, esto puede sonar trivial para algunas personas, pero la gratuidad se ha recuperado, en el seguro popular había cajas en los hospitales, había una parte que cobraba el Seguro Popular, que le pagaba los estados, pero muchos padecimientos era ‘usted tiene que pagar aquí', un casi copago", dijo.

"A partir de que se declaró la gratuidad con el Presidente López Obrador, hace ya casi cinco años, se tuvo que incrementar de manera sustantiva lo que se aportaba a los hospitales para que operaran, porque mucho lo operaban ellos con recurso que le cobraban a las familias, es decir, el seguro popular tampoco era un tema de gratuidad absoluta, es una cosa que tiene que quedarle claro a la gente, que estamos tratando de cambiar de paradigma de lo que es el sector público", reiteró.

Explora más en estos temas
Salud
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

+ Sección

Galileo

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
1

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

Hoy No Circula CDMX Edomex
2

Hoy No Circula lunes 26 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
3

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

Precio del centenario de oro y onza de plata
4

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
5

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

Ataque armado en Salamanca deja 11 muertos
6

Ataque armado en cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato, deja al menos 11 muertos

Curp biométrica 2026.
7

CURP Biométrica en Cancún: dónde y cómo tramitarla este 2026

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas
8

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas

9

La afiliación “masiva” del PAN fracasó. Hasta Fox, Zavala y Calderón la desdeñaron

Cualquiera podría ver hacia Estados Unidos y decir: Mira ese barco que se hunde. Nada más que no es solamente un barco: es el Titanic. Y no se hundirá solo.
10

Mira ese barco que se hunde

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que le escribió a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedirle que BTS haga más conciertos en México.
11

Sheinbaum pide a Presidente de Corea del Sur gestione más conciertos de BTS en México

Placas Baja California
12

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

La SCJN defiende devolver camionetas blindadas.
13

Seguridad no implica lujo: SCJN sobre camionetas blindadas; CSP pide visión distinta

Jessica Hauser, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti, escribió una carta pública en la que lo recuerda como su amigo y mentor.
14

"Llevaba dentro una compasión constante": Así describe a Pretti su última estudiante

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
15

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Una intensa tormenta invernal azota desde hace varios días gran parte de Estados Unidos (EU). Hasta ahora ha dejado al menos 11 muertos, apagones y más efectos.
1

La tormenta invernal avanza en EU: hay 11 muertos, apagones y aeropuertos paralizados

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
2

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

La SCJN defiende devolver camionetas blindadas.
3

Seguridad no implica lujo: SCJN sobre camionetas blindadas; CSP pide visión distinta

El extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, rindió protesta en el Senado como Embajador de México en Reino Unido.
4

VIDEO ¬ Gertz se irá a Reino Unido: rinde protesta como el nuevo Embajador de México

Precio del centenario de oro y onza de plata
5

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) negó que la detención del exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding haya sido resultado de una operación conjunta con EU.
6

"No hay operaciones conjuntas": CSP reitera que exatleta se entregó en Embajada de EU

Jessica Hauser, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti, escribió una carta pública en la que lo recuerda como su amigo y mentor.
7

"Llevaba dentro una compasión constante": Así describe a Pretti su última estudiante

Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
8

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que le escribió a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedirle que BTS haga más conciertos en México.
9

Sheinbaum pide a Presidente de Corea del Sur gestione más conciertos de BTS en México

10

La afiliación “masiva” del PAN fracasó. Hasta Fox, Zavala y Calderón la desdeñaron

En respuesta a la manifestación del Refugio Franciscano, el Gobierno de la CdMx aseguró que atiende el caso y reclamó por continuar sus protestas.
11

La CdMx dice que ha cumplido acuerdos con Refugio Franciscano; cuestiona nueva marcha

La Presidenta Sheinbaum Pardo inauguró la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
12

CSP inaugura nueva sede de Agencia Nacional de Aduanas; destaca avance en recaudación