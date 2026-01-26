El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

No se sabe con exactitud a dónde fueron a parar los recursos que se dieron al Seguro Popular, denunció en entrevista con "Los Periodistas" el Subsecretario de Atención Médica.



Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Eduardo Clark García Dobarganes, Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, enfatizó que el Seguro Popular sólo fue una estrategia de mercadotecnia de los sexenios anteriores, que no se materializó en el acceso de los mexicanos a la salud, además de que se desconoce a dónde fueron a parar los recursos que se destinaron a dicho programa.

“El Seguro Popular fue muy exitoso como estrategia de mercadotecnia, en dejar el nombre marcado en la mente de los mexicanos como si tuviera un acceso a la salud, que nunca se materializó necesariamente en un acceso pleno a la salud", dijo el funcionario federal en entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite todos los domingos por Canal Once.

El Subsecretario señaló, además, que durante el tiempo en que estuvo vigente el Seguro Popular no se sabe con exactitud a dónde fueron a parar todos los recursos que se destinaron a ese programa, ya que los mismos se le otorgaban directamente a los estados, y sólo cubrían ciertos padecimientos de la población, dejando fuera a muchos más.

"Fue una corruptela gigantesca en el sentido de que se le había dado dinero a los estados, no se generó una institución estilo el IMSS, estilo el ISSSTE, para dar seguridad en salud, sino lo que se decidió es ‘le vamos a dar el dinero a los estados y los estados van a ejecutar ese gasto’, la verdad es que muchísimo de ese dinero, 20 años después, 25 años después de que se creó, no sabemos exactamente cómo se ejecutó", explicó Clark.

"Y se ejecutó, además, para garantizar una parte chiquita del derecho a la salud, lo que ellos llamaban los datos catastróficos en salud, pero eso dejaba muchísimas enfermedades y padecimientos recurrentes de la población fuera", añadió el funcionario federal, quien destacó que "el Seguro Popular nunca generó una red de hospitales grande que pudiera atender este 50 por ciento de la población sin seguridad social".

Asimismo, Eduardo Clark subrayó que en 25 años el gasto en salud que destinó el Gobierno federal, en ese entonces en manos del PRI y el PAN, quedó igual, sin incrementos considerables, lo que significa, dijo, que el Seguro Popular no garantizó un acceso "asequible e igualitario" de la población mexicana a la salud.

"Antes de que cambiara el Seguro Popular hacia lo que es ahora es el IMSS Bienestar, básicamente el gasto en salud de los más pobres se quedó igual, seguían gastando lo mismo hace 25 años que lo que gastaban en el 2018, y sí vemos que hubo unas mejoras en la población más rica del país ¿Qué significa eso? que no fue una reforma que verdaderamente cumplía el propósito de hacer más asequible y más igualitario el acceso a la salud, y como nos importa a nosotros de la izquierda, hacia las personas que más sufren por ese derecho al salud", detalló.

Clark también puntualizó que el modelo del Seguro Popular permitió que muchos derechohabientes prefirieran "atenderse en consultorios adyacentes a farmacias", por lo que la creación del IMSS Bienestar, a través del Seguro Popular se otorgaban aproximadamente 20 a 25 millones de consultas cada año, pero que actualmente, IMSS Bienestar brinda alrededor de 40 millones de consultas anuales.

“Previo a la creación de IMSS Bienestar, la Secretaria de Salud de los estados, los que operaban el Seguro Popular bajo esta regla de que se les daba dinero, daban más o menos 20 a 25 millones de consultas cada año. Este último año, el 2025, que fue el primer año del IMSS Bienestar, ya como institución propia, fueron cerca de 40 millones, es decir, no son datos vacíos decir que estamos atendiendo más personas, estamos atendiendo muchas más personas que antes, eso significa que afortunadamente tenemos una capacidad mayor resolutiva”, dijo.

En este sentido, detalló que a partir de la creación del IMSS Bienestar se ha mejorado el sistema de salud, el cual ha recibido más recursos para operar de manera óptima y para garantizar la gratuidad de este servicio, ya que, aseguró, antes las clínicas cobraban algunas cuotas de recuperación a los derechohabientes.

“Aunque desapareció la marca del popular, hemos fortalecido la infraestructura pública, el personal que atiende en los hospitales, el abasto de medicamentos, el recurso y muy importante, esto puede sonar trivial para algunas personas, pero la gratuidad se ha recuperado, en el seguro popular había cajas en los hospitales, había una parte que cobraba el Seguro Popular, que le pagaba los estados, pero muchos padecimientos era ‘usted tiene que pagar aquí', un casi copago", dijo.

"A partir de que se declaró la gratuidad con el Presidente López Obrador, hace ya casi cinco años, se tuvo que incrementar de manera sustantiva lo que se aportaba a los hospitales para que operaran, porque mucho lo operaban ellos con recurso que le cobraban a las familias, es decir, el seguro popular tampoco era un tema de gratuidad absoluta, es una cosa que tiene que quedarle claro a la gente, que estamos tratando de cambiar de paradigma de lo que es el sector público", reiteró.