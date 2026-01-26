Lorena Ramírez, la corredora rarámuri que conquistó Hong Kong con su velocidad

La legendaria atleta superó fallos técnicos, frío extremo y un terreno hostil con sus icónicos huaraches y vestimenta tradicional.

Ciudad de México, Sin Embargo (26 de enero).- La corredora Lorena Ramírez volvió a demostrar que tiene con una mentalidad inquebrantable después de terminar el Ultramaratón de Hong Kong 100 (HK100) con un nuevo récord personal y superar una serie de obstáculos que harían dudar a cualquiera sobre su desempeño.

La atleta rarámuri concluyó la prueba de ultra resistencia en la posición de 359, después de correr varios tramos sin luz ante el fallo de su lámpara, combatir el frío intenso y un terreno que exige una gran técnica individual.

Mientras otros atletas cronometraban sus tiempos en relojes inteligentes y compiten con artilugios especializados para este tipo de pruebas, la corredora chihuahuense marca sus pasos con huaraches de cuero y vestimenta típica rarámuri. Cada paso durante este fin de semana se convirtió en una prueba de resiliencia, el fallo de la linterna frontal habría paralizado a cualquier competidor, sin embargo, para ella sólo fue un motivo para recordar su paso por las montañas mexicanas.

La falda con pliegues anchos y colores vibrantes, así como los huaraches destacan entre los demás competidores. Este año Lorena Ramírez no participó sola, estuvo acompañada de una delegación de 12 atletas de diferentes comunidades rarámuri, maya, mixteca y otomí que forman parte del colectivo México Imparable.

Una lección para superar los obstáculos

El HK100 se caracteriza como una de las competencias más duras del circuito, por su grado de exigencia y el desafío mental que representa para los corredores. A lo largo de los 100 kilómetros de montaña, Lorena Ramírez demostró que tanto su cuerpo como su mente están óptimos para enfrentar cualquier tipo de adversidad.

Su participación fue tan magistral que mejoró casi cuatro horas su récord en comparación a su marca anterior y la organización del Ultramaratón destacó su presencia en la competencia en sus cuentas de redes sociales.

"La figura principal fue la legendaria Lorena Ramírez, primera atleta indígena en ganar el Premio Nacional del Deporte en México (2025). Con ella estuvieron su hermano Mario Ramírez, su compañero Silverio Ramírez y el campeón otomí José Luis Nieto Salgado, dos veces ganador de los 100 kilómetros de la Sierra Tarahumara", escribió la administración en su cuenta de Instagram.

La corredora rarámuri ha destacado en varias ocasiones que no compite para vencer a otros, sino porque sus "pies están hechos para el camino", dejando en claro que el metal que reciben los participantes al final de la competencia no representa mucho para ella, sino sirve para reconocer la forma en la que su pueblo habita el mundo.

"No todos los caminos se corren para demostrar algo, algunos se recorren porque forman parte de quien eres", escribió la organización México Imparable en la tarde de este sábado después de la participación de María Lorena Ramírez en el HK100.

Quién es Lorena Ramírez

La corredora es considerada como la personificación de la fuerza del pueblo rarámuri por su espíritu indomable que rompió fronteras y conquistó el mundo del atletismo con su vestimenta tradicional, tejida con hilos de colores y que hace un homenaje a su lugar de origen. En varias ocasiones María Lorena Ramírez ha mencionado que está orgullosa de su identidad.

Desde que era pequeña fue impulsada por su abuelo y su padre, ambos con alma de deportistas. Lorena Ramírez recorrió en varias ocasiones los senderos de la Sierra Tarahumara como una forma de vida y por la necesidad de desplazarse. El talento innato de recorrer largas distancias la llevó a competir en carreras de ultrafondo.

En 2017 llamó la atención del mundo del atletismo después de su participación en el UltraTrail Cerro Rojo, una carrera de 50 kilómetros que se realizó en Tlatlauquitepec, donde recorrió el sendero con su vestidor llamativo y sus chanclas de cuero amarradas desde el tobillo. Desde entonces en carrera de ultrafondo en el que ha participado lo hace fiel a su estilo y origen.

Su trayectoria le valió para ganar el Premio Nacional de Deportes 2025 en la disciplina Atletismo Ultramaratones y ahora con su nueva participación en el HK100 demostró su gran capacidad para esta disciplina.