Lorena Ramírez, la corredora rarámuri que conquistó Hong Kong con su velocidad

Armando Montes

26/01/2026 - 1:48 pm

Lorena Ramírez corredora rarámuri llegando a la meta

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Lorena Ramírez, la rarámuri que subió al podio de un ultramaratón en las Islas Canarias

Lorena Ramírez corredora rarámuri, se retira por un dolor en la rodilla del ultramaratón de Canarias

María Lorena Ramírez, Elisa Carrillo e Irene Azuela aparecen en las portadas de los 20 años de Vogue México

La legendaria atleta superó fallos técnicos, frío extremo y un terreno hostil con sus icónicos huaraches y vestimenta tradicional.

Ciudad de México, Sin Embargo (26 de enero).- La corredora Lorena Ramírez volvió a demostrar que tiene con una mentalidad inquebrantable después de terminar el Ultramaratón de Hong Kong 100 (HK100) con un nuevo récord personal y superar una serie de obstáculos que harían dudar a cualquiera sobre su desempeño.

La atleta rarámuri concluyó la prueba de ultra resistencia en la posición de 359, después de correr varios tramos sin luz ante el fallo de su lámpara, combatir el frío intenso y un terreno que exige una gran técnica individual.

Mientras otros atletas cronometraban sus tiempos en relojes inteligentes y compiten con artilugios especializados para este tipo de pruebas, la corredora chihuahuense marca sus pasos con huaraches de cuero y vestimenta típica rarámuri. Cada paso durante este fin de semana se convirtió en una prueba de resiliencia, el fallo de la linterna frontal habría paralizado a cualquier competidor, sin embargo, para ella sólo fue un motivo para recordar su paso por las montañas mexicanas.

La falda con pliegues anchos y colores vibrantes, así como los huaraches destacan entre los demás competidores. Este año Lorena Ramírez no participó sola, estuvo acompañada de una delegación de 12 atletas de diferentes comunidades rarámuri, maya, mixteca y otomí que forman parte del colectivo México Imparable.

Una lección para superar los obstáculos

Lorena Ramírez con la bandera de México después de llegar a la meta del HK100
La atleta superó una serie de fallos técnicos como caminar sin luz y un clima extremo Foto: Facebook México Imparable

El HK100 se caracteriza como una de las competencias más duras del circuito, por su grado de exigencia y el desafío mental que representa para los corredores. A lo largo de los 100 kilómetros de montaña, Lorena Ramírez demostró que tanto su cuerpo como su mente están óptimos para enfrentar cualquier tipo de adversidad.

Su participación fue tan magistral que mejoró casi cuatro horas su récord en comparación a su marca anterior y la organización del Ultramaratón destacó su presencia en la competencia en sus cuentas de redes sociales.

"La figura principal fue la legendaria Lorena Ramírez, primera atleta indígena en ganar el Premio Nacional del Deporte en México (2025). Con ella estuvieron su hermano Mario Ramírez, su compañero Silverio Ramírez y el campeón otomí José Luis Nieto Salgado, dos veces ganador de los 100 kilómetros de la Sierra Tarahumara", escribió la administración en su cuenta de Instagram.

La corredora rarámuri ha destacado en varias ocasiones  que no compite para vencer a otros, sino porque sus "pies están hechos para el camino", dejando en claro que el metal que reciben los participantes al final de la competencia no representa mucho para ella, sino sirve para reconocer la forma en la que su pueblo habita el mundo.

"No todos los caminos se corren para demostrar algo, algunos se recorren porque forman parte de quien eres", escribió la organización México Imparable en la tarde de este sábado después de la participación de María Lorena Ramírez en el HK100.

Quién es Lorena Ramírez

Lorena Ramírez antes de recibir el Premio Nacional al Deporte en 2025
María Lorena Ramírez recibió el Premio Nacional al Deporte en 2025 FOTO: Mario Jasso/Cuartoscuro

La corredora es considerada como la personificación de la fuerza del pueblo rarámuri por su espíritu indomable que rompió fronteras y conquistó el mundo del atletismo con su vestimenta tradicional, tejida con hilos de colores y que hace un homenaje a su lugar de origen. En varias ocasiones María Lorena Ramírez ha mencionado que está orgullosa de su identidad.

Desde que era pequeña fue impulsada por su abuelo y su padre, ambos con alma de deportistas. Lorena Ramírez recorrió en varias ocasiones los senderos de la Sierra Tarahumara como una forma de vida y por la necesidad de desplazarse. El talento innato de recorrer largas distancias la llevó a competir en carreras de ultrafondo.

En 2017 llamó la atención del mundo del atletismo después de su participación en el UltraTrail Cerro Rojo, una carrera de 50 kilómetros que se realizó en Tlatlauquitepec, donde recorrió el sendero con su vestidor llamativo y sus chanclas de cuero amarradas desde el tobillo. Desde entonces en carrera de ultrafondo en el que ha participado lo hace fiel a su estilo y origen.

Su trayectoria le valió para ganar el Premio Nacional de Deportes 2025 en la disciplina Atletismo Ultramaratones y ahora con su nueva participación en el HK100 demostró su gran capacidad para esta disciplina.

Explora más en estos temas
Chihuahua Deportes Pueblos indígenas
Google News Síguenos en Google News
Suscribete a nuestro canal

Armando Montes

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

+ Sección

Galileo

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
1

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

Hoy No Circula CDMX Edomex
2

Hoy No Circula lunes 26 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
3

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

4

La afiliación “masiva” del PAN fracasó. Hasta Fox, Zavala y Calderón la desdeñaron

Ataque armado en Salamanca deja 11 muertos
5

Ataque armado en cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato, deja al menos 11 muertos

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas
6

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que le escribió a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedirle que BTS haga más conciertos en México.
7

Sheinbaum pide a Presidente de Corea del Sur gestione más conciertos de BTS en México

Cualquiera podría ver hacia Estados Unidos y decir: Mira ese barco que se hunde. Nada más que no es solamente un barco: es el Titanic. Y no se hundirá solo.
8

Mira ese barco que se hunde

Curp biométrica 2026.
9

CURP Biométrica en Cancún: dónde y cómo tramitarla este 2026

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció que no asistirá al Super Bowl 2026, que se celebrará el próximo mes en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
10

Trump inyecta odio también al Super Bowl. Avisa que no irá. Le desagrada Bad Bunny

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
11

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Precio del centenario de oro y onza de plata
12

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

Jessica Hauser, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti, escribió una carta pública en la que lo recuerda como su amigo y mentor.
13

"Llevaba dentro una compasión constante": Así describe a Pretti su última estudiante

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
14

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

El combate a la corrupción está en otro lado.
15

El combate a la corrupción está en otro lado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, tomó protesta een le Senado mexicano como Embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña.
1

VIDEO ¬ Gertz se irá a Reino Unido: rinde protesta como el nuevo Embajador de México

Precio del centenario de oro y onza de plata
2

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) negó que la detención del exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding haya sido resultado de una operación conjunta con EU.
3

"No hay operaciones conjuntas": CSP reitera que exatleta se entregó en Embajada de EU

Jessica Hauser, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti, escribió una carta pública en la que lo recuerda como su amigo y mentor.
4

"Llevaba dentro una compasión constante": Así describe a Pretti su última estudiante

Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
5

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que le escribió a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedirle que BTS haga más conciertos en México.
6

Sheinbaum pide a Presidente de Corea del Sur gestione más conciertos de BTS en México

7

La afiliación “masiva” del PAN fracasó. Hasta Fox, Zavala y Calderón la desdeñaron

En respuesta a la manifestación del Refugio Franciscano, el Gobierno de la CdMx aseguró que atiende el caso y reclamó por continuar sus protestas.
8

La CdMx dice que ha cumplido acuerdos con Refugio Franciscano; cuestiona nueva marcha

La Presidenta Sheinbaum Pardo inauguró la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
9

CSP inaugura nueva sede de Agencia Nacional de Aduanas; destaca avance en recaudación

Consulta de revocación de mandato concluye en Oaxaca
10

Consulta de revocación de mandato concluye en Oaxaca; Gobierno destaca participación

Ataque armado en Salamanca deja 11 muertos
11

Ataque armado en cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato, deja al menos 11 muertos

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas
12

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas