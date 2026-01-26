Un gato desafía a Trump y apoya incondicionalmente al Primer Ministro de Canadá

En momento de tensión política en Norteamérica, la cuenta del gato de Mark Carney expresa el sentir de miles de canadienses.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Durante el primer mes de 2026 creció la tensión entre los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, debido a las constantes declaraciones y amenazas entre sus mandatarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado abiertamente el acercamiento del primer ministro de Canadá, Mark Carney, con el gobierno chino, amenazando con imponer un 100 por ciento de aranceles a las importaciones canadienses si llegaba a un trato con el país asiático.

En medio de las constantes amenazas y declaraciones entre ambos líderes, se viralizó la inesperada imagen de Nico Carney, el gato del primer ministro canadiense que manifiesta el rechazo a las constantes provocaciones de Donald Trump por medio de publicaciones satíricas en su cuenta de X.

Nico Carney, “El Purrmer Ministro de Canadá”

Con más de 16 mil seguidores en X, la cuenta de Nico Carney se define como parte de la resistencia canadiense frente a las constantes amenazas y provocaciones de Donald Trump, adjuntando los hashtags #CanadaStrong y #Never51 que son un claro rechazo a las declaraciones del mandatario estadounidense de anexar Canadá como el estado 51 de los Estados Unidos.

“Queridos catnadianos y amantes de los gatos, me llamo Nico Carney y es un honor para mí ser el próximo Primer Ministro Gato de Canadá. Espero poder servirles, especialmente en estos tiempos difíciles que se avecinan. También espero conectar con mis homólogos.”, se lee en un tweet fijado de la cuenta @CarneyPurr67561 en X.

La cuenta se creó en mayo de 2025, solo dos meses después de que Mark Carney asumiera el cargo como Primer Ministro de Canadá luego de la renuncia de Justin Trudeau y desde entonces hace publicaciones satíricas en momentos clave de la política internacional, por ejemplo después de la reunión bilateral entre Estados Unidos y Canadá del 7 de octubre de 2025 o la reciente participación de ambos países en el Foro Económico Mundial en Davos.

“Me complace anunciar que he enviado a mi Meownistro de Comercio Internacional, Steve French, un puma, al Foro Económico Mundial en Davos. Steve hablará sobre aranceles con Donald Trump y otros líderes mundiales”, se lee en un tweet de la cuenta de Nico Carney.

Aunque la cuenta se pronuncia como “no oficial” en la descripción, comenzó a ganar relevancia luego del follow del mismo Mark Carney, junto con otros políticos y personalidades tales como Mercedes Stephenson, jefa de noticias de Global News, o Sherry Romanado, miembro del parlamento y funcionaria pública.

El rechazo de Donald Trump a las mascotas

La imagen de un gato como voz opositora a Donald Trump es más satírica considerando que el Presidente de los Estados Unidos que no tiene una mascota durante su estancia en la Casa Blanca, rompiendo con la tradición del First Pet (primera mascota).

Con la llegada de Trump a la presidencia, en 2017, la tradición se pausó, ya que él mismo declaró que se sentiría "falso" paseando a un perro por el césped de la Casa Blanca al no tener tiempo para cuidarlos. Aunque la tradición fue retomada con fuerza por la administración Biden, quienes introdujeron a Major (el primer perro de refugio en la Casa Blanca) y a la gata Willow con el regreso del magnate, la sede presidencial volvió a quedarse sin mascotas.