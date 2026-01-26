"No hay operaciones conjuntas": CSP reitera que exatleta se entregó en Embajada de EU

Los funcionarios estadounidenses insistieron en que la captura fue resultado de un supuesto operativo coordinado con las autoridades mexicanas, algo que la mandataria federal rechazó.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) desmintió la mañana de este lunes que la detención del exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding haya sido resultado de una operación conjunta con Estados Unidos (EU), luego de que circularan versiones que señalaban la participación de un equipo especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), encabezado por su director, Kash Patel.

“No hay operaciones conjuntas en México. Lo que hay es información que puede proveer alguna agencia de Estados Unidos o el propio Comando Norte a las fuerzas federales mexicanas para la ubicación de alguien, ya sea de interés de Estados Unidos o de interés de México”, aclaró durante la conferencia de prensa matutina.

La mandataria federal se refirió así a las versiones difundidas durante el fin de semana, según las cuales la captura habría sido una acción conjunta, e incluso a declaraciones de autoridades estadounidenses que aludieron a la participación directa de agentes de ese país y agradecieron a México por la cooperación.

Por ejemplo, la Fiscal Pam Bondi, en su cuenta de X, adjudicó la detención al trabajo del Departamento de Justicia y del FBI. “Bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia han detenido a otro miembro de la lista de los 10 más buscados del FBI: Ryan Wedding, el exsnowboarder olímpico convertido en presunto capo violento de la cocaína”.

Asimismo, el director del FBI, Kash Patel, durante una rueda de prensa desde Ontario, California, agradeció al Gobierno de México la cooperación y aseguró que en el arresto participaron equipos especiales.

“Quiero dar un tremendo llamado de reconocimiento al Gobierno de México, a la Presidenta, al Secretario [Omar García] Harfuch, y a los militares y agentes del orden mexicanos, quienes trabajaron en estrecha colaboración con nuestros equipos en el terreno para el arresto de Ryan Wedding anoche en Ciudad de México”, declaró hace unos días.

También afirmó que “equipos estadounidenses estuvieron presentes en el terreno al tiempo que fuerzas militares y de policías mexicanas detuvieron en Ciudad de México a Wedding”.

No hubo operativo conjunto con EU: CSP

Cuestionada este lunes sobre si se trató de una entrega o de una operación conjunta, la Presidenta de México sostuvo de manera tajante que no existió cooperación operativa y dijo desconocer por qué el director del FBI realizó esas declaraciones.

CASE UPDATE: #FBI Ten Most Wanted Fugitive Ryan Wedding has been arrested in Mexico and brought back to the United States. Wedding was wanted for allegedly running and participating in a transnational drug trafficking operation that routinely shipped hundreds of kilograms of… pic.twitter.com/TpLlPaKnKl — FBI (@FBI) January 23, 2026

“Esa es la regla, no hay más: no hay operaciones conjuntas, y se lo hemos planteado en varias ocasiones al gobierno de Estados Unidos”, apuntó. Asimismo, presentó la publicación en redes del exatleta, donde indica que él se entregó.

Ryan James Wedding, quien compitió como snowboarder en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, era buscado por autoridades estadounidenses, que lo acusan de liderar una red de narcotráfico con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Finalmente, el exatleta fue arrestado luego de que se entregara en la Embajada de Estados Unidos el pasado 22 de enero.

Un día después, el director del FBI, Kash Patel, visitó México. Fue durante esa visita cuando el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que Wedding fue detenido el 22 de enero en la Embajada de Estados Unidos en México, tras entregarse voluntariamente, junto con Alejandro Rosales Castillo, ciudadano estadounidense de origen hispano y uno de los 10 fugitivos más buscados en el país vecino.

Harfuch precisó que ambos fueron entregados al director del FBI, Kash Patel, como resultado de la coordinación entre las autoridades de justicia de ambos países.

Por su parte, Patel comentó en su cuenta de X, antes Twitter, que “esta operación es el resultado de una tremenda cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México”, y agradeció de manera especial a la Presidenta Sheinbaum, al Secretario Harfuch, al Embajador Ronald Johnson y a otros funcionarios mexicanos por facilitar el proceso.

¿Cuándo cambió la vida de Ryan James Wedding?

Los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002 fueron el momento en que la vida de Ryan Wedding cambió. El snowboarder canadiense de 20 años ya era considerado una súper estrella en ciernes y se preparaba para su primera carrera de clasificación olímpica. The Globe and Mail recuerda cómo lo habían preparado desde muy joven para esta oportunidad. Había crecido cerca de Thunder Bay en una familia que dirigía el club de esquí Mount Baldy. A sus 15 años, además, se había unido al equipo canadiense, compitiendo por todo el mundo, desde los Andes hasta los Alpes.

"Pero bajo las brillantes luces olímpicas, el joven flaqueó; terminó a un segundo del ritmo en la ronda final de ese día, terminando en el puesto 24. Fue, a todos los efectos, el final de su carrera en el snowboard y el comienzo de otro camino mucho más oscuro", expone The Globe and Mail. "En poco tiempo, Wedding comenzaría su segunda carrera como capo internacional de la droga, una que finalmente lo vería ubicado en la lista de los 10 más buscados del FBI, con una recompensa de 15 millones de dólares asociada a su nombre; comparado con Pablo Escobar y 'El Chapo' Guzmán por altos funcionarios policiales de Estados Unidos".

Es así como Ryan James Wedding pasó de competir en las olimpiadas a liderar una enorme red de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa millonaria para su captura y extradición. De hecho, las autoridades estadounidenses creían que se encontraba radicando en México, desde donde enviaba toneladas de cocaína a territorio estadounidense.

El FBI de Estados Unidos estaba ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones de dólares (mdd) por información que le permitiera localizar y capturar a Ryan James Wedding, un exatleta olímpico originario de Thunder Bay, Canadá, quien abandonó el mundo del deporte y se unió a las filas del Cártel de Sinaloa, por lo que se presumía que se encontraba escondido en territorio mexicano.

Las autoridades estadounidenses acusan a James Wedding de dirigir y participar en el trasiego hacia la Unión Americana y Canadá de “cientos de kilogramos de cocaína”, droga que trasladaba desde Colombia y pasaba por México. Además, se le señala por presuntamente planear el asesinato de varias personas como parte de las actividades relacionadas con el narcotráfico que tenía a su cargo.