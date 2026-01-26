"No hay operaciones conjuntas": CSP reitera que exatleta se entregó en Embajada de EU

Sugeyry Romina Gándara

26/01/2026 - 11:50 am

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) negó que la detención del exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding haya sido resultado de una operación conjunta con EU.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Cómo brincó Wedding de atleta olímpico en Canadá a ser brazo del Cártel de Sinaloa?

EU eleva recompensa por Ryan Wedding, exolímpico al que ligan con Cártel de Sinaloa

SSPC defiende envío de capos a EU: "Siguen operando y armando alianzas desde prisión"

Los funcionarios estadounidenses insistieron en que la captura fue resultado de un supuesto operativo coordinado con las autoridades mexicanas, algo que la mandataria federal rechazó.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) desmintió la mañana de este lunes que la detención del exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding haya sido resultado de una operación conjunta con Estados Unidos (EU), luego de que circularan versiones que señalaban la participación de un equipo especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), encabezado por su director, Kash Patel.

“No hay operaciones conjuntas en México. Lo que hay es información que puede proveer alguna agencia de Estados Unidos o el propio Comando Norte a las fuerzas federales mexicanas para la ubicación de alguien, ya sea de interés de Estados Unidos o de interés de México”, aclaró durante la conferencia de prensa matutina.

La mandataria federal se refirió así a las versiones difundidas durante el fin de semana, según las cuales la captura habría sido una acción conjunta, e incluso a declaraciones de autoridades estadounidenses que aludieron a la participación directa de agentes de ese país y agradecieron a México por la cooperación.

Por ejemplo, la Fiscal Pam Bondi, en su cuenta de X, adjudicó la detención al trabajo del Departamento de Justicia y del FBI. “Bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia han detenido a otro miembro de la lista de los 10 más buscados del FBI: Ryan Wedding, el exsnowboarder olímpico convertido en presunto capo violento de la cocaína”.

Asimismo, el director del FBI, Kash Patel, durante una rueda de prensa desde Ontario, California, agradeció al Gobierno de México la cooperación y aseguró que en el arresto participaron equipos especiales.

“Quiero dar un tremendo llamado de reconocimiento al Gobierno de México, a la Presidenta, al Secretario [Omar García] Harfuch, y a los militares y agentes del orden mexicanos, quienes trabajaron en estrecha colaboración con nuestros equipos en el terreno para el arresto de Ryan Wedding anoche en Ciudad de México”, declaró hace unos días.

También afirmó que “equipos estadounidenses estuvieron presentes en el terreno al tiempo que fuerzas militares y de policías mexicanas detuvieron en Ciudad de México a Wedding”.

No hubo operativo conjunto con EU: CSP

Cuestionada este lunes sobre si se trató de una entrega o de una operación conjunta, la Presidenta de México sostuvo de manera tajante que no existió cooperación operativa y dijo desconocer por qué el director del FBI realizó esas declaraciones.

“Esa es la regla, no hay más: no hay operaciones conjuntas, y se lo hemos planteado en varias ocasiones al gobierno de Estados Unidos”, apuntó. Asimismo, presentó la publicación en redes del exatleta, donde indica que él se entregó.

Ryan James Wedding, quien compitió como snowboarder en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, era buscado por autoridades estadounidenses, que lo acusan de liderar una red de narcotráfico con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Finalmente, el exatleta fue arrestado luego de que se entregara en la Embajada de Estados Unidos el pasado 22 de enero.

Un día después, el director del FBI, Kash Patel, visitó México. Fue durante esa visita cuando el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que Wedding fue detenido el 22 de enero en la Embajada de Estados Unidos en México, tras entregarse voluntariamente, junto con Alejandro Rosales Castillo, ciudadano estadounidense de origen hispano y uno de los 10 fugitivos más buscados en el país vecino.

Harfuch precisó que ambos fueron entregados al director del FBI, Kash Patel, como resultado de la coordinación entre las autoridades de justicia de ambos países.

Por su parte, Patel comentó en su cuenta de X, antes Twitter, que “esta operación es el resultado de una tremenda cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México”, y agradeció de manera especial a la Presidenta Sheinbaum, al Secretario Harfuch, al Embajador Ronald Johnson y a otros funcionarios mexicanos por facilitar el proceso.

¿Cuándo cambió la vida de Ryan James Wedding?

Los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002 fueron el momento en que la vida de Ryan Wedding cambió. El snowboarder canadiense de 20 años ya era considerado una súper estrella en ciernes y se preparaba para su primera carrera de clasificación olímpica. The Globe and Mail recuerda cómo lo habían preparado desde muy joven para esta oportunidad. Había crecido cerca de Thunder Bay en una familia que dirigía el club de esquí Mount Baldy. A sus 15 años, además, se había unido al equipo canadiense, compitiendo por todo el mundo, desde los Andes hasta los Alpes.

"Pero bajo las brillantes luces olímpicas, el joven flaqueó; terminó a un segundo del ritmo en la ronda final de ese día, terminando en el puesto 24. Fue, a todos los efectos, el final de su carrera en el snowboard y el comienzo de otro camino mucho más oscuro", expone The Globe and Mail. "En poco tiempo, Wedding comenzaría su segunda carrera como capo internacional de la droga, una que finalmente lo vería ubicado en la lista de los 10 más buscados del FBI, con una recompensa de 15 millones de dólares asociada a su nombre; comparado con Pablo Escobar y 'El Chapo' Guzmán por altos funcionarios policiales de Estados Unidos".

Es así como Ryan James Wedding pasó de competir en las olimpiadas a liderar una enorme red de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa millonaria para su captura y extradición. De hecho, las autoridades estadounidenses creían que se encontraba radicando en México, desde donde enviaba toneladas de cocaína a territorio estadounidense.

El FBI de Estados Unidos estaba ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones de dólares (mdd) por información que le permitiera localizar y capturar a Ryan James Wedding, un exatleta olímpico originario de Thunder Bay, Canadá, quien abandonó el mundo del deporte y se unió a las filas del Cártel de Sinaloa, por lo que se presumía que se encontraba escondido en territorio mexicano.

Las autoridades estadounidenses acusan a James Wedding de dirigir y participar en el trasiego hacia la Unión Americana y Canadá de “cientos de kilogramos de cocaína”, droga que trasladaba desde Colombia y pasaba por México. Además, se le señala por presuntamente planear el asesinato de varias personas como parte de las actividades relacionadas con el narcotráfico que tenía a su cargo.

Explora más en estos temas
Claudia Sheinbaum Estados Unidos La Mañanera del Pueblo
Google News Síguenos en Google News
Suscribete a nuestro canal
Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

+ Sección

Galileo

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
1

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

Hoy No Circula CDMX Edomex
2

Hoy No Circula lunes 26 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
3

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

4

La afiliación “masiva” del PAN fracasó. Hasta Fox, Zavala y Calderón la desdeñaron

Ataque armado en Salamanca deja 11 muertos
5

Ataque armado en cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato, deja al menos 11 muertos

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas
6

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que le escribió a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedirle que BTS haga más conciertos en México.
7

Sheinbaum pide a Presidente de Corea del Sur gestione más conciertos de BTS en México

Cualquiera podría ver hacia Estados Unidos y decir: Mira ese barco que se hunde. Nada más que no es solamente un barco: es el Titanic. Y no se hundirá solo.
8

Mira ese barco que se hunde

Curp biométrica 2026.
9

CURP Biométrica en Cancún: dónde y cómo tramitarla este 2026

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció que no asistirá al Super Bowl 2026, que se celebrará el próximo mes en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
10

Trump inyecta odio también al Super Bowl. Avisa que no irá. Le desagrada Bad Bunny

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
11

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Precio del centenario de oro y onza de plata
12

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

Jessica Hauser, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti, escribió una carta pública en la que lo recuerda como su amigo y mentor.
13

"Llevaba dentro una compasión constante": Así describe a Pretti su última estudiante

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
14

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

El combate a la corrupción está en otro lado.
15

El combate a la corrupción está en otro lado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, tomó protesta een le Senado mexicano como Embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña.
1

VIDEO ¬ Gertz se irá a Reino Unido: rinde protesta como el nuevo Embajador de México

Precio del centenario de oro y onza de plata
2

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) negó que la detención del exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding haya sido resultado de una operación conjunta con EU.
3

"No hay operaciones conjuntas": CSP reitera que exatleta se entregó en Embajada de EU

Jessica Hauser, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti, escribió una carta pública en la que lo recuerda como su amigo y mentor.
4

"Llevaba dentro una compasión constante": Así describe a Pretti su última estudiante

Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
5

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que le escribió a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedirle que BTS haga más conciertos en México.
6

Sheinbaum pide a Presidente de Corea del Sur gestione más conciertos de BTS en México

7

La afiliación “masiva” del PAN fracasó. Hasta Fox, Zavala y Calderón la desdeñaron

En respuesta a la manifestación del Refugio Franciscano, el Gobierno de la CdMx aseguró que atiende el caso y reclamó por continuar sus protestas.
8

La CdMx dice que ha cumplido acuerdos con Refugio Franciscano; cuestiona nueva marcha

La Presidenta Sheinbaum Pardo inauguró la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
9

CSP inaugura nueva sede de Agencia Nacional de Aduanas; destaca avance en recaudación

Consulta de revocación de mandato concluye en Oaxaca
10

Consulta de revocación de mandato concluye en Oaxaca; Gobierno destaca participación

Ataque armado en Salamanca deja 11 muertos
11

Ataque armado en cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato, deja al menos 11 muertos

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas
12

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas