CURP biométrica 2026: Cómo realizar el trámite para niños y adultos mayores

Omar López

26/01/2026 - 12:11 pm

Curp Biométrica.

La nueva identificación busca mejorar la seguridad de los datos personales y evitar la suplantación.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Durante todo el 2026 seguirán los registros para obtener la CURP biométrica en los diferentes estados del país. Al registrar tus huellas dactilares, fotografía facial, escaneo de iris y firma digital, evitas que alguien más pueda suplantar tu identidad en trámites oficiales o legales.

El Gobierno de México enfatizó que este registro es fundamental para proteger la identidad de las infancias, ya que facilita las inscripciones escolares y asegura que sus datos estén blindados frente a posibles casos de suplantación de identidad desde temprana edad.

"En todos los países hay identificación personalizada, una identificación oficial para los niños y niñas adolescentes y en nuestro país hace falta a los menores de 18 años", declaró la secretaria Rosa Icela Rodríguez en una conferencia de prensa el 23 de julio de 2025. 

Aunque el Registro Nacional de Población (Renapo) no contempla como obligatorio el registro de los datos biométricos para 2026, no descarta que la identificación sea un requisito para futuros trámites gubernamentales, por este motivo ya es posible el registro de niñas, niños y adultos mayores bajo ciertas especificaciones.

Cómo es el registro de niñas y niños 

La CURP biométrica ya esta disponible
Este trámite es voluntario. Foto: Rogelio Morales Ponce, Cuartoscuro

Al igual que con otros documentos oficiales, para tramitar la CURP Biométrica es necesario asistir personalmente a un módulo del Renapo y dependiendo el estado en el que se registre debes hacer una cita por internet o acudir temprano para obtener una ficha. 

En el caso del registro de menores de edad, es obligatorio que estén acompañados de su padre o tutor, además de llevar consigo los siguientes documentos: 

  • Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor (INE o Pasaporte).
  • Credencial escolar del menor
  • Acta de nacimiento certificada del menor (reciente).
  • CURP actual del menor (impresa, verificada por RENAPO).
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
  • Correo electrónico activo del padre o tutor, en caso de que el menor no cuente con uno, cabe mencionar que en algún momento deberá actualizarse este dato.

Es importante mencionar que, aunque el despliegue es gradual, se recomienda realizar el trámite lo antes posible, ya que en un futuro cercano será un requisito indispensable para inscripciones escolares y servicios de salud institucionales.

Cómo es el registro de CURP biométrica para adultos mayores

Los adultos mayores también deben acudir a los módulos presenciales, en caso de necesitarlo recibirán ayuda del personal. Foto: Cuartoscuro

Los adultos mayores también deben presentarse de forma presencial a los módulos del Renapo o Registro Civil autorizados con los siguientes documentos.

  • Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).
  • Acta de nacimiento actualizada y certificada (la fecha de nacimiento de este documento debe coincidir con la mostrada en el INE o pasaporte).
  • CURP actual (impresa, verificada por RENAPO).
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
  • Correo electrónico activo.

De acuerdo con un artículo publicado en la página del Renapo, se recomienda el registro de datos biométricos en adultos mayores, ya que son considerados parte de una población vulnerable en el robo de información y suplantación de identidad, situación que puede complicar su registro a programas sociales como la Pensión del Bienestar o Pensión Mujeres Bienestar. 

Al vincular rasgos físicos intransferibles (como el iris y las huellas) a su clave oficial, se eliminan las posibilidades de que terceros realicen cobros indebidos de pensiones, aperturas de créditos fraudulentos o suplantación de identidad en trámites notariales. 

Otro beneficio de este registro es simplificar la interacción de los adultos mayores con el sistema de salud y las instituciones bancarias, ya que permite una autenticación inmediata y segura que no depende exclusivamente de documentos físicos que pueden extraviarse o ser falsificados.

