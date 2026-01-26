Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

El médico encargado enfatizó que la cirugía fue posible gracias a que la sala de hemodinamia de última generación se puso en marcha por parte de los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T).

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Torreón, Coahuila, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), colocó con éxito un Implante de Válvula Aórtica Transcatéter (TAVI) a una mujer de 57 años diagnosticada con estenosis aórtica, enfermedad que reduce el flujo sanguíneo del corazón al cuerpo.

Luis Enrique Vera Arroyo, jefe de Hemodinamia del nosocomio, indicó que esta intervención se llevó a cabo por primera vez en la sala de hemodinamia de última generación, por lo que inauguró una nueva etapa de procedimientos estructurales de este servicio, así como de cardiología.

“El inicio de este tipo de procedimientos abre la puerta a los derechohabientes de este hospital para que tengan acceso a tratamientos de alta especialidad en la región”, destacó.

🫀 La innovación médica late en Coahuila. 💓 🏥 Por primera vez, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Torreón del #ISSSTE realizó con éxito un Implante de Válvula Aórtica Transcatéter (TAVI), un procedimiento de alta especialidad que transforma vidas. 👏 🩸 La… pic.twitter.com/fG6lQltOt4 — ISSSTE (@ISSSTE_mx) January 26, 2026

Asimismo, el experto señaló que esta intervención involucró acciones de múltiples áreas, como la administrativa, médica y paramédica, con la participación más de 10 trabajadores de la salud: cuatro cardiólogos intervencionistas, dos anestesiólogos, un ecocardiografista, así como técnicos radiólogos y cinco personas de Enfermería.

¿En qué consistió el procedimiento?

La intervención, explicó, se trató de un procedimiento mínimamente invasivo, de un tiempo aproximado de dos horas y media, y aseguró que tuvo por objetivo reemplazar una válvula aórtica enferma por una nueva biológica, llevándola mediante catéter a través de una arteria hasta el corazón.

El especialista indicó que la operación fue exitosa, ya que derivó en la curación de la enfermedad y la recuperación de la paciente. Indicó, además, que el procedimiento disminuye mucho los síntomas y la posibilidad de progresión de deterioro de la función cardíaca.

"Se determinó realizar esta operación porque ofrece un menor riesgo, en comparación con una cirugía de corazón abierto convencional”, apuntó.

Desde la puesta en marcha de la sala de hemodinamia en septiembre de 2024, personal de la sala de hemodinamia atiende las 24 horas del día y realiza en promedio de ocho a 15 intervenciones a la semana, a pacientes de entre 41 y 88 años diagnosticados con padecimientos relacionados con el corazón.