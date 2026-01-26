VIDEO ¬ Gertz se irá a Reino Unido: rinde protesta como el nuevo Embajador de México

Su gestión al frente de la FGR se caracterizó por la inacción en expedientes de alto impacto y la falta de sentencias en grandes casos de corrupción y delitos graves.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, tomó protesta este lunes como Embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña luego de que el Senado mexicano ratificara su nuevo encargo al frente de esta representación diplomática.

"Alejandro Gertz Manero rinde protesta como embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en ese país.", indicó la institución legislativa en su cuenta oficial de X.

La Presidenta de la Primera Comisión de Trabajo de Asuntos Políticos e Internacionales, Verónica Noemí Camino Farjat, formalizó el nombramiento del exfuncionario federal ante legisladoras y legisladores en este recinto legislativo.

"Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y pleno y potenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país que le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión", le dijo Camino Farjat.

Las y los senadores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobaron con más de 80 votos a favor la representación que Gertz Manero portará en el país europeo.

El nuevo Embajador relevará a Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, exembajadora en el Reino Unido señalada de malos manejos administrativos y con al menos 16 denuncias formales por hostigamiento laboral y una representación diplomática prácticamente paralizada.

Gertz dejó una Fiscalía estancada y poco eficiente

Alejandro Gertz Manero dejó la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que en noviembre pasado la Presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la salida del funcionario de esta institución judicial.

Tras una gestión de casi siete años, Gertz dejó múltiples casos de relevancia nacional sin sentencia o a medio camino, estancados por una lentitud burocrática que le heredó a la FGR expedientes acumulados sin resolver.

El exfuncionario no obtuvo resultados ni avances en los principales casos de corrupción que cayeron en sus manos como sucedió con la Estafa maestra, el caso Odebrecht, el desfalco en Pemex, la investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, y la que se inició y al parecer abandonó contra el actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.