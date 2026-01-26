Hoy No Circula martes 27 de enero: toma tus precauciones y evita las nuevas multas

Que los cambios diarios de esta restricción vehicular no te tomen por sorpresa, evita multas y corralón. Revisa si puedes transitar este martes.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El programa de Hoy No Circula dio a conocer cuáles son los autos que tienen prohibido transitar este martes.

Recuerda que esta restricción vehicular aplica en toda la capital del país, en los municipios conurbados del Estado de México, así como en aquellos que conforman el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Los automovilistas que infrinjan este programa pueden ser sancionados con una multa y su vehículo puede terminar en el corralón.

Estos son los automóviles que descansan este martes 27 de enero del 2026:

Holograma: 1 y 2.

Engomado: Rosa.

Terminación de placa: 7 y 8.

Horario: 5:00 a 22:00 horas.

Si quieres saber cuáles son los días en lo que no circula tu vehículo en los próximos meses o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

Mientras que para los vehículos del Estado de México toda la información sobre este programa esta disponible en este enlace oficial.

Nuevo año, nuevas multas

Los conductores que no cumplan con el Hoy No Circula pueden ser sancionados con multas económicas y con el traslado del vehículo al depósito vehicular, mejor conocido como corralón. Este castigo varia dependiendo la zona en la que ocurra la infracción.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

Todas las alcaldías y municipios dónde aplica el Hoy No Circula

El Hoy No Circula aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México de la siguiente manera:

Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Estado de México: