Brote sarampión 2026: Cómo vacunarse gratis en México

Omar López

26/01/2026 - 3:29 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

Cuáles son los días feriados de febrero 2026 en México y cómo te los deben pagar

CURP Biométrica en Cancún: dónde y cómo tramitarla este 2026

La Secretaria de Salud registró un aumento del 31.7%  de casos del virus en toda la República en lo que va del mes de enero.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El sarampión volvió a ser tema de conversación nacional en los últimos días debido a que la Secretaría de Salud confirmó un incremento de personas infectadas durante el primer mes de 2026 por el alto nivel de contagio del virus.

De acuerdo con el último informe de la Dirección General de Epidemiología (DGE), en lo que va del 2026 se registraron 987 nuevos contagios y un deceso en Michoacán. Actualmente, el virus tiene presencia en las 32 entidades federativas, siendo Jalisco, Chiapas y Chihuahua los estados con mayor incidencia.

Cómo una medida de contención para detener los contagios, la Secretaría de Salud informó sobre la adquisición de 27.3 millones de vacunas contra el sarampión, las cuáles se aplicarán de forma gratuita en los diferentes centros de salud dentro del territorio nacional.

“El Gobierno de México reitera que la vacunación es una responsabilidad colectiva y una acción fundamental de prevención en salud pública. Controlar el sarampión es posible y depende de mantener esquemas completos en toda la población”, destaca un comunicado de la Secretaría de Salud del 20 de enero.

¿Dónde puedo vacunarme gratis contra el sarampión?

vacunas
El número 079 brinda información basada en tu ubicación en tiempo real. Foto: Andrea Murcia Monsivais, Cuartoscuro

El comunicado de la Secretaría de Salud menciona que “las vacunas contra el sarampión están disponibles en las instalaciones del IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y demás instituciones públicas de salud sin importar la derechohabiencia y de forma gratuita”.

Cabe mencionar que algunos centros de salud pueden tener alta demanda y para asegurar en dónde se encuentra disponible la vacuna contra el sarampión puedes marcar al número 079 en cualquier estado de la república y presionar el 7 para obtener informes detallados dependiendo de tu ubicación.

La estrategia de vacunación contempla las siguientes fases:

  • La vacunación en la primera infancia, la aplicación de la segunda dosis y esquemas de recuperación para personas que no fueron vacunadas oportunamente.
  • Los grupos prioritarios incluyen a niñas y niños de 12 y 18 meses, población rezagada de entre 2 y 9 años, personal de salud, personal educativo y jornaleros agrícolas, quienes por su movilidad presentan mayor riesgo de contagio.
  • Como medida extraordinaria, se decidió adelantar la aplicación de una dosis cero a niñas y niños de 6 a 11 meses de edad, con el fin de protegerlos durante el brote.

Hasta el momento, se han aplicado 11 millones 853 mil 684 dosis en todo el país. Las autoridades señalaron que el brote actual está relacionado con los rezagos en vacunación derivados de la pandemia de COVID-19, periodo en el que millones de niñas y niños no completaron sus esquemas, tanto en México como en otros países de América y Europa.

Recomendaciones para acudir a vacunarse

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
La campaña está dirigida a toda la población. Foto: X @SSalud_mx

La vacunación en contexto de brote activo suelen simplificar los requisitos, pero es fundamental seguir el protocolo para garantizar tu protección y la de los demás:

  • No debes presentar fiebre (mayor a 38.5°C) ni síntomas graves de enfermedad. Un resfriado leve no suele ser impedimento, pero es mejor consultarlo con el personal de enfermería.
  • Usa prendas de manga corta o que permitan descubrir fácilmente el brazo (o el muslo en caso de bebés).
  • Dado que acudirás a centros de salud con alta afluencia de personas con síntomas respiratorios, se recomienda mantener el uso de mascarilla en la sala de espera.

Aunque en situación de brote no se solicita documentación para vacunarte, se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud, ya que es importante para registrar la dosis. Si no la tienes, te entregarán un comprobante de vacunación provisional; guárdalo bien para actualizar tu registro después.

Explora más en estos temas
Salud Servicio
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal

Omar López

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

+ Sección

Galileo

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
1

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

Hoy No Circula CDMX Edomex
2

Hoy No Circula lunes 26 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
3

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

Precio del centenario de oro y onza de plata
4

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
5

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

Ataque armado en Salamanca deja 11 muertos
6

Ataque armado en cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato, deja al menos 11 muertos

Curp biométrica 2026.
7

CURP Biométrica en Cancún: dónde y cómo tramitarla este 2026

8

La afiliación “masiva” del PAN fracasó. Hasta Fox, Zavala y Calderón la desdeñaron

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas
9

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas

Cualquiera podría ver hacia Estados Unidos y decir: Mira ese barco que se hunde. Nada más que no es solamente un barco: es el Titanic. Y no se hundirá solo.
10

Mira ese barco que se hunde

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que le escribió a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedirle que BTS haga más conciertos en México.
11

Sheinbaum pide a Presidente de Corea del Sur gestione más conciertos de BTS en México

Placas Baja California
12

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

La SCJN defiende devolver camionetas blindadas.
13

Seguridad no implica lujo: SCJN sobre camionetas blindadas; CSP pide visión distinta

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
14

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

Jessica Hauser, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti, escribió una carta pública en la que lo recuerda como su amigo y mentor.
15

"Llevaba dentro una compasión constante": Así describe a Pretti su última estudiante

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Una intensa tormenta invernal azota desde hace varios días gran parte de Estados Unidos (EU). Hasta ahora ha dejado al menos 11 muertos, apagones y más efectos.
1

La tormenta invernal avanza en EU: hay 11 muertos, apagones y aeropuertos paralizados

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
2

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

La SCJN defiende devolver camionetas blindadas.
3

Seguridad no implica lujo: SCJN sobre camionetas blindadas; CSP pide visión distinta

El extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, rindió protesta este lunes como nuevo Embajador de México en Reino Unido.
4

VIDEO ¬ Gertz se irá a Reino Unido: rinde protesta como el nuevo Embajador de México

Precio del centenario de oro y onza de plata
5

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) negó que la detención del exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding haya sido resultado de una operación conjunta con EU.
6

"No hay operaciones conjuntas": CSP reitera que exatleta se entregó en Embajada de EU

Jessica Hauser, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti, escribió una carta pública en la que lo recuerda como su amigo y mentor.
7

"Llevaba dentro una compasión constante": Así describe a Pretti su última estudiante

Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
8

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que le escribió a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedirle que BTS haga más conciertos en México.
9

Sheinbaum pide a Presidente de Corea del Sur gestione más conciertos de BTS en México

10

La afiliación “masiva” del PAN fracasó. Hasta Fox, Zavala y Calderón la desdeñaron

En respuesta a la manifestación del Refugio Franciscano, el Gobierno de la CdMx aseguró que atiende el caso y reclamó por continuar sus protestas.
11

La CdMx dice que ha cumplido acuerdos con Refugio Franciscano; cuestiona nueva marcha

La Presidenta Sheinbaum Pardo inauguró la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
12

CSP inaugura nueva sede de Agencia Nacional de Aduanas; destaca avance en recaudación