Brote sarampión 2026: Cómo vacunarse gratis en México

La Secretaria de Salud registró un aumento del 31.7% de casos del virus en toda la República en lo que va del mes de enero.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El sarampión volvió a ser tema de conversación nacional en los últimos días debido a que la Secretaría de Salud confirmó un incremento de personas infectadas durante el primer mes de 2026 por el alto nivel de contagio del virus.

De acuerdo con el último informe de la Dirección General de Epidemiología (DGE), en lo que va del 2026 se registraron 987 nuevos contagios y un deceso en Michoacán. Actualmente, el virus tiene presencia en las 32 entidades federativas, siendo Jalisco, Chiapas y Chihuahua los estados con mayor incidencia.

Cómo una medida de contención para detener los contagios, la Secretaría de Salud informó sobre la adquisición de 27.3 millones de vacunas contra el sarampión, las cuáles se aplicarán de forma gratuita en los diferentes centros de salud dentro del territorio nacional.

“El Gobierno de México reitera que la vacunación es una responsabilidad colectiva y una acción fundamental de prevención en salud pública. Controlar el sarampión es posible y depende de mantener esquemas completos en toda la población”, destaca un comunicado de la Secretaría de Salud del 20 de enero.

¿Dónde puedo vacunarme gratis contra el sarampión?

El comunicado de la Secretaría de Salud menciona que “las vacunas contra el sarampión están disponibles en las instalaciones del IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y demás instituciones públicas de salud sin importar la derechohabiencia y de forma gratuita”.

Cabe mencionar que algunos centros de salud pueden tener alta demanda y para asegurar en dónde se encuentra disponible la vacuna contra el sarampión puedes marcar al número 079 en cualquier estado de la república y presionar el 7 para obtener informes detallados dependiendo de tu ubicación.

La estrategia de vacunación contempla las siguientes fases:

La vacunación en la primera infancia, la aplicación de la segunda dosis y esquemas de recuperación para personas que no fueron vacunadas oportunamente.

Los grupos prioritarios incluyen a niñas y niños de 12 y 18 meses, población rezagada de entre 2 y 9 años, personal de salud, personal educativo y jornaleros agrícolas, quienes por su movilidad presentan mayor riesgo de contagio.

Como medida extraordinaria, se decidió adelantar la aplicación de una dosis cero a niñas y niños de 6 a 11 meses de edad, con el fin de protegerlos durante el brote.

Hasta el momento, se han aplicado 11 millones 853 mil 684 dosis en todo el país. Las autoridades señalaron que el brote actual está relacionado con los rezagos en vacunación derivados de la pandemia de COVID-19, periodo en el que millones de niñas y niños no completaron sus esquemas, tanto en México como en otros países de América y Europa.

Recomendaciones para acudir a vacunarse

La vacunación en contexto de brote activo suelen simplificar los requisitos, pero es fundamental seguir el protocolo para garantizar tu protección y la de los demás:

No debes presentar fiebre (mayor a 38.5°C) ni síntomas graves de enfermedad. Un resfriado leve no suele ser impedimento, pero es mejor consultarlo con el personal de enfermería.

Usa prendas de manga corta o que permitan descubrir fácilmente el brazo (o el muslo en caso de bebés).

Dado que acudirás a centros de salud con alta afluencia de personas con síntomas respiratorios, se recomienda mantener el uso de mascarilla en la sala de espera.

Aunque en situación de brote no se solicita documentación para vacunarte, se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud, ya que es importante para registrar la dosis. Si no la tienes, te entregarán un comprobante de vacunación provisional; guárdalo bien para actualizar tu registro después.