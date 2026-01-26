Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

El pasado 6 de septiembre las fuerzas federales realizaron detenciones de empresarios y funcionarios públicos ligados al huachicol, entre lo que se encuentra el Vicealmirante Manuel Farías.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).-El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) y solicitó su ayuda argumentando que el proceso judicial en su contra está viciado y pide "que no se fabriquen culpables".

“Le pido de la manera más atenta la revisión de este caso, con la única finalidad de que se haga justicia y no se fabriquen culpables, ya que mantenerme en una celda en medio de un proceso viciado y, en ocasiones hasta perverso, parecería más un ánimo de venganza que de justicia”, escribió.

En su misiva, el marino destacó que fue dado de baja de la institución naval el 18 de diciembre de 2025 de manera “ilegal”, un acto que calificó como un intento de terminar con su carrera antes de que el proceso legal en su contra concluya.

“Quedo de usted, solicitándole una vez más su valiosa intervención y dejando los datos de mi representante legal… Para cualquier ampliación de lo que le expreso, y pidiéndole una vez más su valiosa intervención para que se haga justicia”, subrayó el vicealmirante.

El exfuncionario sostuvo que es objeto de fabricación de delitos por un supuesto video de la plataforma YouTube "que no existe" y acusó a las autoridades judiciales de forzar los alegatos con los que se le acusa. “Y de ahí forzando una serie de datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones que al día de hoy les ha servido para mantenerme privado de la libertad; un intento por parte de Marina de terminar con mi carrera profesional", denunció.

También destacó que su caso ha sido politizado por diversas instancias judiciales, la propia Fiscalía General de la República, así como la Secretaría de Marina (Semar) instituciones que lo tratan como culpable sin que su proceso haya concluido.

Farías Laguna acusó que esta situación ha afectado el debido proceso de una manera tal que ha sido imposible llevar a cabo una defensa adecuada; además de que se le ha negado acceso a la carpeta de investigación con los detalles de su caso y las principales razones que llevaron a su imputación.

"Aunado a lo anterior y como parte del proceso legal que estoy enfrentando, se le solicitó a la Fiscalía acceso a la investigación complementaria, así como diversos actos de investigación desde el 10 de noviembre de 2025, y a la fecha no se me ha facilitado nada de lo peticionado, siendo esto de vital importancia para llevar una defensa adecuada ante lo que se me imputa y poder demostrar mi inocencia”, resaltó el vicealmirante.

El 7 de septiembre de 2025, el Gobierno confirmó la detención de 14 personas, incluido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por su presunta participación en una red dedicada al tráfico y comercialización ilegal de combustibles.

La acción resultó con 14 personas detenidas y siete integrantes de la Semar implicados, entre ellos, un exintegrante de la corporación y el contralmirante Daniel Farías Laguna, aún prófugo y hermano del principal detenido.

No he recibido ninguna carta: Sheinbaum

Hoy por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la carta en cuestión, ante lo cual afirmó no haber recibido ninguna.