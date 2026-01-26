Cómo un hombre murió al salvar a una mujer del ICE y puso a Trump contra las cuerdas

Alex Jeffrey Pretti fue asesinado en Minneapolis por agentes del ICE durante una protesta en contra de las redadas que esta corporación lleva a cabo ahí desde hace semanas.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- "Estamos desconsolados, pero también muy enojados. Alex era una persona bondadosa que se preocupaba profundamente por su familia y amigos, y también por los veteranos estadounidenses a quienes atendía como enfermero de la UCI en el hospital de veteranos de Minneapolis. Alex quería marcar la diferencia en este mundo", declararon los padres de Alex Pretti, Susan y Michael.

Alex Jeffrey Pretti era ciudadano estadounidense, nacido en Illinois. Registros estatales muestran que tenía licencia de enfermería vigente en Minnesota desde 2021, la cual expiraría en marzo de 2026. De acuerdo con documentos judiciales y testimonios familiares, no tenía antecedentes criminales, salvo dos infracciones de tránsito. Tampoco registraba interacciones previas con fuerzas del orden.

Este sábado agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas lo asesinaron a tiros a Alex Jeffrey Pretti, convirtiéndolo en la segunda víctima mortal en Minneapolis, Minnesota, en sólo un mes. La primer víctima fue una mujer identificada como Renee Good, quien también fue baleada por oficiales del ICE, el pasado 7 de enero, hecho que desató protestas en las que participó Pretti. Amigos y familiares han descritodo a Alex Pretti, como un hombre bondadoso, servicial, razonable y que siempre buscaba hacer lo correcto.

Este lunes, Donald Trump pareció estar tratando de calmar las protestas por su ofensiva inmigratoria en Minneapolis el lunes, desplegando a su zar fronterizo para supervisar las operaciones allí y adoptando un tono cooperativo con el Gobernador Tim Walz al que ha culpado por los asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses por parte de agentes federales, informó The New York Times.

Trump afirmó en una publicación en redes sociales que él y el Gobernador Walz, tuvieron una "muy buena conversación" y que "parecían estar en sintonía". La oficina de Walz calificó la llamada como "productiva" y afirmó que abordó temas que la publicación de Trump no mencionaba: los esfuerzos para garantizar investigaciones independientes sobre los asesinatos y la posibilidad de reducir el número de agentes federales desplegados en el estado.

¿Quién era Alex Pretti?

Dimitri Drekonja, un compañero de trabajo de Pretti, relató al diario The Guardian que Alex laboraba en el Hospital de Asuntos de Veteranos de Minneapolis, Minnesota, en donde se desempeñaba como enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos. Ahí, dijo Drekonja, se destacaba por el apoyo que brindaba a los “veteranos en estado crítico”, con una “actitud excepcional”.

Drekonja también brindó una entrevista a The New York Times, al cual expresó que Pretti “era un hombre alegre”, a quien si “le pedías que hiciera algo, lo hacía y lo hacía bien”, sostuvo. El rotativo consignó el sentir de los colegas de Alex, quienes afirmaron que éste era muy querido tanto por pacientes como por el personal de enfermería, por lo que sería recordado como un mentor.

The New York Times también recogió el testimonio de Rory Shefchek, amigo de Pretti desde el bachillerato, quien recordó a Alex como “un tipo servicial y amable”, por lo que espera que su historia contribuya a un cambio positivo en la sociedad, ya que, enfatizó Alex “creía en lo correcto” . “Fue una persona segura de sí misma, diligente y respetuosa durante toda su vida. Espero que la historia de Alex pueda catalizar el cambio, como alguien que creía en hacer lo correcto”, dijo Shefchek.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos señaló en redes sociales que los agentes se encontraban realizando un operativo cuando fueron abordados por un hombre armado [Alex Jeffrey Pretti]. Según la versión oficial, un agente abrió fuego después de que el individuo se resistiera a ser desarmado.

Sin embargo, tras el asesinato del enfermero, también en redes sociales, se empezaron a difundir varios videoclips, en diversos ángulos, en los que se puede ver que Pretti no estaba armado al momento en que tiene de cerca a los agentes del ICE. Al respecto, Shefchek comentó: “todos hemos visto el video y nuestros ojos no mienten”.

Las personas cercanas a Alex que hablaron con The New York Times lo describieron como bondadoso, paciente y amante de las actividades al aire libre. Elissa Todd, colega y amiga de Pretti, sostuvo que el enfermero era el tipo de persona con el que se podía razonar, en referencia a la forma en que fue sometido por loa agentes del ICE, corporación que lo calificado como terrorista. “Habría sido una persona razonable y con la mente lúcida”, dijo Todd.

“No puedo imaginar cuál fue su último diálogo, pero diré que él está excepcionalmente cualificado para manejarlo con integridad y gracia”, agregó la mujer. “Fuera cual fuera la conversación que estuvieran teniendo, no puedo imaginar que él hubiera sido alguien que la hubiera empeorado”, reiteró.

En la red social LinkedIn aparece un perfil que coincide con la identidad de Pretti y que señala que fue estudiante de la Universidad de Minnesota. Mientras que The New York Times detalló que se graduó del bachillerato en Green Bay, Wisconsin.

Por su parte, Tim Walz, Gobernador de Minnesota, destacó que se comunicó con la familia del enfermero quien destacó a éste como alguien generoso que trabajaba “para atender a los veteranos, alguien que era un compañero de trabajo valioso, alguien que disfrutaba y vivía este estado a lo grande, ya fuera en actividades al aire libre o allí en la calle como testigo de la Primera Enmienda de lo que el ICE está haciendo en este estado”, comentó el mandatario.

Familiares señalaron que Pretti se había sumado a las protestas tras la muerte reciente de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense que también murió por disparos de un agente del ICE, un caso ocurrido el pasado 7 de enero. “Le importaba profundamente la gente y estaba muy afectado por lo que estaba ocurriendo en Minneapolis y en todo el país con ICE”, declaró su padre, Michael Pretti, a AP. “Sentía que protestar era su forma de mostrar empatía”.

Sus padres relataron que semanas antes habían hablado con él para pedirle cautela al asistir a manifestaciones. “Le dijimos que tuviera cuidado, que no se acercara demasiado. Nos dijo que entendía”, recordó su padre durante la entrevista. Enfatizó que era un hombre de bien y que "quería marcar la diferencia en este mundo".

Los familiares del hombre asesinado afirmaron que la última acción de su hijo fue proteger a una mujer, al tiempo que calificó como "repugnantes" los señalamientos hechos por autoridades y por el propio Trump, quienes afirmaron que Alex estaba armado cuando encaró a los agentes migratorios.

"Lamentablemente, no estará con nosotros para ver su impacto. No uso el término "héroe" a la ligera. Sin embargo, su último pensamiento y acto fue proteger a una mujer. Las repugnantes mentiras que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son reprensibles y repugnantes", apuntaron.

"Alex claramente no lleva un arma cuando es atacado por los matones asesinos y cobardes de ICE de Trump. Tiene el teléfono en la mano derecha y la izquierda, vacía, levantada por encima de la cabeza mientras intenta proteger a la mujer que ICE acaba de empujar mientras le rocian con gas pimienta. Por favor, divulguen la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre", declararon los padres de Alex.

Sus vecinos también describieron a Alex como una persona pacífica. Jeanne Wiener, vecina de Pretti desde hace cinco años, lo describió como una persona “gentil y buena” que no representaba peligro alguno. “Nunca atacaría a un policía”, afirmó para Telemundo.

Un video grabado por un transeúnte muestra el tenso ambiente durante la protesta en Nicollet Avenue. En las imágenes se observa a manifestantes gritando e increpando a los agentes.

El video capta a un oficial empujando a una persona que sostenía una botella de agua, así como un forcejeo en el que dos personas caen al suelo. Posteriormente, al menos siete agentes rodean a Pretti, intentan someterlo y uno de ellos lo golpea repetidamente con un objeto que parece ser un aerosol.

Se escucha un disparo, seguido de otros más. Tras ello, los agentes se retiran y el hombre queda inmóvil sobre la calle. El material no permite identificar con claridad quién realizó el primer disparo.